Семья затравленной за письмо Путину девочки переехала в другой районГазета.Ru вчера в 16:22

Глава семьи Елена сообщила ТАСС, что вместе с 12-летней дочерью переехала из Томсино в Великолукский район, где приобрела частный дом. Как сообщалось ранее, после обращения к главе государства у семьи резко испортились отношения с односельчанами, которые обвинили ее в мошенничестве.

с чего всё началось

Семья Перчиковых из Псковской области, которую, по некоторым сведениям, "затравили" из-за письма президенту России Владимиру Путину с просьбой о предоставлении мини-трактора, переехала в другой район и взяла ссуду в 330 тыс. руб. на покупку дома.

Семья затравленной за письмо Путину девочки переехала в другой район

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