Футбол
Эриксен все ближе к переходу в «Реал», игрок ищет жилье в МадридеМатч ТВ 01:44
«Реал» продолжает формировать состав к новому сезону. Одной из приоритетных задач мадридцев в это трансферное окно называется полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Дании Кристиан Эриксен. Как информирует датское издание Fyens, атакующий полузащитник начал поиски жилья в столице Испании.
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Происшествия
Уэсли Снейдера арестовали в Нидерландах, пишут СМИ
Обновлено в 02:16
Происшествия
МЧС решило эвакуировать город в Иркутской области из-за наводнения
Всего в Иркутской области паводок подтопил более 2,7 тыс. жилых домов с населением 7266 человек, в том числе 1759 детей.
Обновлено вчера в 09:11
Футбол
Глушаков подписал контракт с «Ахматом»
Обновлено в 03:27
Гаджеты
Официальный сайт Huawei HongMeng OS оказался подделкой. Финальная версия ОС задержится до 2020
Вчера появилась информация о запуске официального сайта новой операционной системы HongMeng, на котором представлена различная информация, включая последние новости о грядущим компиляторе Huawei Ark. Изначально возникли вопросы из-за дизайна сайта, а также его адреса (https: / / hmxt.org /).
Обновлено вчера в 22:43
Музыка
Алибасов пригласил трансгендеров на кастинг в группу «На-На»
Обновлено вчера в 21:43
Космос
NASA отправит беспилотник для исследования спутника Сатурна
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) собирается отправить космический аппарат Dragonfly ("Стрекоза") на исследование крупнейшего спутника Сатурна — Титана, сообщается на сайте организации.
Обновлено 27 июня в 20:32
Происшествия
Суд отправил топ-менеджера «Рольфа» под домашний арест
Басманный суд Москвы санкционировал домашний арест директора департамента развития бизнеса "Рольфа" Анатолия Кайро по делу о выводе средств за рубеж, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено вчера в 11:32
Театры
Спектакль о слепых показали в бомбоубежище Севастополя
Спектакль о слепых, поставленный в рамках начатого в Красноярске проекта "не Театр" представили в Севастополе в рамках фестиваля "Zакрытый покаZ".
Обновлено вчера в 13:15
Экономика
Уход главного дизайнера обошелся Apple в миллиарды долларов
Акции компании Apple на бирже Nasdaq упали на 1,54 процента, а ее капитализация сократилась на 9 миллиардов долларов, пишет Forbes.
Обновлено вчера в 10:53
Интернет
«Раздевающее» девушек приложение взломали и слили в Сеть
Обновлено в 02:29
Происшествия
В жилом доме во Владимирской области взорвался газ
В пятиэтажном жилом доме в городе Ковров Владимирской области произошел взрыв бытового газа.
Обновлено вчера в 23:59
Политика
Порошенко высказался о встрече Путина и Трампа
Обновлено в 00:16
Происшествия
BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»
Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.
Обновлено в 01:33
Политика
Редактор FT поделился впечатлениями от интервью с Путиным
Обновлено вчера в 15:15
Политика
Путин ответил Мэй на обвинения по «делу Скрипалей»
Напомним, Тереза Мэй во время переговоров с Владимиром Путиным указала на наличие у властей Великобритании неких неопровержимых доказательств причастности России к отравлению бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и обвинила Россию в использовании смертоносного вещества в Солсбери.
Обновлено вчера в 09:07
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес поставила жениху жесткий ультиматум
Обновлено в 00:00
Футбол
«Манчестер Юнайтед» предложил 35 миллионов евро за Ракитича
Как сообщает Diario Sport. английский клуб предложил 35 миллионов евро за 31-летнего хорвата.
Обновлено вчера в 18:14
Политика
Абэ заявил о неизбежности реформы ВТО
Абэ подчеркнул, что реформа ВТО неизбежна.
Обновлено в 03:02
Общество
Синоптики предупредили об ухудшении обстановки в тонущем Приангарье
По данным регионального ГУ МЧС и Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 июня в регионе ожидаются грозы, а в горах Восточного Саяна пройдут ливневые дожди.
Обновлено в 03:21
Гаджеты
Производимые во Вьетнаме 5G-смартфоны будут продавать в США и Европе
REUTERS / Mai Nguyen В пресс-релизе компании сообщается, что телефоны Vsmart будут производиться на её заводе в столице Вьетнама Ханое и будут продаваться в США и странах Европы с апреля следующего года.
Обновлено в 02:03
Политика
Трамп договорился: США не будут вводить пошлины на товары из Китая
Вашингтон не будет накладывать новые пошлины на китайские товары, заявил президент США Дональд Трамп по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20 в Осаке.
Обновлено в 03:19
Происшествия
В Москве нашли потерянный курьером пакет с сотнями карт Сбербанка
В московском парке найден пакет с утерянными курьерской службой картами Сбербанка, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в банке.
Обновлено вчера в 12:56
Футбол
Сборная Чили обыграла Колумбию и вышла в полуфинал Кубка Америки
Победителя пришлось выявлять в серии послематчевых пенальти, где форвард сборной Чили и «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес забил победный гол и вывел свою команду в полуфинал турнира.
Обновлено в 02:00
Музыка
В Екатеринбурге прервали концерт рэпера Хаски из-за давки
По данным Шегал, на концерт Хаски пришли порядка 20 тысяч зрителей.
Обновлено вчера в 15:41
Происшествия
Российским полицейским грозит дело из-за «лимонадного отравителя»
Официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова заявила, что прокуратура потребовала возбудить дело против должностных лиц ОМВД по Басманному району, которые занимались московским отравителем.
Обновлено вчера в 14:34
Общество
Паводки в Иркутской области: выплаты пострадавшим от паводка жителям начнутся 29 июня
Напомним, в зоне бедствия находятся четыре района - Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский и Чунский.
Обновлено в 02:58
Происшествия
Автор музыки для рэпера Face умер от передозировки в 18 лет
Битмейкер был автором музыки к альбому Playboy рэпера Face и трекам еще одного российского исполнителя Big Baby Tape.
Обновлено в 00:36
Общество
Жара во Франции побила исторический рекорд
26 июня польские метеорологи сообщили, что в городе Радзынь побит температурный рекорд, установленный еще в 1833 году: воздух прогрелся до 38,2 градуса.
Обновлено вчера в 09:00
Политика
Депутат Рады: Климкин позорит украинскую дипломатию
Глава МИД Украины Павел Климкин позорит государственную дипломатию, заявил депутат Верховной Рады Николай Скорик в интервью телеканала NewsOne.
Обновлено в 02:55
Политика
В ЕС запустили механизм обхода санкций против Ирана
Великобритания, Франция и Германия запустили механизм финансовых транзакций с Тегераном (INSTEX), целью которого является обход американских санкций.
Обновлено вчера в 16:36