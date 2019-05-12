Шоу-бизнес
Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса»РБК 07:00
Абрамовы, уточнил Фадеев, считают, что эту информацию распространили «с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».
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И это меня трогает. Я вижу, когда талантлив человек, я копаю глубже, узнаю о нем большем, чем о нем показывают по телевизору.
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Путешествия
Названы самые популярные и бюджетные направления для летнего отдыха
Ранее специалисты сервиса путешествий «Туту.ру» назвали самые популярные места отдыха россиян летом в Европе.
Обновлено в 18:23
Общество
Россиянам напомнили о следующих длинных выходных
"Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства — со 2 по 4 ноября", - пояснили в Роструде.
Обновлено в 20:24
Политика
Команда Зеленского опубликовала «видеопетицию» о роспуске Рады
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовала на своём YouTube-канале ролик с обсуждением возможности роспуска Верховной рады.
Обновлено в 09:31
Происшествия
Летевший из Москвы в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево
Самолет Sukhoi Superjet 100, направлявшийся из Москвы в Самару, вернулся в аэропорт Шереметьево.
Обновлено в 21:49
Происшествия
На Шри-Ланке заблокировали социальные сети
Правительство Шри-Ланки заблокировало социальные сети, в частности Facebook и WhatsApp.
Обновлено в 22:50
Транспорт
Новосибирцы жалуются на бастующих водителей маршрутки №10
Обновлено в 21:23
Космос
В колониях на орбите Земли создадут курортный климат
Джефф Безос (Jeff Bezos) глава и основатель интернет-компании Amazon.com, представивший на днях прототип космического корабля Blue Moon, рассказал на пресс-конференции в Вашингтоне о планах по строительству колоний на орбите Земли с «погодой как на Мауи круглый год».
Обновлено в 12:22
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи
В День матери Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи, чем немало порадовали своих многочисленных поклонников.
Обновлено в 11:05
Шоу-бизнес
Ксения Собчак воссоединилась с сыном после долгой разлуки
Собчак не скрывает своей радости от воссоединения с наследником – по ее словам, неделя разлуки была длиною в год.
Обновлено в 11:13
Политика
Депутат Рады рассказал, почему гордится Зеленским
Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина" рассказал, за что украинцы должны быть благодарны избранному президенту Владимира Зеленского.
Обновлено в 19:35
Происшествия
Центровой «Далласа» Порзингис пострадал в драке в Латвии, пишут СМИ
Латвийский центровой клуба НБА "Даллас" Кристапс Порзингис стал участником драки в Латвии, сообщает TMZ.
Обновлено в 19:01
Общество
В Госдуме хотят запретить авиакомпаниям рассаживать детей и родителей
Депутат Госдумы Василий Власов направил письмо министру транспорта Евгению Дитриху, в котором предложил ввести запрет на размещение в самолетах членов семьи по отдельности законодательно.
Обновлено в 22:45
Общество
Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке
Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
Обновлено в 17:02
Происшествия
СМИ узнали об аресте «покровителя» из ФСБ по делу о хищениях у спецслужбы
По версии следствия, застройщики передавали взятки Наумову, что долгое время позволяло им избегать проверок со стороны подрядчика строительства в лице управления капитального строительства спецслужбы.
Обновлено в 22:25
Политика
Трамп заявил о контроле над торговыми отношениями США с Китаем
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США находятся в торговых отношениях с Китаем там, где хотят.
Обновлено в 21:33
Политика
В Литве состоится второй тур президентских выборов
Второй тур президентских выборов объявят в Литве, поскольку ни один из кандидатов не набирает 51% голосов в первом туре, следует из предварительных данных Главной избирательной комиссии республики.
Обновлено в 19:16
Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело
Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Политика
Названа причина массовых смертей членов избиркома Индонезии на выборах
Основной причиной смертей сотрудников избиркома во время подсчета голосов на выборах в Индонезии стали инсульты и инфаркты.
Обновлено в 22:12
Происшествия
Появились кадры драки фанатов «Зенита» и ЦСКА в Петербурге
«Фонтанка» опубликовала видео драки между фанатами футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 18:31
Общество
Гороскоп на неделю 13 – 19 мая: Раков ждет судьбоносная встреча, у Водолеев проблемы с финансами
На этой неделе вам предстоят серьезные траты, но приобретения того стоят.
Обновлено в 20:00
Происшествия
В Каталонии 25 человек пострадали в массовой аварии
ДТП произошло на востоке страны, в федеральной земле Тюрингия. В результате пострадали 25 человек. Причиной аварии стала непогода.
Обновлено в 19:51
Транспорт
Достриглись: к частникам с дорожными камерами придут прокуроры
В случае выявления нарушений частникам придется покинуть засады в кустах и распрощаться с бизнесом на штрафах.
Обновлено в 17:02
Общество
Повседневные расходы россиян упали почти на 8%
«Общие повседневные расходы россиян в апреле после традиционного мартовского всплеска опять пошли на убыль, похудев сразу на 7,7% относительно первого весеннего месяца», — приводит РИА «Новости» цитату из исследования.
Обновлено в 21:57
Политика
Во Франции призвали прекратить «антироссийскую и пронатовскую истерию»
«В ваших интересах иметь членов парламента, которые не станут участвовать в антироссийской и пронатовской истерии, бушующей в ЕП», — сказал Меланшон.
Обновлено в 22:43
Здоровье
Названы пять неочевидных признаков диабета
Специалисты назвали пять ранних симптомов, которые могут свидетельствовать о повышении уровня сахара и проблемах с выработкой инсулина.
Обновлено в 10:02
Футбол
Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО
Футболист санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин принял решение отказаться отбывать наказание в хозяйственном отряде СИЗО.
Обновлено в 03:33
Происшествия
В Лондоне во время боя умер рестлер Серебряный Король
Обновлено в 08:59