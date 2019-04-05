Недвижимость
Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредитаИзвестия вчера в 19:45
Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.
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Субсидирование ипотеки по ставке 6% для семей с детьми распространили на весь срок действия
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