Футбол
Семья Усамы бен Ладена спонсировала «Шеффилд Юнайтед»Чемпионат вчера в 12:15
Один из членов семьи бывшего лидера исламистской террористической организации «Аль-Каида» Усамы бен Ладена предоставил «Шеффилд Юнайтед» заём в сумме € 3,44 млн.
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Источник: «Шеффилд Юнайтед» получил деньги от члена семьи Усамы бен Ладена
Спорт-Экспрессвчера в 10:54
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