Общество

Семья затравленной за письмо Путину девочки переехалаГазета.Ru 14:48

Семья девочки из деревни Томсино, которая написала письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи, переехала в собственный дом. Об этом сообщает РИА "Новости". По данным агентства, у семьи резко испортились отношения с односельчанами после того, как девочка написала письмо Путину.
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Семья Перчиковых, попросившая мини-трактор у Путина, купила дом в Псковской области

Глава семьи Елена сообщила ТАСС, что вместе с 12-летней дочерью переехала из Томсино в Великолукский район, где приобрела частный дом. Как сообщалось ранее, после обращения к главе государства у семьи резко испортились отношения с односельчанами, которые обвинили ее в мошенничестве.
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Семья девочки, написавшей Путину, переехала в собственный дом

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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 18:54, Ашберн
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