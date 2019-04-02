Кино
Родители Юлии Началовой не поддержали идею снять фильм о певицеРЕН ТВ 04:38
Родители певицы отметили, что у них есть свои идеи, как сохранить светлую память дочери, передает РИА "Новости". Также Исаева призвала уважать память Юлии Началовой и дать семье артистки принять самостоятельные решения о каких-либо мероприятиях, связанных с почтением памяти певицы.
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Армия и оружие
ВКС России получили первый самолет Ил-76МД-90А
Военно-транспортная авиация ВКС России впервые после четырехлетнего перерыва получила новый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:47
Политика
В штабе Зеленского рассказали, от чего зависят его дебаты с Порошенко
Лидер первого тура Владимир Зеленский готов к дебатам с действующим президентом Петром Порошенко, если позволит его график как художественного руководителя студии "Квартал 95", заявил спикер предвыборного штаба Зеленского Дмитрий Разумков.
Обновлено в 08:17
Политика
Путин и Алиев обсудили вопросы урегулирования в Нагорном Карабахе
Алиев, в свою очередь, поделился с российским президентом оценками встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном по урегулированию в Нагорном Карабахе, которая состоялась в Вене 29 марта.
Обновлено в 09:38
Здоровье
С начала года в Крыму зарегистрировали 101 случай заболевания корью
По информации ведомства, с начала года на территории полуострова лабораторно зарегистрировали 101 случай заболевания корью, 5 из них – в Севастополе.
Обновлено в 04:22
Экономика
ФАС предложила обнулить комиссии при снятии наличных в банкоматах
В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России считают, что комиссии за снятие наличных в банкоматах необходимо отменить с целью борьбы с «зарплатным рабством».
Обновлено в 09:11
Армия и оружие
Корабль ПМО «Владимир Емельянов» выведен из эллинга
2 апреля на Средне-Невском судостроительном заводе состоялся вывод из эллинга корабля противоминной обороны (ПМО) проекта 12700 "Владимир Емельянов".
Обновлено в 09:30
Общество
Delivery Club извинилась за комментарий про подлодку «Курск»
Служба доставки еды Delivery Club извинилась за оскорбительный комментарий про подлодку Курск в соцсети.
Обновлено в 08:55
Шоу-бизнес
Вера Брежнева сообщила о своих проблемах с полицией США
В минувшие выходные Брежнева запланировала короткую поездку в США.
Обновлено в 09:00
Спорт
Лазукин заменит Коляду на командном чемпионате мира
Обновлено в 06:01
Общество
В ООН спрогнозировали численность населения Земли к 2050 году
«Сегодня население мира, численность которого в 2019 году составила 7,7 млрд человек, продолжает расти и к 2050 году достигнет 9,7 млрд человек, а к концу столетия увеличится примерно до 11 млрд человек», — говорится в докладе.
Обновлено в 07:47
Общество
Заявившая о ненужности молодежи чиновница вышла на новую работу
Чиновница уволилась в конце прошлого года после скандала, связанного с ее высказываниями по поводу молодежи.
Обновлено в 08:02
Политика
В России впервые применили закон об оскорблении госсимволов
Закон об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети, подписанный президентом 18 марта, официально вступил в силу в России в конце марта.
Обновлено в 07:35
Политика
В Раде рассказали о последствиях победы Зеленского
Депутат Верховной Рады от партии "За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что если президентом станет Владимир Зеленский, то в стране "не поменяется ничего, кроме элиты".
Обновлено в 02:46
Политика
Россияне высказались об объединении России и Белоруссии
Отмечается, что 48% респондентов высказались против объединения России и Белоруссии.
Обновлено вчера в 23:04
Политика
ЦИК Украины обработал более 99% протоколов
К настоящему моменту ЦИК Украины обработала 100% протоколов в окружных избирательных комиссиях Ровенской, Полтавской, Сумской и Харьковской областей, где уверенно лидирует Зеленский.
Обновлено в 07:24
Экономика
Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов
По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Футбол
Ещенко: нравится запах конопли, могу руки потереть и понюхать
Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко объяснил, зачем сделал на ноге татуировку с изображением листа конопли.
Обновлено в 08:39
Происшествия
Бывшего полицейского обвинили в совращении московских школьниц
По версии следствия, обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения угрозами и насилием завел двух 14-летних девочек в свою квартиру на юго-востоке Москвы.
Обновлено в 05:22
Кино
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 23:36
Шоу-бизнес
Жена Зеленского Елена прячет ноги и влияние на мужа
Елена предпочитает демонстрировать образ продвинутой домохозяйки и оставаться в тени мужа.
Обновлено в 07:06
Финансы
Фонд национального благосостояния за март сократился на 1,5%
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за март 2019 года снизился на 1,5%, достигнув 3,828 трлн рублей на 1 апреля, что эквивалентно $59,138 млрд, сообщается в пресс-релизе Минфина РФ.
Обновлено в 09:04
Культура
Умерла актриса Мушаррафа Касымова
Заслуженная артистка Таджикистана Мушаррафа Касымова скончалась на 101-м году жизни. Об этом сообщает агентство Asia-Plus.
Обновлено в 05:05
Транспорт
«Аэрофлот» объяснил отказ в перевозке пассажирки со сломанной ногой
Сотрудники «Аэрофлота» отказались сажать женщину на рейс, объяснив это тем, что ее сломанная нога не сгибается, что противоречит правилам перевозки пассажиров, летящих эконом-классом.
Обновлено вчера в 16:35
Происшествия
Источник сообщил об отставке главы ГИБДД по Москве
Обновлено в 07:17