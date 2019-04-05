Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредитаИзвестия вчера в 19:45

Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас. Об этом говорится в постановлении, подписанном премьер-министром Дмитрием Медведевым, сообщили «Известиям» в аппарате кабмина.

Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита

Политика Самым богатым в правительстве может стать вице-премьер Юрий Трутнев Юрий Трутнев, декларирующий свои высокие доходы с момента прихода в правительство на пост министра природных ресурсов в 2004 году, скорее всего, станет самым состоятельным и среди членов правительства, и среди полпредов президента.

Культура В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.

Происшествия Названы последние слова пилотов разбившегося в Эфиопии авиалайнера Пилоты, управлявшие пассажирским авиалайнером Boeing 737 MAX, который разбился под Аддис-Абебой, до последнего предпринимали попытки выровнять воздушное судно и спасти находившихся на борту людей.

Шоу-бизнес Опубликован отрывок последнего клипа Юлии Началовой Пиар-директор певицы Юлии Началовой Анна Исаева обнародовала фрагмент со съемок последнего клипа артистки «Я выбираю».

Политика Стал известен результат экспресс-теста анализов Порошенко Главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы «Социотерапия» Владимир Яровой рассказал о результатах экспресс-теста анализов действующего президента Украины Петра Порошенко.

Политика Законопроект об информировании о льготах внесен в Госдуму Сегодня в России реализуется свыше 3 тыс. мер социальной поддержки, используется 12 форм налоговых льгот, привела данные депутат.

Экономика Сбербанк и МКБ ограничили прием пятитысячных купюр в банкоматах Сбербанк России и Московский кредитный банк (МКБ) ограничили прием купюр номиналом 5 тысяч рублей в некоторых банкоматах, сообщила в пятницу газета "Ведомости".

Шоу-бизнес Андрей Аршавин публично поздравил дочь с днем рождения Впервые за много лет дочь публично поздравил и Андрей Аршавин, переживающий не самые лучшие времена в личной жизни, — спортсмен написал лаконичное «с днем рождения» в своей социальной сети, сопроводив подпись снимком с наследницей.

Театры Актер Виктор Сухоруков получил травму во время спектакля Актер Виктор Сухоруков травмировал руку во время спектакля в Театре имени Моссовета.

Энергетика Нефть Brent упала в цене до 69,27 доллара за баррель Накануне стоимость барреля североморской смеси нефти марки Brent превысила отметку 70 долларов впервые с 12 ноября прошлого года.

Армия и оружие Захарова усомнилась в западном образовании после слов генсека НАТО Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую группировку «Исламское государство»*, указала на «большой миф о качестве западного образования».

Гаджеты В смартфонах Xiaomi нашли опасную уязвимость Приложение, предустановленное на все смартфоны Xiaomi, имеет уязвимость, которая позволяет незаметно устанавливать вредоносный код на устройство.

Экономика Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России Всемирный банк понизил прогноз по росту ВВП России в 2019 году с 1,5% до 1,4%. Об этом сообщается в отчете организации.

Общество Ford Sollers предлагает увольняемым сотрудникам до 12 окладов Сотрудники Ford Sollers при добровольном увольнении получат от 5,5 до 12 среднемесячных окладов, объявило в четверг, 4 апреля, совместное предприятие.

Энергетика Саудовская Аравия угрожает отказаться от доллара Саудовская Аравия угрожает продавать нефть не за доллары, а за другие валюты, если в США примут закон, позволяющий наказывать страны-члены ОПЕК за дорогую нефть.

Технологии Такси-агрегаторы не дадут водителям перерабатывать Такси-агрегаторы создадут общую программу для учета совокупной времени работы водителей, чтобы пресечь многочасовые переработки.

Хоккей Президентом челябинского ХК «Трактор» избран Алексей Текслер Ранее в президентской должности в «Тракторе» находился экс-губернатор Борис Дубровский, должность директора принадлежала его соратнику Ивану Сеничеву.

Политика Новый сезон развода караулов в Кремле откроется 13 апреля "13 апреля 2019 года в 12:00 на Соборной площади Московского Кремля пройдет первая в этом году церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка", - сообщили в Центре по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО).

Авто В России насчитали около 3 млн премиальных автомобилей По состоянию на 1 января 2019 года в России насчитывалось 2,9 млн легковых автомобилей премиум-класса.

Общество Названо место похорон Георгия Данелии Режиссер скончался в возрасте 88 лет от остановки сердца. В феврале Данелия попал в больницу с воспалением легких.