Недвижимость
Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредитаИзвестия вчера в 19:45
Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас. Об этом говорится в постановлении, подписанном премьер-министром Дмитрием Медведевым, сообщили «Известиям» в аппарате кабмина.
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Льготная ставка в 6% для семей с детьми теперь будет действовать в России бессрочно
Комсомольская правда08:51
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