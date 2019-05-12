Шоу-бизнес
Первый канал прокомментировал засекречивание проверки «Голоса»RuNews24.ru вчера в 14:59
Семья Алсу опровергла эти сообщения. Как сообщил Первый канал, он не может ничего сказать об этом, так как не владеет информацией. Тем не менее, подчеркнуто, что сейчас ведутся консультации с компанией Talpa, которую держат в курсе хода проверки.
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И это меня трогает. Я вижу, когда талантлив человек, я копаю глубже, узнаю о нем большем, чем о нем показывают по телевизору.
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Политика
Майк Помпео отменил визит в Москву
Помимо переговоров с Владимиром Путиным и Сергеем Лавровым в Сочи господин Помпео планировал встретиться со своей командой в посольстве в Москве, провести обсуждения с представителями деловых кругов США, а затем возложить венок к могиле Неизвестного солдата.
Обновлено вчера в 23:25
Политика
Избирком Литвы обработал 95% бюллетеней на выборах президента
Обновлено вчера в 21:19
Авто
Geely предлагает скидки на свои модели по программе трейд-ин
Обновлено 11 мая в 10:00
Здоровье
Раскрыты причины внезапных смертей российских школьников на уроках
Российские школьники умирают на уроках физкультуры из-за отсутствия медицинского персонала, способного оказать первую помощь.
Обновлено в 01:42
Армия и оружие
Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки
Обновлено вчера в 17:37
Технологии
Социальная сеть «ВКонтакте» запустит сервис по продаже аудиокниг
Участники проекта Принадлежащая Mail.Ru Group самая популярная российская социальная сеть "ВКонтакте" готовит к запуску на своей площадке сервис для дистрибуции аудиокниг.
Обновлено в 01:05
Авто
Volkswagen готовит новый бюджетный кроссовер на базе Polo
T-Cross нацелен дать бой таким конкурентам, как Renault Kaptur, Kia Soul, Hyundai Creta, а высокий хэтчбек на базе нового Polo таким образом поборется с Kia Rio X-Line и Lada Xray Cross.
Обновлено в 02:00
Политика
Кремль выявил четыре региона с максимальным запросом на смену губернатора
Опросы по уровню доверия губернаторам показали, что в число аутсайдеров вошли многие из тех, кого избиратели хотели бы заменить, рассказали близкие к Кремлю источники РБК, знакомые с данными исследований.
Обновлено в 00:00
Музыка
В Израиле официально началось «Евровидение-2019»
Обновлено вчера в 16:31
Общество
В Московском зоопарке построили домики для пчел и ос
Обновлено в 01:57
Политика
Два танкера из взорвавшихся в ОАЭ принадлежали Саудовский Аравии
Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех заявил, что два из четырех танкеров, на которых в территориальных водах ОАЭ произошли взрывы, принадлежали стране.
Обновлено в 01:25
Происшествия
В Ирбите рухнула стена жилого дома
В городе Ирбит Свердловской области обрушилась стена двухэтажного жилого дома, построенного еще в 1880 году.
Обновлено в 01:17
Армия и оружие
Поисковики из Приморья восстановили советский штурмовик Ил-2
Участники поискового объединения "Авиапоиск" восстановили самолет времен ВОВ Ил-2, используя запчасти из разных регионов России, передает RT.
Обновлено вчера в 23:59
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи
В День матери Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи, чем немало порадовали своих многочисленных поклонников.
Обновлено вчера в 11:05
Общество
В России упростили правила получения детских пособий
С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.
Обновлено вчера в 05:00
Наука
Ученые нашли ранее неизвестный вид панды
Обновлено вчера в 23:53
Общество
Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке
Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
Обновлено вчера в 17:02
Общество
В Роструде напомнили россиянам о следующих длинных выходных
Следующие длинные выходные ожидают россиян в связи с празднованием Дня народного единства со 2 по 4 ноября, напомнили ТАСС в понедельник в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости (Роструд).
Обновлено в 00:54
Экономика
Молоко убегает из федеральных сетей
Иначе возможны перебои с поставками в федеральные сети и полная остановка отгрузок в госучреждения, угрожают участники рынка.
Обновлено вчера в 17:57
Экономика
В России перестали чеканить копейки
В 2018 году Центробанк не чеканил монеты номиналом ниже одного рубля. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Банка России.
Обновлено вчера в 23:48
Политика
Концерт российских звезд в Луганске собрал более 50 тысяч зрителей
В министерстве уточнили, что концерты с участием российских звезд были запланированы и в других городах республики.
Обновлено вчера в 17:59
Экономика
ОАО РЖД предложено перебросить 80 млрд руб. на СШХ-2
ОАО РЖД предложено перебросить 80 млрд руб. на СШХ-2 Железная дорога Бованенково—Сабетта (Северный широтный ход-2) может быть частично профинансирована за счет переброски 80 млрд руб. с инвестпрограммы ОАО РЖД, касающейся реконструкции Северной железной дороги (СЖД).
Обновлено вчера в 17:57
Происшествия
Летевший в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал об аресте полковника ФСБ по делу о взятках
Бывший замначальника управления капитального строительства (УКС) ФСБ полковник Анатолий Наумов арестован по обвинению в получении взяток в особо крупном размере, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:32
Шоу-бизнес
СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню
Издание dom2life со ссылкой на свои, как утверждается, очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия
В Москве водитель обстрелял автобус из пневматического пистолета
Водитель легкового автомобиля в Москве открыл стрельбу из пневматического пистолета по автобусу, подозреваемый задержан.
Обновлено в 01:35
Экономика
Повседневные расходы россиян в апреле уменьшились на 8%
Россияне в апреле 2019 года традиционно сократили свои повседневные траты — по сравнению с мартом текущего года они уменьшились на 7,7%, говорится в исследовании холдинга "Ромир".
Обновлено вчера в 20:15
Общество
Москвичей просят отказаться от автомобиля в понедельник из-за непогоды
Столичный транспортный комплекс призвал водителей отказаться от поездок на автомобиле из-за непогоды в понедельник, 13 мая.
Обновлено вчера в 16:48
Кино
Мединский назвал приоритеты Минкультуры в кино
Российское министерство культуры с особым приоритетом стимулирует фильмы на героико-историческую тематику.
Обновлено в 01:33
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова побрилась налысо
12 мая Дарья Мельникова опубликовала видео, в котором она бреется налысо.
Обновлено вчера в 13:00