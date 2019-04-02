Семья Началовой выступила против съемок фильма о певицеФАН 06:14

Представитель артистки Исаева в социальной сети Instagram прокомментировала появившуюся в СМИ информацию. По ее словам, семья Началовой выступает против съемок фильма о певице.

Семья Началовой выступила против съемок фильма о певице

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