Кино
Семья Началовой не одобрила художественный фильм о певицеРоссийская газета 06:40
Семья российской певицы и актрисы Юлии Началовой, скончавшейся 16 марта в возрасте 38 лет, не выходя из комы, без восторга отнеслась к идее снять о покойной художественный биографический фильм.
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Шторм в Южном океане перевернул лодку Федора Конюхова
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Спорт
Лазукин заменит Коляду на командном ЧМ
Обновлено в 04:53
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Тюменские ученые предложили охранять клещей от вымирания
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Экономика
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По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
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«Русал» и «Тиокомпозит» тестируют технологию производства серобетона
Опытно-промышленное производство изделий из серополимерного бетона с применением красного шлама планируют создать компании «Русал» и «Тиокомпозит» в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве.
Обновлено в 08:01
Экономика
Биткоин подорожал более чем на 15 процентов
Стоимость биткоина, самой популярной криптовалюты, увеличилась во вторник более чем на 15 процентов. Это следует из данных CoinMarketCap.
Обновлено в 03:38
Политика
Путин отправил в отставку прокурора КЧР Терещенко
"Президент РФ Владимир Владимирович Путин освободил от занимаемых должностей прокурора Карачаево-Черкесской Республики Терещенко Александра Васильевича, Дальневосточного транспортного прокурора Хатунцева Александра Николаевича и Северо-Западного транспортного прокурора Колесова Олега Акиндиновича", - говорится в сообщении.
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Политика
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Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, разрешающий людям с ВИЧ усыновлять живущих с ними детей.
Обновлено в 05:50
Автоспорт
В Бахрейне стартовал первый день тестов
Обновлено в 02:00
Политика
Джо Байдена обвинили в неподобающем поведении
Конгрессмена-республиканца Джо Байдена обвинили в неподобающем поведении, сообщает издание Hartford Courant.
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Культура
Forbes Life и Forbes Woman возглавила Юлия Варшавская
Обновлено в 04:24
Кино
Том Холланд не читал сценарий «Мстителей: Финал»
Исполнителю роли Человека-паука не дали прочитать сценарий грядущих «Мстителей». Об этом рассказал один из режиссёров фильма Джо Руссо.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Сын главы британской разведки погиб в автокатастрофе
Бывший военный, Алекс Янгер занимает пост главы Ми-6 с 2014 года, срок его службы во внешней разведке приближается к 20 годам.
Обновлено в 06:59
Футбол
Яя Туре: «Во время выступления на Украине чувствовал себя униженным»
Бывший полузащитник донецкого «Металлурга» Яя Туре рассказал, что сталкивался с проявлениями расизма во время выступления в чемпионате Украины.
Обновлено в 03:03
Происшествия
Серийный убийца приговорен в Москве к пожизненному заключению
Житель Москвы Бахтиёр Матякубов во вторник признан виновным в убийстве пяти женщин и приговорен к пожизненному заключению в колонии особого режима, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда.
Обновлено в 06:59
Происшествия
Суд вынес приговор бывшим топ-менеджерам МиГ и «Туполева»
Суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя гендиректора ПАО «Туполев» Егора Носкова и экс-руководителя «МиГ-Роста» Алексея Озерова.
Обновлено в 06:25
Авто
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Американский концерн 27 марта сообщил, что завершит выпуск легковых машин в РФ к июлю, закроет заводы в Набережных Челнах, Всеволожске и завод двигателей в Елабуге и покинет российский рынок легковых автомобилей.
Обновлено в 08:12
Происшествия
В КБР только пистолет спас сотрудницу СИЗО от начальника-насильника
В Кабардино-Балкарии начальника СИЗО-1 обвиняют в превышении должностных полномочий и покушении на изнасилование своей подчиненной.
Обновлено в 04:05
Общество
Роспотребнадзор разработал проект нового СанПиНа
Специалисты Роспотребнадзора и предприятия общественного питания подготовили проекты документов нового СанПиНа и методические рекомендации.
Обновлено в 03:04
Общество
ФАС предложила обнулить комиссии при снятии наличных в банкоматах
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает для борьбы с так называемым зарплатным рабством сделать нулевыми комиссии за снятие наличных в любых банкоматах.
Обновлено в 06:09
Кино
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 22:34
Футбол
Новый сезон чемпионата России по футболу стартует 14 июля
На заседании общего собрания Российской премьер-лиги была согласована структура календаря чемпионата России по футболу в сезоне-2019/20.
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Экономика
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"В соответствии с решением президента РФ Россия предоставит Белоруссии государственный финансовый кредит в сумме до $600 млн", — пояснил Силуанов.
Обновлено вчера в 16:47
Происшествия
В здании Военной академии в Петербурге прогремел взрыв
В Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского в Петербурге произошел взрыв.
Обновлено в 07:13
Происшествия
СМИ сообщили об отставке главного гаишника Москвы
Глава управления ГИБДД по Москве генерал-майор Виктор Коваленко написал заявление об уходе по собственному желанию, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 07:25