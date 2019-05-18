Музыка

Семья проигравшего финалиста «Голоса» заявила, что их использовалиГазета.Ru 12:53

Ранее сообщалось, что мать финалиста "Голоса" опешила от отмены победы дочки Алсу.
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Семья проигравшего финалиста «Голоса» заявила, что их использовали

Газета.Ru12:53

Уступивший дочке Алсу финалист высмеял итоги «Голоса» в рекламе

РБК14:10

Мать Ержана Максима объяснила участие в рекламе, высмеивающей Первый канал

РИА Новости13:55

Мать Ержана Максима объяснила участие в рекламе, высмеивающей «Голос.Дети»

Московский Комсомолец14:18

«Нас использовали»: Мать Ержана Максима прокомментировала появление сына в рекламе

Телеканал 360°15:19

Финалист «Голос. Дети» высмеял итоги шоу в рекламе

Lenta.ru09:41

Казахстанские рекламщики высмеяли российскую версию шоу «Голос. Дети»

Говорит Москва08:30
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Музыка

Победителем «Евровидения-2019» стал представитель Нидерландов

Обновлено в 19:07
Армия и оружие

Эрдоган заявил о возможности совместного с Россией производства С-500

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о возможности совместного с Россией производства зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-500 после поставок Анкаре ЗРК С-400.
Обновлено в 17:13
Здоровье

Какие льготы, пособия и компенсации положены семьям с ребенком-инвалидом

Какие льготы и пособия положены семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, «Летидору» рассказала ведущий юрист Европейской Юридической Службы Оксана Красовская.
Обновлено в 17:10
Гаджеты

«Дырявый» дисплей и мощная батарея: Vivo представит смартфон Z5x

Обновлено вчера в 09:07
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Курской области

Столкновение двух легковых автомобилей стало причиной гибели четырех человек в Курской области, сообщила в субботу пресс-служба управления МВД по региону.
Обновлено в 14:15
Шоу-бизнес

Бузова призналась подписчикам, что разочаровалась в мужчинах

Телеведущая и певица Ольга Бузова призналась, что на личном фронте её вновь постигла неудача.
Обновлено в 14:03
Политика

США могут ратифицировать соглашение USMCA до конца июля

Новое торговое соглашение США, Мексики и Канады USMCA (The United States — Mexico — Canada Agreement) может быть ратифицирован до конца июля 2019 года.
Обновлено в 18:57
Здоровье

Какие средства на основе зверобоя помогут при боли в суставах?

Помогает он и в лечении артритов, и болей в суставах.
Обновлено в 18:31
Музыка

Лазарев отреагировал на отстранение белорусского жюри от «Евровидения»

Обновлено в 18:58
Музыка

Лазарев «накричал» России место в финале конкурса «Евровидение-2019»

На проходящем в столице Израиля конкурсе "Евровидение-2019" российский исполнитель Сергей Лазарев был заявлен во втором полуфинале.
Обновлено 16 мая в 17:05
Происшествия

Нападение на Шварценеггера в Африке попало на видео

Известный культурист и актер Арнольд Шварцнеггер пережил нападение во время его поездки в Южную Африку, передает "Советский спорт".
Обновлено в 11:36
Шоу-бизнес

Олег Газманов рассказал Лере Кудрявцевой о своих друзьях и врагах

Зрители узнают, зачем народному артистку телка. Олег Газманов расскажет журналистке о своих друзьях и врагах.
Обновлено в 01:27
Общество

«Мерзотная ситуация»: Алсу пристыдили за опозоренную на всю страну дочь

Обновлено в 13:08
Армия и оружие

Китайские специалисты оценили шаг по размещению С-350 в Сибири

Специалисты китайского издательства Sohu оценили шаг российского Минобороны по размещению комплексов С-350 «Витязь» в Сибири.
Обновлено в 13:24
Авто

Многократный рост штрафов заставит отказываться от автомобилей

Госавтоинспекция уже официально предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч — с 500 рублей до 3000 рублей.
Обновлено в 02:56
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили обстрел Дамаска

Обновлено в 02:22
Политика

Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за видео с россиянкой

Хайнц-Кристиан Штрахе объяснил, что не хочет, чтобы скандал влиял на судьбу коалиции Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе объявил об отставке, сообщает РБК со ссылкой на агентство APA.
Обновлено в 08:20
Транспорт

British Airways прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев

Британская авиакомпания British Airways с 3 октября прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев.
Обновлено в 07:54
Происшествия

Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию

С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено в 07:44
Политика

Зеленский пообещал вернуть Крым в состав Украины

Новоизбранный президент Владимир Зеленский уверен, что Крым вернется в состав Украины.
Обновлено в 09:02
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено вчера в 05:17
Происшествия

В Ульяновске у SSJ-100 при взлете отказала гидросистема

Источник в аэропорту Ульяновск сообщил, что вылетавший в Москву самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено в 17:51
Футбол

Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен»

В матче 37-го тура французской Лиги 1 футболисты «Монако» обыграли прямого конкурента в борьбе за выживание — «Амьен».
Обновлено в 16:52
Здоровье

Названы причины появления головокружения

Одной из самых часто встречающихся причин головокружения принято считать слабый вестибулярный аппарат.
Обновлено в 11:35
Музыка

Мадонна впервые выступила на «Евровидении»

Американская певица Мадонна впервые приняла участие в качестве приглашенной звезды в конкурсе "Евровидение", сообщает ТАСС.
Обновлено в 18:27
Здоровье

Гипертония, апноэ, глаукома и диабет развиваются почти бессимптомно

В список заболеваний, что развиваются почти бессимптомно, попала также и глаукома. Протекает болезнь, указывают медики, почти незаметно.
Обновлено в 05:58
Общество

Беглов: Через 5–7 лет Кронштадт станет лучшим городом Европы

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов на встрече с жителями Кронштадта заявил, что этот город активно развивается и спустя несколько лет станет одним из лучших городов России.
Обновлено в 15:27
Авто

Представлена Lada 4х4 с 2500-сильным двигателем

Как заявили тюнеры, в результате модернизации агрегата (а, точнее, дооснащения турбонаддувом) его мощность выросла до 2500 лошадиных сил – самое то для «драгрейсинга», где теперь, собственно, и используется автомобиль.
Обновлено в 01:41
Политика

Саудовский король созвал экстренный саммит арабских лидеров в Мекке

Король Саудовской Аравии Сальман призвал лидеров арабского мира провести экстренный саммит в Мекке на фоне обострения отношений с Ираном, передает официальное саудовское агентство новостей SPA со ссылкой на высокопоставленный источник в МИД королевства.
Обновлено в 17:17
Политика

В США раскрыли «настоящую» цену Су-57

76 российских истребителей пятого поколения Су-57 не могут стоить 170 миллиардов рублей, полагает The Drive.
Обновлено в 07:00
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