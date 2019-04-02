Кино
Семья Юлии Началовой не поддержала идею съёмок фильма о певицеREGNUM 05:17
Родители Юлии Началовой не одобрили идею снять фильм о певице. Об этом сообщила представитель артистки Анна Исаева. По её словам, инициаторы этой съёмки несколько раз звонили семье Юлии Началовой, однако никакого согласия со стороны родителей певицы не последовало.
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Политика
Горсобрание Курска приняло отставку мэра
Депутаты Городского Собрания Курска приняли досрочную отставку мэра Николая Овчарова, занимавшего этот пост свыше десяти лет.
Обновлено в 06:39
Политика
Премьер-министр Дмитрий Медведев прилетел в Пермь
В Перми прибыл премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 06:34
Происшествия
В музее Новоиерусалимского монастыря в Истре произошло возгорание
В подвале музея Новоиерусалимского монастыря в Истре произошло возгорание. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МЧС.
Обновлено в 05:52
Экономика
Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов
По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Кино
Звёзды «Игры престолов» начали прощаться с сериалом и своими героями
В сериале Кит сыграл ключевого героя — Джона Сноу.
Обновлено в 03:59
Технологии
«Группа Тинькофф» создала суперкомпьютер «Колмогоров»
Фото: Артур Лебедев / ТАСС "Группа Тинькофф" (TCS Group Holding) начнет использовать в работе мощности собственного суперкомпьютера.
Обновлено в 02:48
Кино
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено в 06:38
Происшествия
Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане
Обновлено в 05:07
Единоборства
Нурмагомедов рассказал о звонке Путина
Российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов на встрече со студентами РЭУ имени Плеханова в Москве рассказал о звонке президента РФ Владимира Путина сразу после победы над Конором Макгрегором.
Обновлено в 06:16
Происшествия
Суд вынес приговор бывшим топ-менеджерам МиГ и «Туполева»
Суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя гендиректора ПАО «Туполев» Егора Носкова и экс-руководителя «МиГ-Роста» Алексея Озерова.
Обновлено в 06:25
Здоровье
Почти 25,5 тысячи детей обеспечили льготными лекарствами в Подмосковье в прошлом году
В 2018 порядка 25,5 тысячи детей в Московской области получили льготную лекарственную терапию.
Обновлено в 05:51
Экономика
Visa обязала российские банки выпускать только бесконтактные карты
Международная платежная система Visa направила в российские банки предписание выпускать только бесконтактные карты, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Обновлено в 05:12
Происшествия
ФСБ обыскала подразделение президентской Службы спецобъектов
Сотрудники ФСБ изъяли документы, имеющие отношение к межеванию части земельного участка спецобъекта, граничащего с поселком Талалихино, сообщил РБК источник, знакомый с материалами уголовного дела.
Обновлено в 00:01
Общество
В Челябинскую область идет циклон: ожидаются мокрый снег и дождь
ГУ МЧС по Челябинской области уже разослало во все службы экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий.
Обновлено в 05:22
Армия и оружие
США прекратили поставки Турции по F-35 из-за планов купить С-400
Обновлено вчера в 15:16
Общество
В Генпрокуратуре назвали отрасли с наибольшим числом картелей
Большинство картелей в России связано со сферами строительства — 29% и здравоохранения — 16%, заявил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной в программе «Эфир».
Обновлено в 06:15
Происшествия
Один из участников «Нового величия» заключил досудебное соглашение
"Ребровский заключил досудебное соглашение со следствием, в связи с чем мера пресечения ему не продлевалась, он отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 03:45
Кино
В основной конкурс ММКФ вошли тринадцать фильмов
Тринадцать фильмов из Латвии, Италии, Франции, Ирана, Японии и других стран вошли в основной конкурс Московского международного кинофестиваля (ММКФ), который пройдет в российской столице с 18 по 25 апреля, сообщила пресс-служба ММКФ на пресс-конференции во вторник.
Обновлено в 05:30
Армия и оружие
Ядерный бомбардировщик ВВС США пролетел у западных границ России
Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52 Stratofortress, способный нести на борту ядерные ракеты, подлетел к воздушным границам Калининградской области.
Обновлено в 04:37
Политика
Путин отправил в отставку прокурора КЧР Терещенко
"Президент РФ Владимир Владимирович Путин освободил от занимаемых должностей прокурора Карачаево-Черкесской Республики Терещенко Александра Васильевича, Дальневосточного транспортного прокурора Хатунцева Александра Николаевича и Северо-Западного транспортного прокурора Колесова Олега Акиндиновича", - говорится в сообщении.
Обновлено в 06:13
Экономика
Матвиенко предлагает запретить выдачу микрокредитов под залог жилья
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предлагает законодательно запретить выдачу микрофинансовыми организациями кредитов под залог жилья.
Обновлено в 05:57
Культура
Третьяковскую галерею обвинили в присвоении картин художника-аутиста
Арт-продюсер Александра Мигунова-Тиханюк обвинила Третьяковскую галерею в присвоении 90 картин художника Алекса Хаткевича, который уже 30 лет живет в психиатрической клинике.
Обновлено в 05:19
Политика
Советник Зеленского видит в коррупции главную угрозу для Украины
Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года президент Украины Пётр Порошенко заявлял, что на Украине очень эффективно борются с коррупцией.
Обновлено в 02:57
Происшествия
Опубликованы кадры избиения Виктории Скрипаль и ее мужа
Телеканал «360» опубликовал кадры потасовки.
Обновлено в 06:04
Политика
В Раде оценили последствия победы Зеленского
В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 17:30
Авто
Владение электромобилем подешевеет к 2022 году
По оценке The Boston Consulting Group, в Европе стоимость владения электромобилем и обычным автомобилем в сегменте C (гольф-класс) сравняется к 2022 году, в сегменте кроссоверов — уже в 2019 году.
Обновлено в 05:07