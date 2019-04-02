Кино
Семья Началовой выступила против съемок фильма о певицеФАН 06:14
Представитель артистки Исаева в социальной сети Instagram прокомментировала появившуюся в СМИ информацию. По ее словам, семья Началовой выступает против съемок фильма о певице.
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Происшествия
СК возбудил дело после взрыва в академии Можайского в Петербурге
Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство по факту взрыва в академии Можайского в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 10:08
Шоу-бизнес
Потерпевшая поражение Пугачева: От этого никуда не денешься
Алла Пугачева оказалась только на шестом месте рейтинга компании "Медиалогия". Примадонна прокомментировала сложившуюся ситуацию.
Обновлено в 05:44
Политика
Путин отправил в отставку прокурора КЧР Терещенко
"Президент РФ Владимир Владимирович Путин освободил от занимаемых должностей прокурора Карачаево-Черкесской Республики Терещенко Александра Васильевича, Дальневосточного транспортного прокурора Хатунцева Александра Николаевича и Северо-Западного транспортного прокурора Колесова Олега Акиндиновича", - говорится в сообщении.
Обновлено в 06:13
Экономика
ФАС начала массовые проверки оборонных предприятий
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) после обращения Минобороны начала проверки на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.
Обновлено в 04:49
Происшествия
На парковке аэропорта Кольцово в Екатеринбурге произошла перестрелка
Перестрелка, в которой участвовали несколько человек в разных автомобилях, произошла на парковке международного аэропорта Кольцово в Екатеринбурге.
Обновлено в 09:56
Происшествия
Появилось видео избиения Виктории Скрипаль в Ярославле
Обновлено в 05:45
Политика
Захарова оценила решение Украины укрепить границу с Россией
Обновлено в 08:53
Армия и оружие
Американский бомбардировщик заметили у границ России
Американский бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress приблизился к границам Российской Федерации со стороны Калининградской области, сообщает Plane Radar.
Обновлено вчера в 11:36
Авто
Фотошпионы запечатлели гибридный седан Mercedes-Benz C-Class 2021
Немецкая компания вывела на тесты гибридную версию седана Mercedes-Benz C-Class.
Обновлено в 07:56
Футбол
Адиев обратился к болельщикам «Анжи» с открытым письмом
Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев через клубный Instagram поблагодарил болельщикам команды за поддержку.
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Происшествия
Юрист обвинил охранников МДМ в избиении
Обновлено в 11:03
Автоспорт
В Бахрейне стартовал первый день тестов
Обновлено в 02:00
Происшествия
Правозащитник: участников митинга в Магасе могли ввести в заблуждение
Участников митинга в Магасе могли специально ввести в заблуждение, — заявил журналистам 2 апреля директор Института прав человека Валентин Гефтер, комментируя ситуацию в Республике Ингушетия.
Обновлено в 11:00
Спорт
Вяльбе: решение о запрете социальных сетей ещё не принято
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отметила, что в команде ещё не принято решение о запрете на социальные сети.
Обновлено в 10:27
Экономика
Россия даст Белоруссии кредит на 600 миллионов долларов
Средства будут направлены на погашение текущего долга Белоруссии перед Россией, сообщил министр финансов России Антон Силуанов.
Обновлено в 10:12
Авто
Брать или не брать Ford Fiesta, Focus, EcoSport и Mondeo на вторичке
Обновлено 31 марта в 14:00
Происшествия
СМИ сообщили об отставке главы ГИБДД Москвы
Обновлено в 07:58
Экономика
В России могут появиться пять новых налогов
Министерство финансов России предложило дополнить Налоговый кодекс пятью новыми главами.
Обновлено в 00:22
Технологии
Рунет предложили защитить с помощью российского шифрования
Профильный комитет Государственной думы РФ подготовил поправки в законодательный проект о «суверенном рунете», по которым весь трафик предлагается шифровать с помощью российских устройств, ратифицированных Кабмином.
Обновлено в 03:18
Происшествия
Шведский полицейский арестовал преступника в сауне
Полицейский из Швеции арестовал находящегося в розыске преступника во время отдыха в сауне.
Обновлено в 10:06
Наука
Квантовый компьютер смоделировал квантовый фазовый переход
Группа Михаила Лукина впервые экспериментально исследовала квантовый фазовый переход в сильно скоррелированной системе.
Обновлено вчера в 11:24
Футбол
Джикия стал лучшим игроком «Спартака» в марте
Обновлено в 11:19
Экономика
ЦБ предлагает запретить МФО выдавать займы под залог жилья
Центробанк предлагает повысить ответственность для нелегальных кредиторов и «черных» коллекторов, а также запретить микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы под залог жилья, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Совете федерации на заседании Межрегионального банковского совета.
Обновлено в 08:50
Политика
Лавров не сомневается, что Запад признает итоги выборов на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что Запад признает итоги выборов президента Украины.
Обновлено в 10:15
Авто
Kia назвала стоимость нового ProCeed для рынка России
Корейская компания Kia назвала стоимость своего нового ProCeed: shooting brake.
Обновлено в 08:30
Экономика
Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»
В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Происшествия
Мосгорсуд проверит законность ареста Абызова
Мосгорсуд проверит законность заключения под стражу экс-министра по делам "Открытого правительства" Михаила Абызова, передает ТАСС.
Обновлено в 10:50
Экономика
Кабмин назовет виды разрешенных к сокрытию санкционными компаниями данных
Новое обновление Право санкционным компаниям не раскрывать определенную информацию, появилось в российском законодательстве еще в конце 2017 года в поправках к законам "О рынке ценных бумаг" и "Об акционерных обществах", однако нормы писались "в спешке" и были сформулированы неконкретно и широко, при этом все равно не покрывали всю потенциально чувствительную информацию, отметила Курицына.
Обновлено в 11:16