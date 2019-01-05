Происшествия
Семьям погибших и пострадавшим в Магнитогорске выплатят 65 млн рублей
Семьям погибших и пострадавшим в Магнитогорске выплатят 65 млн рублейВедомости10:56
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, по которому семьям погибших и пострадавшим в результате обрушения подъезда дома в Магнитогорске будет выплачено 65 млн руб. Об этом он написал в Twitter.
Ведомости10:56
Подписано распоряжение о выплатах и пособиях семьям погибших и пострадавшим в результате обрушения жилого дома в Магнитогорске. На эти цели из резервного фонда правительства будет выделено около 65 млн руб.
— Дмитрий Медведев, российский политикРБК 10:27
с чего всё началось
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил в Twitter, что подписано распоряжение о выплатах и пособиях родным погибших и пострадавшим в трагедии в Магнитогорске.Аргументы и Факты10:33
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