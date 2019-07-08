Происшествия

Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за исчезнувший кладИнтерфакс 10:44

В понедельник суд встал на сторону Галины и Александра Снегиревых и обязал Минфин выплатить им в общей сложности 2,2 млн рублей - 50% от стоимости клада. Несколько лет назад Снегирев делал ремонт в своем доме и нашел стеклянную бутылку с 260 золотыми монетами дореволюционной чеканки.
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Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за исчезнувший клад

Интерфакс10:44

Суд обязал Министерство финансов выплатить курянину 2 миллиона рублей

Курск сегодня10:42

Куряне получат компенсацию за клад, переданный государству

Kurskcity.ru08:13

Куряне передали клад государству и теперь получат 2 млн рублей

Курская правда09:00

Житель Курска отсудил больше 2 миллионов рублей за исчезнувший клад золотых монет

Друг для друга (Курск)08:41

Суд взыскал более 2 млн рублей в пользу жителей Курска за сданный клад золотых монет

ТАСС09:56

Курянин отсудил 2 миллиона за загадочно исчезнувший клад

46ТВ07:25
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 18:24, Вашингтон
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Проект заявления Госдумы о мерах в связи с «антироссийскими провокациями в Грузии» опубликован в базе данных нижней палаты парламента.
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SpaceX сообщила о пожаре на площадке для испытаний корабля Starship

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Звезда российской и советской эстрады Алла Пугачева подарила лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову «песню про мужиков».
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Армия и оружие

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Военная прокуратура обвинила двух болгарских генералов, руководителей Службы военной информации Министерства обороны, в должностных преступлениях.
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Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов

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Стали известны обстоятельства гибели 20-летней российской гандболистки

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Сборная России опустилась с четвертого на пятое место в общекомандном медальном зачете XXX Всемирной летней Универсиады в итальянском Неаполе.
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На аукцион выставили инструкцию от компьютера Apple I за 10 тысяч долларов

Онлайн-аукцион RR выставил лот с инструкцией от Apple I, его стоимость составляет 9422 доллара, а следующая ставка начинается от 10 тысячи долларов.
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В Вашингтоне затопило Белый дом и метро

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Местного жителя Александра Пушкина ранее оштрафовали на 30 тысяч за комментарий во «Вконтакте» в группе «Поморье – не помойка».
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Алмазы вечны, как и вечномерзлая земля Якутии на северо-востоке Сибири, где находятся огромные месторождения алмазов, которые обеспечивают превосходство России в мировом производстве драгоценного камня.
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Советник министра обороны назвал Латынину существом женского рода

Советник министра обороны РФ Александр Ильницкий прокомментировал заявление журналистки Юлии Латыниной.
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Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал о ситуации с продлением контракта вратаря Маринато Гилерме.
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Греф: Россия отстает от лидеров цифровой экономики на шесть лет

России потребуется минимум шесть лет, чтобы достичь сегодняшних показателей стран-лидеров в области цифровой экономики.
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В Киеве у здания телеканала NewsOne собрались протестующие

В Киеве несколько сотен человек митингуют у здания телеканала NewsOne, который ранее планировал провести телемост «Киев — Москва».
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От предыдущего брака с Яной Сумм у звезды родилось трое детей: старшая дочь Алиса, Лия и сын Валерий.
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Вице-премьера по евроинтеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина — ЕС.
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СМИ узнали о планах ЕЭК обязать Россию вернуть продажу алкоэнергетиков

Страны — участницы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) могут обязать Россию отменить запрет на производство и оборот слабоалкогольных энергетических напитков.
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Журналисты раскусили план Дмитрия Шепелева

Как удалось узнать журналистам, Шепелев усердно работает над созданием другого образа для продвижения своего авторского проекта.
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«Зенит» объявил о переходе Сутормина

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Кузнецова рассказала о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать девочки нашли, отец, со слов тети, уехал на заработки в другой регион.
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