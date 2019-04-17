Семьям с третьим ребенком помогут погасить 450 тысяч рублей из ипотекиРоссийская газета 05:50

Существенной помощью для семей при рождении второго или последующих детей стала льготная ипотека. Мы будем погашать 450 тыс. рублей из суммы ипотечных кредитов тем, у кого родится третий и последующие дети. Сейчас разрабатываем такие изменения в законодательство.

Существенной помощью для семей при рождении второго и последующих детей должна стать льготная ипотека по ставке 6 процентов, которая пойдет на покупку жилья на первичном рынке.

Семьям с третьим ребенком помогут погасить 450 тысяч рублей из ипотеки

Транспорт Кресла Аэрофлота признали самыми комфортабельными в Европе Крупнейший российский перевозчик Аэрофлот был признан лучшим в Европе по уровню комфорта кресел.

Здоровье Развенчан главный миф о здоровом питании Журналист австрийского издания Der Standard Гюнтер Брандштеттер опроверг утверждения, что здоровое питание влияет на продолжительность жизни, спасает от инфаркта и рака.

Общество Скончался спецкор Первого канала Илья Костин На 40-м году жизни после продолжительной болезни скончался специальный корреспондент Первого канала Илья Костин.

Происшествия Число жертв ДТП с автобусом на Мадейре возросло до 29 Число жертв ДТП с туристическим автобусом на Мадейре возросло до 29, сообщает Observador со ссылкой на власти.

Происшествия Для скрывшихся с места ДТП водителей ужесточили наказание Прежде, если в аварии пострадали люди, сбежавший водитель нес меньшую ответственность, чем пьяные, но более совестливые автолюбители, оставшиеся на месте ДТП.

Здоровье В России выросла заболеваемость раком По данным Центра радиологии Минздрава, в России за 2018 год выявлено 617 тыс. новых случаев заболевания раком, всего на учете в нашей стране состоит 3,63 млн человек.

Общество МВД запустило онлайн-сервис для прекращения регистрации транспорта МВД России вместе с Минкомсвязи запустили онлайн-сервис, позволяющий гражданам прекратить регистрацию принадлежащих им транспортных средств, сервисом можно воспользоваться через портал Госуслуг, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Футбол Избитый футболистом «Спартака» американец простил обидчика Американец Майк Коул (Mike Cole), которого избил в Москве футболист «Спартака» Аяз Гулиев, написал примирительный пост в Facebook.

Шоу-бизнес Максим Галкин показал, как Алла Пугачева музицирует с детьми Известный российский шоумен Максим Галкин показал, как Алла Пугачева музицирует с 5-летними малышами, Лизой и Гарри.

Общество Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.

Технологии В России разработали высокоэффективный магнитный холодильник Российские инженеры разработали холодильник нового поколения, в котором рабочим телом является не жидкость, переходящая в газ, а магнитный металл, что повышает энергоэффективность на 30-40%, сообщили РИА Новости в пресс-службе МИСиС.

Происшествия Писателя Быкова ввели в искусственную кому Писатель Дмитрий Быков помещен в медикаментозную кому, соответствующее решение принял консилиум врачей.

Политика Путин рассмешил желающих сфотографироваться с ним девушек Президент России Владимир Путин рассмешил желающих сфотографироваться с ним девушек.

Футбол На выход: определились полуфиналисты Лиги чемпионов Голами отметились Садио Мане, Мохамед Салах, Роберто Фирмино и Вирджил ван Дейк. Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня в Мадриде.

Общество Сахалинское правительство нанимает вертолет за 212 тысяч рублей в час Стоимость одного летного часа винтокрылой машины, рассчитал заказчик, будет составлять 211,7 тысячи рублей и менее, а всего в рамках нынешнего контракта запланировано 10 миллионов рублей.

Шоу-бизнес Подруга объявила себя наследницей убитой поклонницы Киркорова Родственники женщины получают угрозы "с того света" 30 января в результате инсульта скончалась поклонница Филиппа Киркорова Светлана Сафиева.

Политика Россия передала Белоруссии предложения по интеграции Россия передала Белоруссии предложения по дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев во время выступления с ежегодным отчётом правительства.

Политика Медведев анонсировал повышение пособий по уходу за ребёнком Сегодня, 17 апреля 2019 года, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с отчётом о работе правительства, анонсировал повышение пособий по уходу за ребёнком.

Общество Омичке предложили заплатить налог за подаренный в роддоме букет Недавно молодая мать получила письмо из мэрии, в котором говорится, что в связи с получением подарка стоимостью более 4 тыс. рублей (сертификатов и «букета цветов в количестве 1 штука на общую сумму 2025 рублей») она должна подать налоговую декларацию и заплатить 2343 рубля.

Армия и оружие Россия отправит в утиль часть своего атомного флота Россия отправит в утиль два тяжёлых атомных ракетных крейсера «Адмирал Ушаков» и «Адмирал Лазарев» проекта 1144 «Орлан».

Футбол Во время слушания Кокорин принес извинения и призвал к примирению Российский футболист Александр Кокорин, находящийся под стражей за два нападения, принес извинения одному из пострадавших.