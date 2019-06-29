Эриксен все ближе к переходу в «Реал», игрок ищет жилье в МадридеМатч ТВ 01:44

«Реал» продолжает формировать состав к новому сезону. Одной из приоритетных задач мадридцев в это трансферное окно называется полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Дании Кристиан Эриксен. Как информирует датское издание Fyens, атакующий полузащитник начал поиски жилья в столице Испании.

Эриксен все ближе к переходу в «Реал», игрок ищет жилье в Мадриде

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