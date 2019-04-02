Семья затравленной за письмо Путину девочки купила домLenta.ru 13:41

Глава семьи Елена сообщила ТАСС, что вместе с 12-летней дочерью переехала из Томсино в Великолукский район, где приобрела частный дом. Как сообщалось ранее, после обращения к главе государства у семьи резко испортились отношения с односельчанами, которые обвинили ее в мошенничестве.

с чего всё началось

Семья Перчиковых из деревни Томсино Псковской области, которая жаловалась на травлю со стороны односельчан после обращения за помощью к президенту Владимиру Путину, купила частный дом. Об этом во вторник, 2 апреля, сообщает ТАСС.

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