Недвижимость

Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредитаИзвестия вчера в 19:45

Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас. Об этом говорится в постановлении, подписанном премьер-министром Дмитрием Медведевым, сообщили «Известиям» в аппарате кабмина.
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Льготную ипотеку под 6% для семей с детьми продлят на весь срок выплаты

Телеканал 360°вчера в 22:39

Семьи с детьми смогут брать ипотеку под 6% на весь срок кредита

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Газета.Ru02:26

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URA.Ru03:45

Семьям с детьми дадут ипотеку под 6% на весь срок кредита

News.ruвчера в 22:07

Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита

Известиявчера в 19:45
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 04:42, Ашберн
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Состоялась премьера последнего сезона «Игры престолов»

В Нью-Йорке состоялась премьера первой серии последнего сезона «Игры престолов».
Обновлено вчера в 18:02
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Захарова усомнилась в западном образовании после слов генсека НАТО

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Названы самые популярные в России имена для новорожденных

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Такси-агрегаторы создадут общую программу для учета совокупной времени работы водителей, чтобы пресечь многочасовые переработки.
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Обновлено 02 апреля в 14:44
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