Экономика
Семьям с третьим ребенком помогут погасить 450 тысяч рублей из ипотекиРоссийская газета вчера в 05:50
Начиная со второго ребенка, семьи имеют право на материнский капитал, в том числе 35 тысяч малообеспеченных семей получают из этих средств ежемесячные выплаты. При рождении третьих и следующих детей семьям назначаются ежемесячные выплаты до трехлетия ребенка.
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Существенной помощью для семей при рождении второго или последующих детей стала льготная ипотека. Мы будем погашать 450 тыс. рублей из суммы ипотечных кредитов тем, у кого родится третий и последующие дети. Сейчас разрабатываем такие изменения в законодательство.
— Дмитрий Медведев, российский политикFinam.Ru вчера в 05:37
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Медведев анонсировал законопроект о погашении части ипотеки за рождение третьего ребенка
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Правительство разрабатывает законопроект о частичном погашении ипотеки для многодетных семей
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Семьям с третьим ребенком помогут погасить 450 тысяч рублей из ипотеки
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