Кино

Родители Юлии Началовой не поддержали идею снять фильм о певицеРЕН ТВ 04:38

Родители певицы отметили, что у них есть свои идеи, как сохранить светлую память дочери, передает РИА "Новости". Также Исаева призвала уважать память Юлии Началовой и дать семье артистки принять самостоятельные решения о каких-либо мероприятиях, связанных с почтением памяти певицы.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Продюсер фильма о Началовой рассказал о съёмках картины

RT на русском08:17

Семья Началовой выступила против съемок фильма о певице

ФАН06:14

Родные Юлии Началовой высказались против идеи снять фильм о певице

Life.ru05:14

Директор Юлии Началовой заявила, что родители певицы не давали разрешения на съемки фильма о ней

Вокруг ТВ04:42

«Родители не давали прав»: пиар-директор Началовой прокомментировала съемки фильма о певице

Телепрограмма03:39

Семья Началовой отреагировала на съемки фильма о ней

Газета.Ru05:18

Семья Юлии Началовой не одобрила идею снять фильм о певице

РИА Новости04:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 09:54, Ашберн
Происшествия

Курсанты не пострадали при взрыве в Академии Можайского в Петербурге

Обновлено в 08:22
Армия и оружие

ВКС России получили первый самолет Ил-76МД-90А

Военно-транспортная авиация ВКС России впервые после четырехлетнего перерыва получила новый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:47
Политика

В штабе Зеленского рассказали, от чего зависят его дебаты с Порошенко

Лидер первого тура Владимир Зеленский готов к дебатам с действующим президентом Петром Порошенко, если позволит его график как художественного руководителя студии "Квартал 95", заявил спикер предвыборного штаба Зеленского Дмитрий Разумков.
Обновлено в 08:17
Политика

Путин и Алиев обсудили вопросы урегулирования в Нагорном Карабахе

Алиев, в свою очередь, поделился с российским президентом оценками встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном по урегулированию в Нагорном Карабахе, которая состоялась в Вене 29 марта.
Обновлено в 09:38
Здоровье

С начала года в Крыму зарегистрировали 101 случай заболевания корью

По информации ведомства, с начала года на территории полуострова лабораторно зарегистрировали 101 случай заболевания корью, 5 из них – в Севастополе.
Обновлено в 04:22
Экономика

ФАС предложила обнулить комиссии при снятии наличных в банкоматах

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России считают, что комиссии за снятие наличных в банкоматах необходимо отменить с целью борьбы с «зарплатным рабством».
Обновлено в 09:11
Армия и оружие

Корабль ПМО «Владимир Емельянов» выведен из эллинга

2 апреля на Средне-Невском судостроительном заводе состоялся вывод из эллинга корабля противоминной обороны (ПМО) проекта 12700 "Владимир Емельянов".
Обновлено в 09:30
Общество

Delivery Club извинилась за комментарий про подлодку «Курск»

Служба доставки еды Delivery Club извинилась за оскорбительный комментарий про подлодку Курск в соцсети.
Обновлено в 08:55
Шоу-бизнес

Вера Брежнева сообщила о своих проблемах с полицией США

В минувшие выходные Брежнева запланировала короткую поездку в США.
Обновлено в 09:00
Спорт

Лазукин заменит Коляду на командном чемпионате мира

Обновлено в 06:01
Происшествия

Серийный убийца приговорен в Москве к пожизненному заключению

Обновлено в 06:59
Спорт

Биатлонист Малышко опоздал на старт эстафеты на чемпионате России

Обновлено в 08:09
Общество

В ООН спрогнозировали численность населения Земли к 2050 году

«Сегодня население мира, численность которого в 2019 году составила 7,7 млрд человек, продолжает расти и к 2050 году достигнет 9,7 млрд человек, а к концу столетия увеличится примерно до 11 млрд человек», — говорится в докладе.
Обновлено в 07:47
Общество

Заявившая о ненужности молодежи чиновница вышла на новую работу

Чиновница уволилась в конце прошлого года после скандала, связанного с ее высказываниями по поводу молодежи.
Обновлено в 08:02
Политика

В России впервые применили закон об оскорблении госсимволов

Закон об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети, подписанный президентом 18 марта, официально вступил в силу в России в конце марта.
Обновлено в 07:35
Политика

В Раде рассказали о последствиях победы Зеленского

Депутат Верховной Рады от партии "За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что если президентом станет Владимир Зеленский, то в стране "не поменяется ничего, кроме элиты".
Обновлено в 02:46
Политика

Россияне высказались об объединении России и Белоруссии

Отмечается, что 48% респондентов высказались против объединения России и Белоруссии.
Обновлено вчера в 23:04
Политика

ЦИК Украины обработал более 99% протоколов

К настоящему моменту ЦИК Украины обработала 100% протоколов в окружных избирательных комиссиях Ровенской, Полтавской, Сумской и Харьковской областей, где уверенно лидирует Зеленский.
Обновлено в 07:24
Экономика

Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов

По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Футбол

Ещенко: нравится запах конопли, могу руки потереть и понюхать

Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко объяснил, зачем сделал на ноге татуировку с изображением листа конопли.
Обновлено в 08:39
Происшествия

Бывшего полицейского обвинили в совращении московских школьниц

По версии следствия, обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения угрозами и насилием завел двух 14-летних девочек в свою квартиру на юго-востоке Москвы.
Обновлено в 05:22
Единоборства

Нурмагомедов заявил, что обсуждал с UFC реванш против Макгрегора

Обновлено в 06:27
Кино

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев

Обновлено вчера в 23:36
Шоу-бизнес

Жена Зеленского Елена прячет ноги и влияние на мужа

Елена предпочитает демонстрировать образ продвинутой домохозяйки и оставаться в тени мужа.
Обновлено в 07:06
Финансы

Фонд национального благосостояния за март сократился на 1,5%

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за март 2019 года снизился на 1,5%, достигнув 3,828 трлн рублей на 1 апреля, что эквивалентно $59,138 млрд, сообщается в пресс-релизе Минфина РФ.
Обновлено в 09:04
Культура

Умерла актриса Мушаррафа Касымова

Заслуженная артистка Таджикистана Мушаррафа Касымова скончалась на 101-м году жизни. Об этом сообщает агентство Asia-Plus.
Обновлено в 05:05
Транспорт

«Аэрофлот» объяснил отказ в перевозке пассажирки со сломанной ногой

Сотрудники «Аэрофлота» отказались сажать женщину на рейс, объяснив это тем, что ее сломанная нога не сгибается, что противоречит правилам перевозки пассажиров, летящих эконом-классом.
Обновлено вчера в 16:35
Происшествия

В Ингушетии за участие в стихийных протестах наказали 6 человек

Обновлено в 09:33
Происшествия

Источник сообщил об отставке главы ГИБДД по Москве

Обновлено в 07:17
Космос

Ученые: Звезды являются плохими отражателями света во Вселенной

Обновлено в 01:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Юлия Началова
Российская певица
Российская певица, актриса и телеведущая.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное