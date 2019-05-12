Общество

Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса»РБК 07:00

Абрамовы, уточнил Фадеев, считают, что эту информацию распространили «с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением». Пресс-служба "Первого канала" от комментариев по этому поводу отказалась.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Семья Алсу отреагировала на новости о требовании засекретить проверку «Голоса»

Lenta.ru08:04

Семья Алсу ответила на слухи о попытке повлиять на результаты конкурса

Российская газета08:10

Директор Алсу отрицает требование засекретить результаты расследования итогов шоу «Голос.Дети»

Коммерсантъ08:04

Директор Алсу опроверг сообщения о засекреченном расследовании результатов проверки «Голоса»

Московский Комсомолец08:00

Семью Алсу подозревают в давлении на владельцев формата «Голос. Дети»

Комсомольская правда08:36

Семья певицы Алсу не просила засекречивать результаты проверки шоу «Голос. Дети»

Эхо Москвы08:00

Первый отреагировал на требование семьи Алсу засекретить проверку «Голоса»

Газета.Ru07:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 09:24, Ашберн
Хоккей

Российские хоккеисты разгромили австрийцев на чемпионате мира

В первом матче чемпионата мира российские хоккеисты обыграли норвежцев со счетом 5:2. Следующими соперниками сборной России на групповом этапе станут команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Латвии и Италии.
Обновлено в 08:23
Шоу-бизнес

Вдова Доренко рассказала о его проблемах с сердцем

Обновлено в 06:40
Политика

Помпео выступил за поиск общих интересов с Россией

Госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду, что Вашингтону и Москве удастся найти общие интересы во множестве сфер, а хорошим примером этого является работа в Сирии и Афганистане.
Обновлено в 04:22
Общество

МЧС объявило предупреждение из-за града и грозы в Воронежской области

В МЧС сообщили о том, что с 18 часов 12 мая до 18 часов 13 мая местами по области ожидаются дожди с грозой, а в отдельных районах возможен град.
Обновлено в 09:01
Авто

Это забавно: новый Suzuki Jimny в виде внедорожных роликов

В России новый Suzuki Jimny, к сожалению, пока не представлен, а в продаже находится его предыдущее поколение, оснащаемое 1,3-литровым двигателем, стоимость которого, с учетом распродаж, составляет уже от 995 000 рублей.
Обновлено в 01:00
Политика

Команда Зеленского назвала условие противостояния с Верховной Радой

Штаб новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовал на YouTube видеоопрос, в котором жители Киева рассуждают о роспуске Верховной Рады.
Обновлено в 07:42
Кино

Спойлеры к финалу «Игры престолов» попали в Сеть

Как сообщает издание The Sun, в Сеть попали спойлеры к пятой и шестой сериям «Игры престолов».
Обновлено вчера в 09:41
Шоу-бизнес

Старшая дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания

Старшая дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина извинилась перед близкими, друзьями и коллегами отца, собравшимися на Троекуровском кладбище проститься с журналистом.
Обновлено в 05:50
Общество

Харьковская мэрия потребовала убрать с улиц города палатку в честь «атошников»

Палатка «Все для победы», которую в Харькове установили в честь погибших «атошников» обязали убрать.
Обновлено в 06:53
Шоу-бизнес

Директор Юлии Началовой показала снимок из «нехорошей» квартиры певицы

Директор Юлии Началовой показала снимок, сделанный в «нехорошей» квартире покойной певицы.
Обновлено в 08:48
Армия и оружие

Украинские военные провели учения по захвату судов в открытом море

Обновлено в 09:17
Политика

У администрации президента задержали проводящего голодовку майора

Сегодня в Москве возле здания АП РФ после провокации активистов движения SERB задержан проводящий голодовку Владимир Скубак и еще пять человек.
Обновлено в 08:06
Шоу-бизнес

Сын Сергея Доренко приехал на кладбище после отмены похорон

Обновлено в 05:08
Экономика

Раскрыта сумма самой дорогой сделки с недвижимостью в Москве

В апреле аналитики агентства недвижимости Kalinka Group обнародовали свою статистику по элитному рынку, согласно которой в первом квартале 2019-го было заключено около 190 сделок.
Обновлено в 08:12
Политика

Лукашенко рассказал об убытках Белоруссии из-за загрязненной нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об убытках страны из-за постановленной по трубопроводу «Дружба» загрязненной нефти.
Обновлено вчера в 12:13
Футбол

«Химки» переиграли «Тамбов» в матче ФНЛ

Обновлено в 09:03
Общество

В России упростили правила получения детских пособий

С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.
Обновлено в 05:00
Политика

Порошенко рассказал, сколько украинцев воспользовались безвизом с ЕС

«Количество наших соотечественников, которые могут посетить страны ЕС и мира без виз, растет ежедневно», — рассказал Порошенко.
Обновлено в 08:01
Хоккей

Скончался олимпийский чемпион по хоккею Ионов

«На 80-м году ушёл из жизни прославленный хоккеист, чемпион Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира Анатолий Семёнович Ионов», — говорится в сообщении на официальном сайте Федерации хоккея России.
Обновлено в 06:07
Происшествия

В Уэльсе на автодорогу упал легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет потерпел крушение у британского города Абергавенни, три человека получили ранения, сообщает местная полиция.
Обновлено в 08:21
Культура

Умерла актриса Пегги Липтон, звезда сериала «Твин Пикс»

Американская актриса и бывшая модель Пегги Липтон, сыгравшая в сериале "Твин Пикс", скончалась в возрасте 72 лет, сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на дочерей актрисы.
Обновлено в 00:58
Происшествия

Версию о гибели пассажиров SSJ-100 из-за ручной клади опровергли

После происшествия некоторые пользователи сети предположили, что в катастрофе так много жертв из-за того, что часть пассажиров забрала из салона ручную кладь.
Обновлено вчера в 13:21
Футбол

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» могут провести «золотой матч» в АПЛ

Между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» может быть проведен «золотой матч» в рамках английской премьер-лиги.
Обновлено в 08:23
Игры

Sony PlayStation 5 выйдет на рынок в ноябре 2020 года по цене $500

Обновлено в 06:52
Здоровье

Проверь себя: названы пять «странных» признаков диабета

Медики назвали пять ранних симптомов, которые могут свидетельствовать о заболевании диабетом.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие

Иран пригрозил Штатам «ударом в голову»

Если США будет использовать авианосцы, Иран ответит ударом "в голову", заявил командующий Корпусом стражей исламской революции бригадный генерал Хосейн Салами.
Обновлено в 08:18
Авто

Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать

Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено вчера в 02:51
Происшествия

Александра Емельяненко задержали за распитие алкоголя в общественном месте

Полицейские задержали в Москве бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за распитие алкогольных напитков в общественном месте.
Обновлено в 09:03
Политика

Реабилитированы сотрудники НКВД, участвовавшие в репрессиях

В 2012-м Бусаров начал подавать в прокуратуру запросы о реабилитации сотрудников НКВД, непосредственно участвовавших в репрессиях и расстрелянных в 1930-е годы.
Обновлено в 07:55
Происшествия

В Киеве сожгли автомобиль главного редактора телеканала TVi

Неизвестные сожгли в Киеве в ночь на воскресенье автомобиль главного редактора телеканала TVi Владимира Егорова.
Обновлено в 07:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алсу
Российская певица
Российская певица, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации, Заслуженная артистка Республики Татарстан, Народная артистка Республики Татарстан. Известна мононимно как Алсу. Артист ЮНЕСКО во имя мира. Член Международного союза деятелей эстрадного искусства, г. Москва. Представитель России на конкурсе песни «Евровидение-2000», проходившем в Стокгольме, где заняла второе место, уступив датскому дуэту «Olsen Brothers».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное