Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредитаИзвестия вчера в 19:45

Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас. Об этом говорится в постановлении, подписанном премьер-министром Дмитрием Медведевым, сообщили «Известиям» в аппарате кабмина.

Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита

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