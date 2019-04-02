Общество
Семья затравленной за письмо Путину девочки переехалаГазета.Ru 14:48
Семья девочки из деревни Томсино, которая написала письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи, переехала в собственный дом. Об этом сообщает РИА "Новости". По данным агентства, у семьи резко испортились отношения с односельчанами после того, как девочка написала письмо Путину.
Читать в источнике
Оценить23
с чего всё началось
Глава семьи Елена сообщила ТАСС, что вместе с 12-летней дочерью переехала из Томсино в Великолукский район, где приобрела частный дом. Как сообщалось ранее, после обращения к главе государства у семьи резко испортились отношения с односельчанами, которые обвинили ее в мошенничестве.ТАСС10:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 17:25, Ашберн
Армия и оружие
Названы первые иностранные покупатели российских Су-57, и это не Индия
Обновлено в 02:47
Экономика
Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»
В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Космос
«Роскосмос» решил помочь S7 с «Морским стартом» после смерти Филевой
Космическая госкорпорация «Роскосмос» после гибели в авиактастрофе совладелицы S7 Наталии Филевой предложит помощь руководству компании с реализацией проекта плавучего космодрома «Морской старт» (принадлежит S7 Space).
Обновлено в 17:04
Авто
Кроссовер Chery Tiggo 8 обновился и стал мощнее
Вчера пресс-служба китайского автопроизводителя Chery опубликовала в официальные изображения обновленного кроссовера Tiggo 8 с тремя рядами кресел.
Обновлено в 02:17
Армия и оружие
В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»
Как пишет украинский портал Ukrinform, с сентября 2016 года Червона воевала в зоне боевых действий в составе батальона "Донбасс-Украина", у нее был позывной "Ведьма".
Обновлено в 15:59
Политика
Пушков высмеял заявление Климкина о разрыве договора о дружбе с РФ
Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление главы МИД Украины Павла Климкина, который поздравил граждан с прекращением договора о дружбе с РФ.
Обновлено в 02:29
Общество
Президент Израиля прервал визит в Канаду из-за ухудшения здоровья жены
Президент Израиля Реувен Ривлин прерывает визит в Канаду и срочно возвращается на родину из-за ухудшения состояния его супруги, которой недавно пересадили донорское легкое, сообщила канцелярия главы государства.
Обновлено в 16:39
Происшествия
Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане
Организатор экспедиции Оскар Конюхов рассказал, что в Южном океане шторм впервые за кругосветное путешествие перевернул лодку путешественника Федора Конюхова.
Обновлено в 04:28
Музыка
Лазарев рассказал, под каким номером выступит на «Евровидении»
Обновлено в 12:04
Футбол
Адвокат: Суд может снова продлить арест Мамаева
Обновлено вчера в 16:50
Армия и оружие
США проигнорировали совещание по лагерю сирийских беженцев «Рукбан»
В сообщении говорится, что во вторник, 2 апреля на пункте пропуска "Джлеб" руководитель нашего миротворческого Центра в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин провел второе координационное совещание по выработке мероприятий, направленных на ликвидацию лагеря "Рукбан".
Обновлено в 10:52
Футбол
Новый сезон чемпионата России стартует 14 июля
Как сообщает пресс-служба лиги в «Твиттере», старт новой кампании первенства назначен на 14 июля. В этот день состоятся матчи 1-го тура.
Обновлено в 07:48
Экономика
Андрей Молчанов продаст часть своей доли в «Группе ЛСР»
Продаваемые ценные бумаги будут предложены посредством ускоренного формирования книги заявок.
Обновлено в 17:16
Кино
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
В Кабардино-Балкарии неизвестный открыл стрельбу по полицейским
Водитель машины открыл по ним огонь, после чего ему удалось скрыться", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 15:45
Политика
На Украине потребовали отправить Зеленского в тюрьму за русский язык
Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион, комментируя итоги первого тура президентских выборов, потребовала отправить кандидата Владимира Зеленского в тюрьму за то, что он обратился к своим избирателям на русском языке.
Обновлено в 16:08
Политика
Греческий премьер прибыл в Северную Македонию впервые за 28 лет
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас прибыл с визитом в столицу Северной Македонии Скопье, сообщает во вторник греческая газета "Катимерини".
Обновлено в 05:37
Армия и оружие
У берегов Камчатки атомные субмарины провели дуэль под водой
На полигоне Камчатки два ракетных подводных крейсера стратегического назначения «Александр Невский» и «Рязань» провели подводную дуэль.
Обновлено в 15:03
Энергетика
Число прекративших закупать нефть у Ирана стран возросло до 23
Через некоторое время Вашингтон восстановил санкции в отношении Тегерана, которые затрагивают, в том числе нефтяной сектор Исламской Республики.
Обновлено в 16:41
Общество
Москва уступила регионам в благосостоянии креативного класса
Специализирующаяся на аудите и консалтинге компания PwC и фонд Calvert 22 опубликовали очередной Индекс креативного капитала — исследования, который оценивает развитие новой экономики в крупнейших городах России.
Обновлено в 17:00
Гаджеты
Названа стоимость новых Huawei P30, P30 Pro и Р30 Lite для России
Стоит отметить, что все покупатели P30 и P30 Pro в подарок получат часы Huawei Watch GT.
Обновлено в 14:43
Происшествия
В Петербурге в академии имени Можайского произошел взрыв
Обновлено в 07:28
Музыка
Монеточка выпустила клип на песню «Нимфоманка»
Монеточка выпустила клип на песню «Нимфоманка». Там и проблемы 90-х, и измены, и стиль нашего времени, и даже дракон.
Обновлено в 12:34
Политика
В России впервые применили закон об оскорблении власти
После вступления в силу закона об оскорблении территориальные органы Роскомнадзора проводят профилактическую работу со СМИ, сообщил он: сотрудники пытаются оперативно прекратить распространение неправомерной информации без привлечения СМИ к предусмотренной законом ответственности.
Обновлено в 11:18
Экономика
Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов
По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия
В Госдуме предложили ужесточить наказание за «пьяные» ДТП
В Госдуме предложили ужесточить наказание за "пьяные" ДТП, сообщил депутат от "Единой России" Андрей Исаев.
Обновлено в 13:02