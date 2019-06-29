Футбол
Семья Эриксена ищет дом в МадридеГазета.Ru 20:11
Хавбек английского "Тоттенхэма" и сборной Дании Кристиан Эриксен готовится к переходу в мадридский "Реал", сообщает Sport24.ru. По информации Fyens, семья полузащитника "сливочных" уже собирается переезжать в столицу Испании и даже подыскивает там дом.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 21:22, Вашингтон
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