Семья затравленной за письмо Путину девочки переехалаГазета.Ru 14:48

Глава семьи Елена сообщила ТАСС, что вместе с 12-летней дочерью переехала из Томсино в Великолукский район, где приобрела частный дом. Как сообщалось ранее, после обращения к главе государства у семьи резко испортились отношения с односельчанами, которые обвинили ее в мошенничестве.

с чего всё началось

Семья девочки из деревни Томсино, которая написала письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи, переехала в собственный дом. Об этом сообщает РИА "Новости". По данным агентства, у семьи резко испортились отношения с односельчанами после того, как девочка написала письмо Путину.

Экономика Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента» В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).

Космос «Роскосмос» решил помочь S7 с «Морским стартом» после смерти Филевой Космическая госкорпорация «Роскосмос» после гибели в авиактастрофе совладелицы S7 Наталии Филевой предложит помощь руководству компании с реализацией проекта плавучего космодрома «Морской старт» (принадлежит S7 Space).

Авто Кроссовер Chery Tiggo 8 обновился и стал мощнее Вчера пресс-служба китайского автопроизводителя Chery опубликовала в официальные изображения обновленного кроссовера Tiggo 8 с тремя рядами кресел.

Армия и оружие В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма» Как пишет украинский портал Ukrinform, с сентября 2016 года Червона воевала в зоне боевых действий в составе батальона "Донбасс-Украина", у нее был позывной "Ведьма".

Политика Пушков высмеял заявление Климкина о разрыве договора о дружбе с РФ Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление главы МИД Украины Павла Климкина, который поздравил граждан с прекращением договора о дружбе с РФ.

Общество Президент Израиля прервал визит в Канаду из-за ухудшения здоровья жены Президент Израиля Реувен Ривлин прерывает визит в Канаду и срочно возвращается на родину из-за ухудшения состояния его супруги, которой недавно пересадили донорское легкое, сообщила канцелярия главы государства.

Происшествия Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане Организатор экспедиции Оскар Конюхов рассказал, что в Южном океане шторм впервые за кругосветное путешествие перевернул лодку путешественника Федора Конюхова.

Армия и оружие США проигнорировали совещание по лагерю сирийских беженцев «Рукбан» В сообщении говорится, что во вторник, 2 апреля на пункте пропуска "Джлеб" руководитель нашего миротворческого Центра в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин провел второе координационное совещание по выработке мероприятий, направленных на ликвидацию лагеря "Рукбан".

Футбол Новый сезон чемпионата России стартует 14 июля Как сообщает пресс-служба лиги в «Твиттере», старт новой кампании первенства назначен на 14 июля. В этот день состоятся матчи 1-го тура.

Происшествия В Кабардино-Балкарии неизвестный открыл стрельбу по полицейским Водитель машины открыл по ним огонь, после чего ему удалось скрыться", - сказал собеседник агентства.

Политика На Украине потребовали отправить Зеленского в тюрьму за русский язык Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион, комментируя итоги первого тура президентских выборов, потребовала отправить кандидата Владимира Зеленского в тюрьму за то, что он обратился к своим избирателям на русском языке.

Политика Греческий премьер прибыл в Северную Македонию впервые за 28 лет Премьер-министр Греции Алексис Ципрас прибыл с визитом в столицу Северной Македонии Скопье, сообщает во вторник греческая газета "Катимерини".

Армия и оружие У берегов Камчатки атомные субмарины провели дуэль под водой На полигоне Камчатки два ракетных подводных крейсера стратегического назначения «Александр Невский» и «Рязань» провели подводную дуэль.

Энергетика Число прекративших закупать нефть у Ирана стран возросло до 23 Через некоторое время Вашингтон восстановил санкции в отношении Тегерана, которые затрагивают, в том числе нефтяной сектор Исламской Республики.

Общество Москва уступила регионам в благосостоянии креативного класса Специализирующаяся на аудите и консалтинге компания PwC и фонд Calvert 22 опубликовали очередной Индекс креативного капитала — исследования, который оценивает развитие новой экономики в крупнейших городах России.

Гаджеты Названа стоимость новых Huawei P30, P30 Pro и Р30 Lite для России Стоит отметить, что все покупатели P30 и P30 Pro в подарок получат часы Huawei Watch GT.

Музыка Монеточка выпустила клип на песню «Нимфоманка» Монеточка выпустила клип на песню «Нимфоманка». Там и проблемы 90-х, и измены, и стиль нашего времени, и даже дракон.

Политика В России впервые применили закон об оскорблении власти После вступления в силу закона об оскорблении территориальные органы Роскомнадзора проводят профилактическую работу со СМИ, сообщил он: сотрудники пытаются оперативно прекратить распространение неправомерной информации без привлечения СМИ к предусмотренной законом ответственности.

Экономика Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.