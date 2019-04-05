Недвижимость

Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредитаИзвестия вчера в 19:45

Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас. Об этом говорится в постановлении, подписанном премьер-министром Дмитрием Медведевым, сообщили «Известиям» в аппарате кабмина.
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Правительство распространило льготы семейной ипотеки на весь срок кредита

РИА Новости11:02

Льготная ипотека стала бессрочной

News.ru11:10

Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита

Известиявчера в 19:45

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Комсомольская правда08:51

Семьи с детьми смогут брать ипотеку под 6% на весь срок кредита

RT на русском02:37

Льготную ипотеку под 6% для семей с детьми продлят на весь срок выплаты

Телеканал 360°вчера в 22:39

Кабмин расширил льготную ипотеку в 6% для семей с детьми на весь срок кредита

ТАСС08:21
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