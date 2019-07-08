Происшествия
Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за исчезнувший кладИнтерфакс 10:44
В понедельник суд встал на сторону Галины и Александра Снегиревых и обязал Минфин выплатить им в общей сложности 2,2 млн рублей - 50% от стоимости клада. Несколько лет назад Снегирев делал ремонт в своем доме и нашел стеклянную бутылку с 260 золотыми монетами дореволюционной чеканки.
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Житель Курска отсудил больше 2 миллионов рублей за исчезнувший клад золотых монет
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