Шоу-бизнес

Первый канал прокомментировал засекречивание проверки «Голоса»RuNews24.ru вчера в 14:59

Семья Алсу опровергла эти сообщения. Как сообщил Первый канал, он не может ничего сказать об этом, так как не владеет информацией. Тем не менее, подчеркнуто, что сейчас ведутся консультации с компанией Talpa, которую держат в курсе хода проверки.
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Любовь Успенская
И это меня трогает. Я вижу, когда талантлив человек, я копаю глубже, узнаю о нем большем, чем о нем показывают по телевизору.
— Любовь Успенская, певицаПолитика Сегодня вчера в 12:52

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Первый канал отреагировал на сообщения о засекречивании проверки «Голоса»

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