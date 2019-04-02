Семья Началовой не одобрила художественный фильм о певицеРоссийская газета 06:40

Семья российской певицы и актрисы Юлии Началовой, скончавшейся 16 марта в возрасте 38 лет, не выходя из комы, без восторга отнеслась к идее снять о покойной художественный биографический фильм.

Семья Началовой не одобрила художественный фильм о певице

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