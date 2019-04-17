Экономика
Семьям с третьим ребенком помогут гасить ипотеку – МедведевREGNUM вчера в 21:50
Единовременные выплаты семьям при рождении третьего и последующих детей в размере 450 тысяч рублей будут введены в России для погашения части кредита за импотеку, сообщил глава правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе отчета в Госдуме.
Читать в источнике
Оценить11
Существенной помощью для семей при рождении второго или последующих детей стала льготная ипотека. Мы будем погашать 450 тыс. рублей из суммы ипотечных кредитов тем, у кого родится третий и последующие дети. Сейчас разрабатываем такие изменения в законодательство.
— Дмитрий Медведев, российский политикFinam.Ru вчера в 05:37
Подробнее о событии
Показать все источники
Семьи смогут получать 450 тыс. рублей на ипотеку при рождении третьего ребенка
Комсомольская правдавчера в 06:12
Медведев анонсировал законопроект о погашении части ипотеки за рождение третьего ребенка
Телеканал 360°вчера в 07:15
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
Футбол
Клопп: «С нетерпением жду своего первого матча с „Барселоной“»
Обновлено вчера в 17:37
Происшествия
Скончалась студентка, выпрыгнувшая из окна при пожаре в общежитии ВШЭ
Сегодня в институте скорой помощи имени Джанелидзе скончалась студентка 2-го курса НИУ ВШЭ Евгения Руденко, сообщает пресс-служба вуза.
Обновлено вчера в 16:06
Общество
В Лондоне появилась зона чистого воздуха
В отличие от обычных зон низких выбросов вредных веществ, которые существуют во многих городах мира, в Лондоне запрет на "грязные" автомобили теперь действует постоянно и касается всех, даже местных жителей.
Обновлено вчера в 23:22
Авто
Универсал Subaru Outback 2020 продемонстрировали в Нью-Йорке
Премьера нового поколения Subaru Outback состоялась сегодня на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 11:38
Происшествия
24-летний тренер по каратэ убит в Белогорске
Уже установлено, что молодой человек был ранен около СК «Олимпия». 24-летний тренер по каратэ после рабочего дня закрывал спортивную арену.
Обновлено вчера в 23:03
Политика
В США экс-сотрудница китайской авиакомпании призналась в контрабанде
Экс-менеджер китайской авиакомпании подтвердила в федеральном суде Нью-Йорка, что участвовала в незаконной транспортировке груза из США в Китай по приказу китайских военных, сообщает министерство юстиции США.
Обновлено вчера в 23:37
Общество
Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом
Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.
Обновлено вчера в 07:48
Происшествия
Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле
Российского актёра Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса.
Обновлено вчера в 05:18
Политика
Завершилось финальное испытание обновленного Boeing 737 MAX
Директор авиастроительной корпорации Boeing Деннис Меленберг в своем Twitter сообщил о завершении технических летных испытаний лайнеров Boeing 737 MAX.
Обновлено вчера в 21:45
Политика
Путин дал российское гражданство бельгийскому бизнесмену
«Принять в гражданство Российской Федерации Литвака Мишеля», - сообщается в документе. Бизнесмен родился в 1951 году в Ленинграде.
Обновлено вчера в 11:40
Политика
Хоккеист Дацюк попросил Путина отменить новый закон о СНИЛС
Хоккеист СКА Павел Дацюк обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой отменить последние поправки в закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования".
Обновлено вчера в 07:33
Общество
Омичке предложили заплатить налог за подаренный в роддоме букет
Недавно молодая мать получила письмо из мэрии, в котором говорится, что в связи с получением подарка стоимостью более 4 тыс. рублей (сертификатов и «букета цветов в количестве 1 штука на общую сумму 2025 рублей») она должна подать налоговую декларацию и заплатить 2343 рубля.
Обновлено вчера в 10:04
Экономика
Ассоциация электронных коммуникаций оценила размер экономики рунета
По данным РАЭК, аудитория интернета в России выросла в 2018 г. на 3% к 2017 г. Интернетом пользуются 92,8 млн россиян, или 76% населения.
Обновлено вчера в 06:34
Происшествия
Супруга Быкова рассказала о «тяжелом» состоянии мужа
Обновлено вчера в 16:55
Экономика
В России может появиться новый налог
Руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов заявил, что в России может появиться новый экологический налог.
Обновлено вчера в 23:43
Политика
Стало известно о попытках стран ЕС заблокировать санкции против России
Против введения каких-либо новых санкций в отношении России выступила Германия. Ее поддержали Франция, Италия и другие члены Евросоюза.
Обновлено вчера в 08:53
Авто
Назван лучший автомобиль мира 2019 года
Изначально в списке претендентов на звание лучшего автомобиля в мире в 2019 году было 40 моделей, но в итоговый шорт-лист, объявленный в начале марта на Женевском автосалоне, попали только три: Audi e-tron, Jaguar I-Pace и Volvo S60/V60.
Обновлено вчера в 13:36
Шоу-бизнес
Пелагея впервые показала лицо двухлетней дочери
Звездные родители свою девочку предпочитают не показывать в личных блогах. Но сегодня Пелагея сделала исключение.
Обновлено вчера в 05:30
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» получил противоскользящее покрытие
Российский танк Т-14 "Армата" получил противоскользящее покрытие, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:51
Технологии
В России разработали магнитный холодильник
Холодильник нового поколения, работающий не на жидкости, переходящей в газ, а на магнитном металле, разработали российские инженеры.
Обновлено вчера в 20:47
Армия и оружие
NI: США создадут беспилотный флот для борьбы с Россией
ВМС США планируют увеличить численность своего флота за счет применения роботизированных кораблей к 2024 году.
Обновлено вчера в 21:35
Происшествия
Новосибирск сковали десятибалльные пробки
Новосибирск сковали десятибалльные пробки из-за гололеда и метели, в городе произошло много небольших столкновений.
Обновлено вчера в 23:35
Гаджеты
Складные Galaxy Fold начали ломаться еще до выхода
Журналисты и блогеры, которые тестировали складной смартфон Samsung Galaxy Fold, пожаловались в соцсетях, что он начал ломаться с первых же дней использования.
Обновлено вчера в 17:44
Футбол
Кокорин принес извинения Денису Паку
Обновлено вчера в 10:32
Космос
В НПО имени Лавочкина предложили отправить миссию к астероиду Апофис
Научно-производственное объединение имени Лавочкина предлагает осуществить демонстрационный полет автоматической межпланетной станции к астероиду Апофис, чтобы оценить вероятность его столкновения с Землей и испытать оборудование для доставки грунта со спутника Марса Фобоса, сообщается в выпускаемом предприятием журнале "Вестник НПО имени С.А. Лавочкина".
Обновлено вчера в 21:20
Футбол
Акинфеев стал редактором первого в России учебника по футболу
Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев стал редактором первого в истории России учебника по футболу для детей, сообщает пресс-служба «армейцев».
Обновлено вчера в 11:06
Происшествия
В Португалии девять человек погибли в ДТП с туристическим автобусом
Девять человек погибли в результате ДТП с туристическим автобусом на португальском острове Мадейра, сообщается на сайте ассоциации спасателей Португалии.
Обновлено вчера в 15:02
Общество
Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.
Обновлено вчера в 08:16
Политика
Мадуро назвал противозаконными санкции США в отношении ЦБ Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что американские санкции в отношении Центробанка (ЦБ) его страны являются противозаконными.
Обновлено вчера в 23:19
Наука
Какие продукты вызывают рак кишечника, выяснили ученые
Обновлено вчера в 20:53