Семьям с третьим ребенком помогут погасить 450 тысяч рублей из ипотекиРоссийская газета вчера в 05:50

Существенной помощью для семей при рождении второго или последующих детей стала льготная ипотека. Мы будем погашать 450 тыс. рублей из суммы ипотечных кредитов тем, у кого родится третий и последующие дети. Сейчас разрабатываем такие изменения в законодательство.

Начиная со второго ребенка, семьи имеют право на материнский капитал, в том числе 35 тысяч малообеспеченных семей получают из этих средств ежемесячные выплаты. При рождении третьих и следующих детей семьям назначаются ежемесячные выплаты до трехлетия ребенка.

Семьям с третьим ребенком помогут погасить 450 тысяч рублей из ипотеки

Политика Кирилл Вышинский прокомментировал украинские выборы Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский рассказал, что заключенные Киевского следственного изолятора, где он содержится, не воспринимают всерьез Петра Порошенко.

Экономика Группа ГАЗ просит господдержку почти на 30 млрд рублей: СМИ Генеральный директор группы ГАЗ Вадим Сорокин обратился с письмом к вице-премьеру Дмитрию Козаку, в котором просит выделить компании 29,5 млрд рублей господдержки.

Общество Минкультуры не планировало собирать бюджетные средства на Нотр-Дам Министерство культуры РФ направит лучших реставраторов во Францию для помощи в восстановлении Нотр-Дама, если Франция обратится с такой просьбой, однако ведомство не планировало собирать бюджетные средства на восстановление пострадавшего от пожара парижского собора.

Общество На социальное развитие Забайкалья выделено 9,4 млрд рублей Столичный чиновник отметил, что в рамках плана развития центров экономического роста в Забайкальском крае за три года (до 2021 включительно) будет профинансировано более 70 мероприятий на общую сумму 9,4 миллиарда рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Происшествия Актера из продолжения «На игле» застрелили в Шотландии Картина режиссера Дэнни Бойла стала продолжением его фильма 1995 года «На игле» с Юэном МакГрегором, Юэном Бремнером и Джонни Ли Миллером в главных ролях.

Происшествия Супруга Дмитрия Быкова рассказала о его состоянии Ирина Лукьянова, супруга известного журналиста и писателя Дмитрия Быкова рассказала, что врачи сумели стабилизировать его состояние.

Политика В Японии признали невозможность присоединения Курильских островов Отмечается, что правительство Японии хотело во время визита российского президента Владимира Путина прийти к рамочному соглашению по мирному договору, заключение которого для Японии означает решение территориального вопроса по островам Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.

Армия и оружие КНДР провела испытания нового тактического управляемого оружия Северная Корея испытала новое тактическое управляемое оружие в присутствии своего руководителя Ким Чен Ына. Об этом сообщает агентство ЦТАК.

Происшествия На Горьковском направлении МЖД задерживаются поезда Несколько поездов на Горьковском направлении Московской железной дороги (МЖД) следуют с увеличенным интервалом, о чем сообщается в Твиттере Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Футбол Гулиев извинился перед избитым американцем Хавбек «Спартака» Аяз Гулиев еще раз встретился с американцем Майклом Коулом, которого недавно избил на пешеходном переходе в Москве.

Общество Ужесточающий правила распространения сим-карт законопроект доработают Поправки к ст. 44 закона «О связи» призваны ужесточить правила распространения сим-карт.

Наука Ученые назвали продукты, вызывающие рак кишечника Ежедневное употребление красного (говядина, свинина, баранина) и переработанного мяса даже в небольших количествах может повысить вероятность заболевания раком кишечника, выяснили исследователи Оксфордского университета.

Политика «Коммерсантъ» узнал о визите в Москву советника Трампа по России В Москву приехала делегация Белого дома, которую возглавляет советник американского президента Дональда Трампа, директор по вопросам России и Евразии в Совете по национальной безопасности Фиона Хилл.

Общество «Роскачество» назвало лучшие марки кефира По итогам исследования 47 торговых марок, эксперты назвали кефир от производителей «Ярмолпрод», «Молочная благодать» и «Свитлогорье» лучшим и присудили 5 баллов.

Происшествия Жертвами аварии с туристическим автобусом на Мадейре стали 29 человек Власти португальского острова Мадейра объявили трёхдневный траур в память о погибших в ДТП с туристическим автобусом.

Шоу-бизнес Алла Пугачева отметила юбилей с поклонниками Поздравить с 70-летним юбилеем артистку собрался полный зал Кремлевского дворца, передает корреспондент ТАСС.

Происшествия Мужчина с двумя канистрами бензина хотел поджечь собор на Манхэттене Полиция Нью-Йорка задержала мужчину, собиравшегося поджечь собор Святого Патрика на Манхэттене. Инцидент произошел в среду вечером.

Здоровье Депздрав рекомендует ежегодно сдавать общий анализ крови Сдавать общий анализ крови в рамках профилактических осмотров следует не реже одного раза в год.

Происшествия Двигатель самолета Utair загорелся при взлете во Внуково Двигатель самолета компании Utair, следовавший рейсом Москва–Махачкала, загорелся во время взлета в московском аэропорту Внуково.

Хоккей «Колорадо» в овертайме обыграл «Калгари» «Колорадо» в овертайме обыграл «Калгари» в 4-м матче серии первого раунда плей-офф.

Экономика В России могут ввести новый экологический налог Руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов в беседе с «Российской газетой» заявил, что в настоящее время в правительстве рассматривается идея заменить платежи для предприятий за сбросы неочищенных стоков в водные объекты на экологический налог.

Технологии ФАС возбудила дела против HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против сетевых сервисов по поиску работы HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru.

Политика Эксперт оценил заявление Болтона о санкциях против ЦБ Венесуэлы Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о том, что новые санкции против Центрального банка Венесуэлы должны стать предупреждением для всех внешних игроков, включая Россию.