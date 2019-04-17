Семьям с третьим ребенком помогут гасить ипотеку – МедведевREGNUM вчера в 21:50

Существенной помощью для семей при рождении второго или последующих детей стала льготная ипотека. Мы будем погашать 450 тыс. рублей из суммы ипотечных кредитов тем, у кого родится третий и последующие дети. Сейчас разрабатываем такие изменения в законодательство.

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