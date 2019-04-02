Семья затравленной за письмо Путину девочки переехалаГазета.Ru 14:48

Глава семьи Елена сообщила ТАСС, что вместе с 12-летней дочерью переехала из Томсино в Великолукский район, где приобрела частный дом. Как сообщалось ранее, после обращения к главе государства у семьи резко испортились отношения с односельчанами, которые обвинили ее в мошенничестве.

с чего всё началось

Семья девочки из деревни Томсино, которая написала письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи, переехала в собственный дом. Об этом сообщает РИА "Новости". По данным агентства, у семьи резко испортились отношения с односельчанами после того, как девочка написала письмо Путину.

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