Экономика
Семьям с третьим ребенком помогут гасить ипотеку – МедведевREGNUM вчера в 21:50
Единовременные выплаты семьям при рождении третьего и последующих детей в размере 450 тысяч рублей будут введены в России для погашения части кредита за импотеку, сообщил глава правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе отчета в Госдуме.
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Существенной помощью для семей при рождении второго или последующих детей стала льготная ипотека. Мы будем погашать 450 тыс. рублей из суммы ипотечных кредитов тем, у кого родится третий и последующие дети. Сейчас разрабатываем такие изменения в законодательство.
— Дмитрий Медведев, российский политикFinam.Ru вчера в 05:37
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Медведев анонсировал законопроект о погашении части ипотеки за рождение третьего ребенка
Телеканал 360°вчера в 07:15
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Эхо Москвывчера в 07:30
Семьи смогут получать 450 тыс. рублей на ипотеку при рождении третьего ребенка
Комсомольская правдавчера в 06:12
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