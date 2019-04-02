Общество
Семья затравленной за письмо Путину девочки переехалаГазета.Ru 14:48
Семья девочки из деревни Томсино, которая написала письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи, переехала в собственный дом. Об этом сообщает РИА "Новости". По данным агентства, у семьи резко испортились отношения с односельчанами после того, как девочка написала письмо Путину.
Читать в источнике
Оценить24
с чего всё началось
Глава семьи Елена сообщила ТАСС, что вместе с 12-летней дочерью переехала из Томсино в Великолукский район, где приобрела частный дом. Как сообщалось ранее, после обращения к главе государства у семьи резко испортились отношения с односельчанами, которые обвинили ее в мошенничестве.ТАСС10:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 18:54, Ашберн
Экономика
Россия может ввести ограничения на товары из ЕС из-за квот на сталь
Россия поставила в известность Всемирную торговую организацию (ВТО) о готовности принять ответные меры в отношении импорта из Евросоюза из-за введения им квот на стальную продукцию.
Обновлено в 18:27
Общество
Росстат рассказал, у скольких россиян нет доступа к канализации
На днях Росстат сообщил: 22,6% населения России не имеет доступа к централизованной канализации.
Обновлено в 09:13
Происшествия
На МКАД столкнулись восемь автомобилей
Обновлено в 17:30
Происшествия
На журналиста Василия Уткина совершено нападение
Нападение на спортивного комментатора Василия Уткина совершено в Москве, сообщил он в Twitter.
Обновлено в 18:11
Хоккей
«Салават Юлаев» одержал первую победу в серии с «Авангардом»
Хозяева льда взяли верх над гостями со счетом 5:1. Эта победа стала для уфимских хоккеистов первой в финале Восточной конференции Кубка Гагарина.
Обновлено в 12:43
Армия и оружие
Небензя назвал условие для дальнейшего ядерного разоружения
По словам постпреда, потребуется сформировать предпосылки, которые помогли бы продвинуться по пути ядерного разоружения.
Обновлено в 13:07
Кино
«Мстители: Финал» побил рекорд по продажам билетов за первый час
Обновлено в 11:03
Политика
The Wall Street Journal (США): Польша отворачивается от мусульман, приветствуя у себя украинцев (The Wall Street Journal)
Польша в 2017 году выдала больше первичных разрешений на жительство негражданам ЕС, чем любая другая страна Евросоюза.
Обновлено в 18:13
Происшествия
В Петербурге в академии имени Можайского произошел взрыв
Обновлено в 07:28
Происшествия
В Москве неизвестный напал с ножом на женщину и скрылся
Неизвестный напал на женщину на Кутузовском проспекте в Москве, нанес ей несколько ножевых ранений и скрылся, пострадавшая умерла.
Обновлено в 17:39
Авто
Ford объявил распродажу автомобилей в России
Обновлено в 09:22
Политика
Госдума разрешит охотиться с луком
Обновлено в 09:31
Футбол
«Барселона» и «Вильярреал» забили на двоих 8 мячей
2 апреля между коллективами «Вильярреал» и «Барселона» на стадионе «Ла Серамика» был разыгран матч 30-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19.
Обновлено в 17:24
Наука
Названа новая опасность алкоголя для детей и подростков
Ученые из Медико-научного университета штата Орегон в Портленде (США) заявили, что употребление алкоголя не только негативно влияет на работу мозга у подростков, но и заметно замедляет его рост.
Обновлено в 07:01
Армия и оружие
США и Литва подписали план военного сотрудничества до 2024 года
США и Литва подписали план оборонного сотрудничества до 2024 года, сообщат пресс-служба Пентагона.
Обновлено в 17:37
Происшествия
В Польше задержан вывезший троих детей из Швеции россиянин
Органы ювенальной юстиции Швеции забрали троих детей из семьи Лисовых, когда их мама тяжело заболела.
Обновлено в 15:53
Армия и оружие
США обвинили Иран в гибели более 600 американских солдат в Ираке
США обвиняют Иран в гибели 608 своих военных в ходе войны в Ираке, заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.
Обновлено в 15:16
Космос
«Роскосмос» решил помочь S7 с «Морским стартом» после смерти Филевой
Космическая госкорпорация «Роскосмос» после гибели в авиактастрофе совладелицы S7 Наталии Филевой предложит помощь руководству компании с реализацией проекта плавучего космодрома «Морской старт» (принадлежит S7 Space).
Обновлено в 17:04
Происшествия
В Москве сотрудница полиции случайно ранила себя из пистолета
Сотрудница полиции ранила себя из пистолета в помещении московского ОВД «Арбат». Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 03:30
Кино
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 22:34
Экономика
Visa и Mastercard обяжут банки выпускать только бесконтактные карты
Visa не ответила на запрос СМИ, однако Альфа-банк, Райффайзенбанк и банк "Русский стандарт" уже получили соответствующие письменные требования от платежных систем, передает издание.
Обновлено в 04:26
Политика
Трамп надеется на улучшение отношений с Россией
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что надеется на нормализацию отношений между США и Россией.
Обновлено в 18:26
Экономика
Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов
По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Шоу-бизнес
Бывшая девушка Тимати выходит замуж за сына олигарха
Сын миллиардера и известный светский тусовщик Алексей Гарбер сделал предложение руки и сердца Миле Волчек.
Обновлено в 14:58
Общество
Москва уступила регионам в благосостоянии креативного класса
Специализирующаяся на аудите и консалтинге компания PwC и фонд Calvert 22 опубликовали очередной Индекс креативного капитала — исследования, который оценивает развитие новой экономики в крупнейших городах России.
Обновлено в 17:00
Гаджеты
Новые iPhone получат более ёмкие батареи для зарядки наушников
Новые смартфоны iPhone получат возможность заряжать другие устройства, об этом сообщает авторитетный инсайдер Мин-Чи Куо.
Обновлено в 06:28