Родители Юлии Началовой не поддержали идею снять фильм о певицеРЕН ТВ 04:38

Родители певицы отметили, что у них есть свои идеи, как сохранить светлую память дочери, передает РИА "Новости". Также Исаева призвала уважать память Юлии Началовой и дать семье артистки принять самостоятельные решения о каких-либо мероприятиях, связанных с почтением памяти певицы.

Родители Юлии Началовой не поддержали идею снять фильм о певице

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