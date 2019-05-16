Футбол

Семья Усамы бен Ладена спонсировала «Шеффилд Юнайтед»Чемпионат вчера в 12:15

Один из членов семьи бывшего лидера исламистской террористической организации «Аль-Каида» Усамы бен Ладена предоставил «Шеффилд Юнайтед» заём в сумме € 3,44 млн.
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«Шеффилд Юнайтед» спонсировала семья террориста Усамы бен Ладена

Чемпионатвчера в 17:00

Спустя 6 лет выяснилось, что «Шеффилд Юнайтед» брал деньги у семьи Бен Ладена. В следующем сезоне клуб сыграет в АПЛ

Sports.ruвчера в 16:01

Источник: «Шеффилд Юнайтед» получил деньги от члена семьи Усамы бен Ладена

Спорт-Экспрессвчера в 10:54

Семья Усамы бен Ладена финансировала английский клуб «Шеффилд Юнайтед»

Газета.Ruвчера в 12:37

СМИ: семья Усамы бен Ладена финансировала английский футбольный клуб «Шеффилд Юнайтед»

ТАССвчера в 12:00

«Шеффилд Юнайтед» получил 3 млн фунтов стерлингов от семьи Усамы бен Ладена

Sport24.ruвчера в 11:41

СМИ: семья Усамы бен Ладена помогала финансировать «Шеффилд Юнайтед»

РИА Новостивчера в 12:51
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Музыка

Лазарев вышел в финал «Евровидения»

Обновлено вчера в 17:08
Армия и оружие

В России разрабатывают новую штурмовую винтовку

Генеральный директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Альберт Баков в беседе с РИА Новости рассказал, что в России ведётся разработка новой штурмовой винтовки.
Обновлено в 02:41
Политика

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Обновлено в 03:22
Политика

Помпео рассказал о примерах успешного сотрудничества России и США

Сотрудничество Соединенных Штатов и России в борьбе с терроризмом помогло обеспечить безопасность граждан двух стран, и в этой сфере Москва и Вашингтон могут успешно работать вместе.
Обновлено вчера в 21:20
Политика

Тайвань первым в Азии легализовал однополые браки

Обновлено в 03:07
Происшествия

В Саратовской области банда незаконно обналичила 1 млрд рублей

За оказываемые услуги злоумышленники получили комиссию в более чем 9 млн рублей, общая сумма, которую удалось вывести - около миллиарда.
Обновлено в 02:56
Космос

Странствующая Земля: ученые объясняют, как можно изменить орбиту

Обновлено вчера в 14:01
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Обновлено в 01:45
Происшествия

Два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в Архангельске

Пожар в многоквартирном доме в Архангельске унес жизни двух человек. Об этом 17 мая сообщило региональное управление МЧС.
Обновлено в 00:30
Музыка

Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы

Обновлено вчера в 13:46
Происшествия

В Петербурге госпитализировали ребенка после нападения мужчины

Двенадцатилетнего школьника госпитализировали в Санкт-Петербурге после нападения неизвестного мужчины, полиция разыскивает нападавшего, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 03:08
Экономика

Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести

Завершение строительства «Северного потока — 2» может быть перенесено на вторую половину 2020 года при реализации проекта по третьему варианту маршрута, который потребовала рассмотреть Дания.
Обновлено в 02:46
Авто

BMW выпустит юбилейный BMW M5 Edition 35 Years

Известно, что в США будет отправлено всего 35 экземпляров из 350 BMW M5 Edition 35 Years / Начальная цена модели стартует с отметки в 128995 долларов США.
Обновлено в 00:37
Общество

В России могут ввести нормы вывоза рыбы для рыбаков-любителей

Обновлено вчера в 09:24
Происшествия

Суд оставил в СИЗО фигурантов дела о загрязнении трубопровода «Дружба»

Самарский областной суд отказал в удовлетворении жалобы на арест трём фигурантам дела о загрязнении трубопровода «Дружба», передаёт ТАСС.
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Политика

Чеченский спецназ ответил на санкции США

Командир отряда "Терек" Абузайд Висмурадов считает "честью" свое нахождение в "смешном" санкционном списке США.
Обновлено вчера в 18:11
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В Москве закидали дымовыми шашками резиденцию патриарха Кирилла

Обновлено вчера в 11:56
Гаджеты

Удешевленный смартфон Xiaomi Mi 9 SE появится на рынке РФ

Xiaomi представила в России удешевленный Xiaomi Mi 9 SE, а также назвала дату старта продаж и стоимость новинки.
Обновлено в 03:16
Политика

Путин прокомментировал строительство мусорного полигона Шиес

Российский президент Владимир Путин во время выступления на Медиафоруме Общероссийского Народного Фронта «Правда и Справедливость» прокомментировал строительство мусорного полигона Шиес в Архангельской области.
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ЦБ обеспокоил рост розничных кредитов

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Летевший в Самару самолет из Кипра срочно сел в Краснодаре

Самолет Кипр-Самара экстренно приземлился в Краснодаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя авиаперевозчика.
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Общество

В Роскачестве рассказали об опасности солнцезащитного крема

Специалисты Роскачества рассказали о особенностях солнцезащитных кремов и дали рекомендации по их выбору.
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Националистка поперхнулась кофе из-за песни «Катюша» на Украине

Песня "Катюша" стала центром скандала в одном из украинских детских садов в Мелитополе.
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В Белоруссии похитили и убили лейтенанта милиции

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Опрос о храме в Екатеринбурге обсудят в гордуме

Опрос о строительстве храма Святой Екатерины в Екатеринбурге будет предварительно обсуждён в гордуме.
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Умер создатель пирамиды Лувра Бэй Юймин

На 103-м году жизни умер американский архитектор китайского происхождения Бэй Юймин.
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В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
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Усама бен Ладен
Эмир
Основатель и первый эмир международной исламистской террористической организации «Аль-Каида», взявшей на себя ответственность за теракты 11 сентября 2001 года и взрывы посольств США в Африке в 1998 году, как и за ряд других атак на военные и гражданские цели по всему миру. Уроженец Саудовской Аравии, происходил из богатой семьи, принадлежащей к йеменскому племени киндитов.
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