Семья Юлии Началовой не поддержала идею съёмок фильма о певицеREGNUM 05:17

Родители Юлии Началовой не одобрили идею снять фильм о певице. Об этом сообщила представитель артистки Анна Исаева. По её словам, инициаторы этой съёмки несколько раз звонили семье Юлии Началовой, однако никакого согласия со стороны родителей певицы не последовало.

Семья Юлии Началовой не поддержала идею съёмок фильма о певице

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