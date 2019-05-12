Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса»РБК 07:00

Абрамовы, уточнил Фадеев, считают, что эту информацию распространили «с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением». Пресс-служба "Первого канала" от комментариев по этому поводу отказалась.

Хоккей Российские хоккеисты разгромили австрийцев на чемпионате мира В первом матче чемпионата мира российские хоккеисты обыграли норвежцев со счетом 5:2. Следующими соперниками сборной России на групповом этапе станут команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Латвии и Италии.

Политика Помпео выступил за поиск общих интересов с Россией Госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду, что Вашингтону и Москве удастся найти общие интересы во множестве сфер, а хорошим примером этого является работа в Сирии и Афганистане.

Общество МЧС объявило предупреждение из-за града и грозы в Воронежской области В МЧС сообщили о том, что с 18 часов 12 мая до 18 часов 13 мая местами по области ожидаются дожди с грозой, а в отдельных районах возможен град.

Авто Это забавно: новый Suzuki Jimny в виде внедорожных роликов В России новый Suzuki Jimny, к сожалению, пока не представлен, а в продаже находится его предыдущее поколение, оснащаемое 1,3-литровым двигателем, стоимость которого, с учетом распродаж, составляет уже от 995 000 рублей.

Политика Команда Зеленского назвала условие противостояния с Верховной Радой Штаб новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовал на YouTube видеоопрос, в котором жители Киева рассуждают о роспуске Верховной Рады.

Кино Спойлеры к финалу «Игры престолов» попали в Сеть Как сообщает издание The Sun, в Сеть попали спойлеры к пятой и шестой сериям «Игры престолов».

Шоу-бизнес Старшая дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания Старшая дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина извинилась перед близкими, друзьями и коллегами отца, собравшимися на Троекуровском кладбище проститься с журналистом.

Политика У администрации президента задержали проводящего голодовку майора Сегодня в Москве возле здания АП РФ после провокации активистов движения SERB задержан проводящий голодовку Владимир Скубак и еще пять человек.

Экономика Раскрыта сумма самой дорогой сделки с недвижимостью в Москве В апреле аналитики агентства недвижимости Kalinka Group обнародовали свою статистику по элитному рынку, согласно которой в первом квартале 2019-го было заключено около 190 сделок.

Политика Лукашенко рассказал об убытках Белоруссии из-за загрязненной нефти Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об убытках страны из-за постановленной по трубопроводу «Дружба» загрязненной нефти.

Общество В России упростили правила получения детских пособий С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.

Политика Порошенко рассказал, сколько украинцев воспользовались безвизом с ЕС «Количество наших соотечественников, которые могут посетить страны ЕС и мира без виз, растет ежедневно», — рассказал Порошенко.

Хоккей Скончался олимпийский чемпион по хоккею Ионов «На 80-м году ушёл из жизни прославленный хоккеист, чемпион Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира Анатолий Семёнович Ионов», — говорится в сообщении на официальном сайте Федерации хоккея России.

Происшествия В Уэльсе на автодорогу упал легкомоторный самолет Легкомоторный самолет потерпел крушение у британского города Абергавенни, три человека получили ранения, сообщает местная полиция.

Культура Умерла актриса Пегги Липтон, звезда сериала «Твин Пикс» Американская актриса и бывшая модель Пегги Липтон, сыгравшая в сериале "Твин Пикс", скончалась в возрасте 72 лет, сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на дочерей актрисы.

Происшествия Версию о гибели пассажиров SSJ-100 из-за ручной клади опровергли После происшествия некоторые пользователи сети предположили, что в катастрофе так много жертв из-за того, что часть пассажиров забрала из салона ручную кладь.

Здоровье Проверь себя: названы пять «странных» признаков диабета Медики назвали пять ранних симптомов, которые могут свидетельствовать о заболевании диабетом.

Армия и оружие Иран пригрозил Штатам «ударом в голову» Если США будет использовать авианосцы, Иран ответит ударом "в голову", заявил командующий Корпусом стражей исламской революции бригадный генерал Хосейн Салами.

Происшествия Александра Емельяненко задержали за распитие алкоголя в общественном месте Полицейские задержали в Москве бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за распитие алкогольных напитков в общественном месте.

Политика Реабилитированы сотрудники НКВД, участвовавшие в репрессиях В 2012-м Бусаров начал подавать в прокуратуру запросы о реабилитации сотрудников НКВД, непосредственно участвовавших в репрессиях и расстрелянных в 1930-е годы.