Семьям с третьим ребенком помогут погасить 450 тысяч рублей из ипотекиРоссийская газета 05:50

Существенной помощью для семей при рождении второго или последующих детей стала льготная ипотека. Мы будем погашать 450 тыс. рублей из суммы ипотечных кредитов тем, у кого родится третий и последующие дети. Сейчас разрабатываем такие изменения в законодательство.

Существенной помощью для семей при рождении второго и последующих детей должна стать льготная ипотека по ставке 6 процентов, которая пойдет на покупку жилья на первичном рынке.

Семьям с третьим ребенком помогут погасить 450 тысяч рублей из ипотеки

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