Мужчина выиграл раунд, но говорить о полной победе ещё рано. Речь идет о выплате компенсации за клад, найденный курянином, но бесследно исчезнувший при загадочных обстоятельствах 12 лет назад Александр Снегирёв затеял реставрацию своего собственного дома.

с чего всё началось

В понедельник суд встал на сторону Галины и Александра Снегиревых и обязал Минфин выплатить им в общей сложности 2,2 млн рублей - 50% от стоимости клада. Несколько лет назад Снегирев делал ремонт в своем доме и нашел стеклянную бутылку с 260 золотыми монетами дореволюционной чеканки.

Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за исчезнувший клад

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