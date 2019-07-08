Происшествия

Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за исчезнувший кладИнтерфакс 10:44

В понедельник суд встал на сторону Галины и Александра Снегиревых и обязал Минфин выплатить им в общей сложности 2,2 млн рублей - 50% от стоимости клада. Несколько лет назад Снегирев делал ремонт в своем доме и нашел стеклянную бутылку с 260 золотыми монетами дореволюционной чеканки.
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Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за исчезнувший клад

Интерфакс10:44

Куряне получат компенсацию за клад, переданный государству

Kurskcity.ru08:13

Суд взыскал более 2 млн рублей в пользу жителей Курска за сданный клад золотых монет

ТАСС09:56

Куряне передали клад государству и теперь получат 2 млн рублей

Курская правда09:00

Житель Курска отсудил больше 2 миллионов рублей за исчезнувший клад золотых монет

Друг для друга (Курск)08:41

Суд обязал Министерство финансов выплатить курянину 2 миллиона рублей

Курск сегодня10:42

Курянин отсудил 2 миллиона за загадочно исчезнувший клад

46ТВ07:25
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 16:51, Вашингтон
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В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения

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В пресс-службах грузинских авиакомпаний Georgian Airways и MyWay Airlines заявили ТАСС, что они 7 июля также выполнили последние перед запретом рейсы в Россию.
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Политика

Зеленский назвал условие снятия блокады с Донбасса

Украина может снять экономическую блокаду с Донбасса, но только после возвращения «незаконно национализированных» предприятий, заявил президент страны Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита Украина – ЕС в Киеве.
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В России 2020-й объявлен Годом памяти и славы

Проведение Года памяти и славы приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов.
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Происшествия

Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов

Обновлено в 15:24
Происшествия

Суд прекратил дело жителя Архангельска Александра Пушкина о неуважении к власти из-за комментария про судей

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Общество

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Российский олигарх Кесаев из списка Forbes женился на "Мисс Украина" Алкогольный и табачный магнат зарегистрировал брак с 27-летней любовницей.
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Общество

В Вашингтоне метро и Белый дом затопило из-за ливня

Сильнейший ливень привел в понедельник к срыву железнодорожного сообщения на южном направлении от Вашингтона, подтоплению станций метрополитена и ряда районов города и его окрестностей, а также некоторых помещений в Белом доме.
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Кадыров предложил наказать оскорбившего Путина грузинского ведущего

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале отреагировал на слова грузинского телеведущего Георгия Габунии, который в прямом эфире обругал матом президента России Владимира Путина.
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Росстат опубликовал данные об инфляции раньше времени по ошибке

Глава министерства Максим Орешкин быстро отреагировал на эту ситуацию, потребовав от Росстата и ЦБ провести служебное расследование.
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Хорватия начала вступление в зону евро

Загреб официально заявил о желании присоединиться к зоне евро.
Обновлено в 14:33
Экономика

АКРА подтвердило рейтинг Эс-Би-Ай Банка на уровне «ВВВ-(RU)»

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Эс-Би-Ай Банка на уровне "ВВВ - (RU )", прогноз — "стабильный".
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Из Турции экстренно эвакуировали двух заболевших туристок из России

Обновлено в 12:50
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Младшая дочь Константина Меладзе выросла настоящей красавицей

От предыдущего брака с Яной Сумм у звезды родилось трое детей: старшая дочь Алиса, Лия и сын Валерий.
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Госдума попросит Путина ввести санкции против Грузии

Госдума попросит правительство и президента России ввести экономические санкции против Грузии, следует из проекта заявления, опубликованного в базе данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 14:27
Происшествия

Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено вчера в 08:45
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Алексей Сутормин стал игроком «Зенита»

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Уфологи на снимках марсохода Curiosity нашли «марсианскую птицу»

Сторонник теорий заговора изучил снимки NASA, сделанные их марсоходом Curiosity, и нашел на одном из них странный объект.
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«Динамо» претендует на бразильского хавбека «Ганновера» Уоласа

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20-летняя российская гандболистка погибла в Польше

Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
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Зеленский не видит проблему в статусе русского языка для Донбасса

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не исключает возможность заполнения документов в Донбассе на русском языке.
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Общество

На слова об умственных способностях женщин отреагировали в РПЦ

Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил, что РПЦ не стремится сравнивать умственные способности мужчин и женщин.
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В «ПСЖ» сообщили о неявке Неймара на предсезонную подготовку

Напомним, что Неймар неоднократно сообщал о своем желании покинуть «ПСЖ» и вернуться в «Барселону».
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Общество

Собянин открыл переход с траволаторами для посетителей «Острова мечты»

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по надземному переходу через проспект Андропова, который соединил бизнес-инкубатор, станцию метро "Технопарк" и строящийся парк развлечений "Остров Мечты".
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Джон Джонс готов встретиться с победителем боя Кормье-Миочич

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Авто

Появились первые фотографии обновлённой Lada Largus

Первые экземпляры обновленного Lada Largus уже начали сходить с конвейера B0 еще в конце февраля 2019 года, а вот Cross-модификацию нанчут производить в течении недели.
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Экология

Регоператор развенчивает мифы по поводу строительства МЭОКа в хуторе Веселый

Регоператор ГК «Чистый город» и министр ЖКХ областивстретились с жителями Мясниковского района, которые из-за большого количества дезинформации уверены, что на территории МЭОКа будут сжигать мусор, травить население ядовитыми химикатами, да и в целом– МЭОК — это еще одна свалка.
Обновлено в 12:59
Игры

Синдел появится в Mortal Kombat 11

В список бойцов, планируемых к добавлению в игру Mortal Kombat 11, имеется небезызвестная «девушка-молния» по имени Синдел, которая покорила сердца многих геймеров по предыдущим частям культового файтинга.
Обновлено в 12:31
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В Краснодаре объявили экстренное предупреждение из-за непогоды

Обновлено в 11:53
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