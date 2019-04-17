Семьям с третьим ребенком помогут гасить ипотеку – МедведевREGNUM 21:50

Существенной помощью для семей при рождении второго или последующих детей стала льготная ипотека. Мы будем погашать 450 тыс. рублей из суммы ипотечных кредитов тем, у кого родится третий и последующие дети. Сейчас разрабатываем такие изменения в законодательство.

Единовременные выплаты семьям при рождении третьего и последующих детей в размере 450 тысяч рублей будут введены в России для погашения части кредита за импотеку, сообщил глава правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе отчета в Госдуме.

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