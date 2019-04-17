Экономика
Семьям с третьим ребенком помогут погасить 450 тысяч рублей из ипотекиРоссийская газета 05:50
Начиная со второго ребенка, семьи имеют право на материнский капитал, в том числе 35 тысяч малообеспеченных семей получают из этих средств ежемесячные выплаты. При рождении третьих и следующих детей семьям назначаются ежемесячные выплаты до трехлетия ребенка.
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Существенной помощью для семей при рождении второго или последующих детей стала льготная ипотека. Мы будем погашать 450 тыс. рублей из суммы ипотечных кредитов тем, у кого родится третий и последующие дети. Сейчас разрабатываем такие изменения в законодательство.
— Дмитрий Медведев, российский политикFinam.Ru 05:37
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