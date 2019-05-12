Шоу-бизнес

Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса»РБК 07:00

Абрамовы, уточнил Фадеев, считают, что эту информацию распространили «с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».
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Любовь Успенская
И это меня трогает. Я вижу, когда талантлив человек, я копаю глубже, узнаю о нем большем, чем о нем показывают по телевизору.
— Любовь Успенская, певицаПолитика Сегодня 12:52

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Семья Алсу не требует засекретить итоги проверки шоу «Голос. Дети»

Телепрограмма09:01

Первый канал отреагировал на сообщения о засекречивании проверки «Голоса»

РИА Новости12:15

«Первый канал» ответил на сообщения о засекречивании проверки «Голоса»

РБК11:19

Первый канал открестился от просьбы засекретить проверку «Голоса»

Lenta.ru14:38

Директор Алсу опроверг слухи о засекреченном расследовании по итогам шоу «Голос. Дети»

Интерфакс06:56

Семья Алсу выступила с заявлением после скандала на «Голос.Дети»

Дни.ру07:37

Муж Алсу просит засекретить результаты проверки финала шоу «Голос. Дети»

StarHit.ru07:00
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Происшествия

Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя

Обновлено в 11:21
Путешествия

Названы самые популярные и бюджетные направления для летнего отдыха

Ранее специалисты сервиса путешествий «Туту.ру» назвали самые популярные места отдыха россиян летом в Европе.
Обновлено в 18:23
Общество

Россиянам напомнили о следующих длинных выходных

"Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства — со 2 по 4 ноября", - пояснили в Роструде.
Обновлено в 20:24
Политика

Команда Зеленского опубликовала «видеопетицию» о роспуске Рады

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовала на своём YouTube-канале ролик с обсуждением возможности роспуска Верховной рады.
Обновлено в 09:31
Происшествия

Летевший из Москвы в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево

Самолет Sukhoi Superjet 100, направлявшийся из Москвы в Самару, вернулся в аэропорт Шереметьево.
Обновлено в 21:49
Происшествия

На Шри-Ланке заблокировали социальные сети

Правительство Шри-Ланки заблокировало социальные сети, в частности Facebook и WhatsApp.
Обновлено в 22:50
Транспорт

Новосибирцы жалуются на бастующих водителей маршрутки №10

Обновлено в 21:23
Космос

В колониях на орбите Земли создадут курортный климат

Джефф Безос (Jeff Bezos) глава и основатель интернет-компании Amazon.com, представивший на днях прототип космического корабля Blue Moon, рассказал на пресс-конференции в Вашингтоне о планах по строительству колоний на орбите Земли с «погодой как на Мауи круглый год».
Обновлено в 12:22
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи

В День матери Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи, чем немало порадовали своих многочисленных поклонников.
Обновлено в 11:05
Шоу-бизнес

Ксения Собчак воссоединилась с сыном после долгой разлуки

Собчак не скрывает своей радости от воссоединения с наследником – по ее словам, неделя разлуки была длиною в год.
Обновлено в 11:13
Политика

Депутат Рады рассказал, почему гордится Зеленским

Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина" рассказал, за что украинцы должны быть благодарны избранному президенту Владимира Зеленского.
Обновлено в 19:35
Происшествия

Центровой «Далласа» Порзингис пострадал в драке в Латвии, пишут СМИ

Латвийский центровой клуба НБА "Даллас" Кристапс Порзингис стал участником драки в Латвии, сообщает TMZ.
Обновлено в 19:01
Общество

В Госдуме хотят запретить авиакомпаниям рассаживать детей и родителей

Депутат Госдумы Василий Власов направил письмо министру транспорта Евгению Дитриху, в котором предложил ввести запрет на размещение в самолетах членов семьи по отдельности законодательно.
Обновлено в 22:45
Общество

Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке

Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
Обновлено в 17:02
Происшествия

СМИ узнали об аресте «покровителя» из ФСБ по делу о хищениях у спецслужбы

По версии следствия, застройщики передавали взятки Наумову, что долгое время позволяло им избегать проверок со стороны подрядчика строительства в лице управления капитального строительства спецслужбы.
Обновлено в 22:25
Общество

Москвичей просят отказаться от автомобиля в понедельник из-за непогоды

Обновлено в 16:48
Политика

Трамп заявил о контроле над торговыми отношениями США с Китаем

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США находятся в торговых отношениях с Китаем там, где хотят.
Обновлено в 21:33
Политика

В Литве состоится второй тур президентских выборов

Второй тур президентских выборов объявят в Литве, поскольку ни один из кандидатов не набирает 51% голосов в первом туре, следует из предварительных данных Главной избирательной комиссии республики.
Обновлено в 19:16
Армия и оружие

Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки

Обновлено в 17:37
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Политика

Названа причина массовых смертей членов избиркома Индонезии на выборах

Основной причиной смертей сотрудников избиркома во время подсчета голосов на выборах в Индонезии стали инсульты и инфаркты.
Обновлено в 22:12
Происшествия

Появились кадры драки фанатов «Зенита» и ЦСКА в Петербурге

«Фонтанка» опубликовала видео драки между фанатами футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 18:31
Общество

Гороскоп на неделю 13 – 19 мая: Раков ждет судьбоносная встреча, у Водолеев проблемы с финансами

На этой неделе вам предстоят серьезные траты, но приобретения того стоят.
Обновлено в 20:00
Происшествия

В Каталонии 25 человек пострадали в массовой аварии

ДТП произошло на востоке страны, в федеральной земле Тюрингия. В результате пострадали 25 человек. Причиной аварии стала непогода.
Обновлено в 19:51
Транспорт

Достриглись: к частникам с дорожными камерами придут прокуроры

В случае выявления нарушений частникам придется покинуть засады в кустах и распрощаться с бизнесом на штрафах.
Обновлено в 17:02
Общество

Повседневные расходы россиян упали почти на 8%

«Общие повседневные расходы россиян в апреле после традиционного мартовского всплеска опять пошли на убыль, похудев сразу на 7,7% относительно первого весеннего месяца», — приводит РИА «Новости» цитату из исследования.
Обновлено в 21:57
Политика

Во Франции призвали прекратить «антироссийскую и пронатовскую истерию»

«В ваших интересах иметь членов парламента, которые не станут участвовать в антироссийской и пронатовской истерии, бушующей в ЕП», — сказал Меланшон.
Обновлено в 22:43
Здоровье

Названы пять неочевидных признаков диабета

Специалисты назвали пять ранних симптомов, которые могут свидетельствовать о повышении уровня сахара и проблемах с выработкой инсулина.
Обновлено в 10:02
Футбол

Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО

Футболист санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин принял решение отказаться отбывать наказание в хозяйственном отряде СИЗО.
Обновлено в 03:33
Происшествия

В Лондоне во время боя умер рестлер Серебряный Король

Обновлено в 08:59
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Алсу
Российская певица
Российская певица, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации, Заслуженная артистка Республики Татарстан, Народная артистка Республики Татарстан. Известна мононимно как Алсу. Артист ЮНЕСКО во имя мира. Член Международного союза деятелей эстрадного искусства, г. Москва. Представитель России на конкурсе песни «Евровидение-2000», проходившем в Стокгольме, где заняла второе место, уступив датскому дуэту «Olsen Brothers».
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