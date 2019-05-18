Музыка
Семья проигравшего финалиста «Голоса» заявила, что их использовалиГазета.Ru 12:53
Ранее сообщалось, что мать финалиста "Голоса" опешила от отмены победы дочки Алсу.
Читать в источнике
Оценить496
Подробнее о событии
Показать все источники
Мать Ержана Максима объяснила участие в рекламе, высмеивающей «Голос.Дети»
Московский Комсомолец14:18
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 19:54, Ашберн
Музыка
Победителем «Евровидения-2019» стал представитель Нидерландов
Обновлено в 19:07
Армия и оружие
Эрдоган заявил о возможности совместного с Россией производства С-500
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о возможности совместного с Россией производства зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-500 после поставок Анкаре ЗРК С-400.
Обновлено в 17:13
Здоровье
Какие льготы, пособия и компенсации положены семьям с ребенком-инвалидом
Какие льготы и пособия положены семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, «Летидору» рассказала ведущий юрист Европейской Юридической Службы Оксана Красовская.
Обновлено в 17:10
Гаджеты
«Дырявый» дисплей и мощная батарея: Vivo представит смартфон Z5x
Обновлено вчера в 09:07
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Курской области
Столкновение двух легковых автомобилей стало причиной гибели четырех человек в Курской области, сообщила в субботу пресс-служба управления МВД по региону.
Обновлено в 14:15
Шоу-бизнес
Бузова призналась подписчикам, что разочаровалась в мужчинах
Телеведущая и певица Ольга Бузова призналась, что на личном фронте её вновь постигла неудача.
Обновлено в 14:03
Политика
США могут ратифицировать соглашение USMCA до конца июля
Новое торговое соглашение США, Мексики и Канады USMCA (The United States — Mexico — Canada Agreement) может быть ратифицирован до конца июля 2019 года.
Обновлено в 18:57
Здоровье
Какие средства на основе зверобоя помогут при боли в суставах?
Помогает он и в лечении артритов, и болей в суставах.
Обновлено в 18:31
Музыка
Лазарев «накричал» России место в финале конкурса «Евровидение-2019»
На проходящем в столице Израиля конкурсе "Евровидение-2019" российский исполнитель Сергей Лазарев был заявлен во втором полуфинале.
Обновлено 16 мая в 17:05
Происшествия
Нападение на Шварценеггера в Африке попало на видео
Известный культурист и актер Арнольд Шварцнеггер пережил нападение во время его поездки в Южную Африку, передает "Советский спорт".
Обновлено в 11:36
Шоу-бизнес
Олег Газманов рассказал Лере Кудрявцевой о своих друзьях и врагах
Зрители узнают, зачем народному артистку телка. Олег Газманов расскажет журналистке о своих друзьях и врагах.
Обновлено в 01:27
Армия и оружие
Китайские специалисты оценили шаг по размещению С-350 в Сибири
Специалисты китайского издательства Sohu оценили шаг российского Минобороны по размещению комплексов С-350 «Витязь» в Сибири.
Обновлено в 13:24
Авто
Многократный рост штрафов заставит отказываться от автомобилей
Госавтоинспекция уже официально предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч — с 500 рублей до 3000 рублей.
Обновлено в 02:56
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили обстрел Дамаска
Обновлено в 02:22
Политика
Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за видео с россиянкой
Хайнц-Кристиан Штрахе объяснил, что не хочет, чтобы скандал влиял на судьбу коалиции Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе объявил об отставке, сообщает РБК со ссылкой на агентство APA.
Обновлено в 08:20
Транспорт
British Airways прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев
Британская авиакомпания British Airways с 3 октября прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев.
Обновлено в 07:54
Происшествия
Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию
С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено в 07:44
Политика
Зеленский пообещал вернуть Крым в состав Украины
Новоизбранный президент Владимир Зеленский уверен, что Крым вернется в состав Украины.
Обновлено в 09:02
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено вчера в 05:17
Происшествия
В Ульяновске у SSJ-100 при взлете отказала гидросистема
Источник в аэропорту Ульяновск сообщил, что вылетавший в Москву самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено в 17:51
Футбол
Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен»
В матче 37-го тура французской Лиги 1 футболисты «Монако» обыграли прямого конкурента в борьбе за выживание — «Амьен».
Обновлено в 16:52
Здоровье
Названы причины появления головокружения
Одной из самых часто встречающихся причин головокружения принято считать слабый вестибулярный аппарат.
Обновлено в 11:35
Музыка
Мадонна впервые выступила на «Евровидении»
Американская певица Мадонна впервые приняла участие в качестве приглашенной звезды в конкурсе "Евровидение", сообщает ТАСС.
Обновлено в 18:27
Здоровье
Гипертония, апноэ, глаукома и диабет развиваются почти бессимптомно
В список заболеваний, что развиваются почти бессимптомно, попала также и глаукома. Протекает болезнь, указывают медики, почти незаметно.
Обновлено в 05:58
Общество
Беглов: Через 5–7 лет Кронштадт станет лучшим городом Европы
Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов на встрече с жителями Кронштадта заявил, что этот город активно развивается и спустя несколько лет станет одним из лучших городов России.
Обновлено в 15:27
Авто
Представлена Lada 4х4 с 2500-сильным двигателем
Как заявили тюнеры, в результате модернизации агрегата (а, точнее, дооснащения турбонаддувом) его мощность выросла до 2500 лошадиных сил – самое то для «драгрейсинга», где теперь, собственно, и используется автомобиль.
Обновлено в 01:41
Политика
Саудовский король созвал экстренный саммит арабских лидеров в Мекке
Король Саудовской Аравии Сальман призвал лидеров арабского мира провести экстренный саммит в Мекке на фоне обострения отношений с Ираном, передает официальное саудовское агентство новостей SPA со ссылкой на высокопоставленный источник в МИД королевства.
Обновлено в 17:17
Политика
В США раскрыли «настоящую» цену Су-57
76 российских истребителей пятого поколения Су-57 не могут стоить 170 миллиардов рублей, полагает The Drive.
Обновлено в 07:00