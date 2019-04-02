Кино

Семья Началовой выступила против съемок фильма о певицеФАН 06:14

Представитель артистки Исаева в социальной сети Instagram прокомментировала появившуюся в СМИ информацию. По ее словам, семья Началовой выступает против съемок фильма о певице.
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Директор Юлии Началовой заявила, что родители певицы не давали разрешения на съемки фильма о ней

Вокруг ТВ04:42

Семья Юлии Началовой не одобрила идею снять фильм о певице

РИА Новости04:34

Родные Юлии Началовой высказались против идеи снять фильм о певице

Life.ru05:14

Продюсер фильма о Началовой рассказал о съёмках картины

RT на русском08:17

«Родители не давали прав»: пиар-директор Началовой прокомментировала съемки фильма о певице

Телепрограмма03:39

Семья Началовой отреагировала на съемки фильма о ней

Газета.Ru05:18

Семья Началовой выступила против съемок фильма о певице

ФАН06:14
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Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство по факту взрыва в академии Можайского в Санкт-Петербурге.
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Потерпевшая поражение Пугачева: От этого никуда не денешься

Алла Пугачева оказалась только на шестом месте рейтинга компании "Медиалогия". Примадонна прокомментировала сложившуюся ситуацию.
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"Президент РФ Владимир Владимирович Путин освободил от занимаемых должностей прокурора Карачаево-Черкесской Республики Терещенко Александра Васильевича, Дальневосточного транспортного прокурора Хатунцева Александра Николаевича и Северо-Западного транспортного прокурора Колесова Олега Акиндиновича", - говорится в сообщении.
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) после обращения Минобороны начала проверки на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.
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На парковке аэропорта Кольцово в Екатеринбурге произошла перестрелка

Перестрелка, в которой участвовали несколько человек в разных автомобилях, произошла на парковке международного аэропорта Кольцово в Екатеринбурге.
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Американский бомбардировщик заметили у границ России

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Немецкая компания вывела на тесты гибридную версию седана Mercedes-Benz C-Class.
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Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев через клубный Instagram поблагодарил болельщикам команды за поддержку.
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Участников митинга в Магасе могли специально ввести в заблуждение, — заявил журналистам 2 апреля директор Института прав человека Валентин Гефтер, комментируя ситуацию в Республике Ингушетия.
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Вяльбе: решение о запрете социальных сетей ещё не принято

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отметила, что в команде ещё не принято решение о запрете на социальные сети.
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Россия даст Белоруссии кредит на 600 миллионов долларов

Средства будут направлены на погашение текущего долга Белоруссии перед Россией, сообщил министр финансов России Антон Силуанов.
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В Подмосковье уроженцы Кореи похищали собак для московских ресторанов

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СМИ сообщили об отставке главы ГИБДД Москвы

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Министерство финансов России предложило дополнить Налоговый кодекс пятью новыми главами.
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Профильный комитет Государственной думы РФ подготовил поправки в законодательный проект о «суверенном рунете», по которым весь трафик предлагается шифровать с помощью российских устройств, ратифицированных Кабмином.
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Группа Михаила Лукина впервые экспериментально исследовала квантовый фазовый переход в сильно скоррелированной системе.
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ЦБ предлагает запретить МФО выдавать займы под залог жилья

Центробанк предлагает повысить ответственность для нелегальных кредиторов и «черных» коллекторов, а также запретить микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы под залог жилья, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Совете федерации на заседании Межрегионального банковского совета.
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что Запад признает итоги выборов президента Украины.
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Корейская компания Kia назвала стоимость своего нового ProCeed: shooting brake.
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Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»

В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
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Мосгорсуд проверит законность ареста Абызова

Мосгорсуд проверит законность заключения под стражу экс-министра по делам "Открытого правительства" Михаила Абызова, передает ТАСС.
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Новое обновление Право санкционным компаниям не раскрывать определенную информацию, появилось в российском законодательстве еще в конце 2017 года в поправках к законам "О рынке ценных бумаг" и "Об акционерных обществах", однако нормы писались "в спешке" и были сформулированы неконкретно и широко, при этом все равно не покрывали всю потенциально чувствительную информацию, отметила Курицына.
Обновлено в 11:16
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