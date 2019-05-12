Шоу-бизнес

Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса»РБК 07:00

Абрамовы, уточнил Фадеев, считают, что эту информацию распространили «с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Первый канал открестился от просьбы засекретить проверку «Голоса»

Lenta.ru14:38

Первый канал отреагировал на сообщения о засекречивании проверки «Голоса»

РИА Новости12:15

Семья Алсу выступила с заявлением после скандала на «Голос.Дети»

Дни.ру07:37

Семья Алсу не требует засекретить итоги проверки шоу «Голос. Дети»

Телепрограмма09:01

Директор Алсу опроверг слухи о засекреченном расследовании по итогам шоу «Голос. Дети»

Интерфакс06:56

«Первый канал» ответил на сообщения о засекречивании проверки «Голоса»

РБК11:19

Муж Алсу просит засекретить результаты проверки финала шоу «Голос. Дети»

StarHit.ru07:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 15:25, Ашберн
Авто

Эксперты назвали худшие модели авто в РФ

Автомобиль начинает «цвести» ржавчиной в ближайшие годы после покупки, да и надежность основных узлов модели под большим вопросом.
Обновлено в 10:38
Политика

Польша отказалась переходить на евро

Как заявил глава правящей партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский, отказаться от злотого страна сможет только тогда, когда по своему экономическому развитию достигнет уровня Германии.
Обновлено в 13:38
Гаджеты

Боги маркетинга. Huawei построила в Берлине 20-этажный дом, чтобы разместить на нем рекламу Huawei P30 Pro

Индийский инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) на своей страничке в Twitter опубликовал фотографии и сведения о том, что Huawei построила 20-этажное здание в Берлине просто для того, чтобы разместить на нем рекламу Huawei P30 Pro.
Обновлено вчера в 22:00
Гаджеты

Xiaomi снизила цены на смартфоны Xiaomi Mi 8 и Mi 9 SE

Xiaomi снизила цены на смартфоны Xiaomi Mi 8 и Mi 9 SE таким образом, что обе эти модели оказались в одной ценовой категории, что усложняет выбор для потенциальных покупателей.
Обновлено в 07:42
Политика

Путин проведет серию военных совещаний в новом формате

Обновлено в 12:54
Футбол

Умер главред «Интерпресса» Александр Николаев

Александр Николаев работал фотожурналистом почти 40 лет. Фотоинформационное агентство "Интерпресс" он создал в 1997 году.
Обновлено в 13:12
Политика

В Литве завершилось голосование на выборах президента

Обновлено в 13:21
Происшествия

Неизвестные напали на четыре торговых судна у берегов ОАЭ

Четыре торговых судна, приписанных к различным странам, подверглись атаке вандалов в районе порта Фуджейра у восточного берега Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), передает Emirates News Agency со ссылкой на заявление МИД страны.
Обновлено в 14:40
Музыка

«Евровидение-2019» началось в Израиле

Отмечается, что светские мероприятия "Евровидения" начались за два дня до основной конкурсной части, которая пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.
Обновлено в 14:19
Происшествия

Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.
Обновлено в 11:21
Шоу-бизнес

В интернете появилось фото из квартиры Юлии Началовой

В интернете распространили снимок, сделанный в квартире Юлии Началовой.
Обновлено в 12:20
Происшествия

Взорвавшийся дом скорее всего снесут

Напомним, минувшей ночью взрыв газа частично обрушил 16-квартирный дом. Три квартиры разрушены полностью, ещё четыре повреждены.
Обновлено в 10:32
Политика

На Украине рассекретили документы об убийстве Петлюры

Обновлено в 09:07
Общество

В МВД Мордовии объяснили два одинаковых портрета в «Бессмертном полку»

Обновлено в 14:09
Футбол

Артём Дзюба: «Сказали, что должны быть предложения из Англии»

Обновлено в 14:18
Политика

Геращенко откроет приемную в палатке, которую хотят снести

Обновлено в 10:43
Путешествия

Составлен рейтинг самых популярных стран для летнего отдыха

Топ-10 самых популярных летних направлений: Турция Россия Тунис Греция Кипр Черногория Абхазия Испания Италия Болгария В основном, цены на туры выросли, отмечают специалисты сервиса путешествий Туту.ру.
Обновлено в 14:13
Армия и оружие

Зенитная система С-300 замечена в США

В Сети появились спутниковый снимок американского военного полигона, на котором, как утверждается, размещены пусковые установки и машины управления советской зенитной системы С-300ПТ.
Обновлено в 05:57
Общество

В России упростили правила получения детских пособий

С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.
Обновлено в 05:00
Футбол

«Реал Сосьедад» обыграл мадридский «Реал» в матче чемпионата Испании

Обновлено в 15:07
Наука

Учёные рассказали, как обмануть детектор лжи

Стало известно, как можно с лёгкостью обмануть детектор лжи.
Обновлено в 11:47
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Обновлено в 01:44
Автоспорт

Даниил Квят: Команда не подготовила шины к пит-стопу

Обновлено в 13:58
Гаджеты

У Samsung очередные проблемы: на этот раз отложен выпуск умной колонки Galaxy Home

Обновлено в 01:32
Автоспорт

Хэмилтон выиграл Гран-при Испании, Квят финишировал девятым

В Барселоне завершилась гонка Гран-при Испании "Формулы-1". Победу одержал пилот "Мерседеса" британец Льюис Хэмилтон.
Обновлено в 11:32
Армия и оружие

Украинские военные отработали захват судов в открытом море

Украинские военные в рамках учений отработали захват судов в открытом море воздушным и водным путями.
Обновлено в 09:28
Общество

В Москве прошел мотопробег в память Сергея Доренко

В Москве в воскресенье, 12 мая, прошел мотопробег в память о погибшем 9 мая российском журналисте Сергее Доренко, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Обновлено в 10:38
Автоспорт

Албон: гонка была для нас потеряна на пит-стопе

Гонка была для нас потеряна на пит-стопе, так что нам нужно изучить, что произошло, потому что обе наши машины должны были попасть в топ-10.
Обновлено в 13:29
Шоу-бизнес

Дарья Мельникова побрилась налысо

12 мая Дарья Мельникова опубликовала видео, в котором она бреется налысо.
Обновлено в 13:00
Политика

Команда Зеленского опубликовала «видеопетицию» о роспуске Рады

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовала на своём YouTube-канале ролик с обсуждением возможности роспуска Верховной рады.
Обновлено в 09:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алсу
Российская певица
Российская певица, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации, Заслуженная артистка Республики Татарстан, Народная артистка Республики Татарстан. Известна мононимно как Алсу. Артист ЮНЕСКО во имя мира. Член Международного союза деятелей эстрадного искусства, г. Москва. Представитель России на конкурсе песни «Евровидение-2000», проходившем в Стокгольме, где заняла второе место, уступив датскому дуэту «Olsen Brothers».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное