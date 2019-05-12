Шоу-бизнес
Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса»РБК 07:00
Абрамовы, уточнил Фадеев, считают, что эту информацию распространили «с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».
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Общество
В России упростили правила получения детских пособий
В воскресенье, 12 мая, в России вступили в силу поправки, упрощающие порядок оформления пособий на первого и второго ребёнка.
Обновлено в 09:39
Шоу-бизнес
Меган Маркл опубликовала новое фото новорожденного сына
12 мая на официальной странице герцога и герцогини Сассекских появился снимок, приуроченный к празднованию Дня матери.
Обновлено в 10:32
Происшествия
Молния убила украинца, его жена в реанимации
Во время воскресной грозы молния ударила в украинских дачников, муж погиб на месте, жена находится в реанимации, сообщает департамент по гражданской защите Львовской областной администрации.
Обновлено в 10:11
Происшествия
В Буркина-Фасо неизвестные атаковали церковь
Обновлено в 11:10
Футбол
Умер главред «Интерпресса» Александр Николаев
Александр Николаев работал фотожурналистом почти 40 лет. Фотоинформационное агентство "Интерпресс" он создал в 1997 году.
Обновлено в 13:12
Происшествия
Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни
Обновлено вчера в 12:37
Общество
Голая правда: за счет кого процветает Запад?
Другими словами, в строго физическом смысле страны за границами США ежегодно беднеют на тот же эквивалент, на который богатеют американцы.
Обновлено в 07:00
Политика
Реабилитированы сотрудники НКВД, участвовавшие в репрессиях
В 2012-м Бусаров начал подавать в прокуратуру запросы о реабилитации сотрудников НКВД, непосредственно участвовавших в репрессиях и расстрелянных в 1930-е годы.
Обновлено в 07:55
Культура
Умерла актриса Пегги Липтон, звезда сериала «Твин Пикс»
Американская актриса и бывшая модель Пегги Липтон, сыгравшая в сериале "Твин Пикс", скончалась в возрасте 72 лет, сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на дочерей актрисы.
Обновлено в 00:58
Автоспорт
Хэмилтон победил в гонке Гран-при Испании
Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Mercedes Льюис Хэмилтон победил в гонке на этапе Гран-при в Испании.
Обновлено в 11:40
Шоу-бизнес
Алисса Милано объявила секс-бойкот из-за закона об абортах
Обновлено вчера в 13:58
Футбол
«Спартак» обыграл «Уфу» в матче РПЛ
Обновлено в 11:28
Спорт
Щербакова огласила музыку для короткой программы
Российская фигуристка Анна Щербакова огласила выбор музыки для новой короткой программы, которую будет исполнять в сезоне 2019/20.
Обновлено в 13:46
Спорт
Фигуристка Медведева ответила канадцу на предложение выйти замуж
Российская фигуристка Евгения Медведева в Instagram выложила видео, которое взбудоражило множество болельщиков спортсменки.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес
Лена Миро осудила меркантильность дочерей Сергея Доренко
Из-за действий дочерей начались проблемы — похороны Сергея Доренко 12 мая отменили из-за того, что судмедэксперты не закончили повторное обследование.
Обновлено в 07:36
Транспорт
В МВД допустили рост числа ДТП из-за уменьшенных дорожных знаков
Уменьшенные дорожные знаки могут спровоцировать рост числа ДТП, заявили ТАСС в пресс-центре МВД.
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия
Бывший тренер «Анжи» пережил клиническую смерть
Бывший тренер футбольного клуба «Анжи» Рафаэль Сафаров пережил клиническую смерть.
Обновлено в 13:00
Футбол
Мане, Салах и Обамеянг стали лучшими бомбардирами АПЛ
Напомним, в прошлом сезоне лучшим бомбардиром АПЛ стал Салах с 32 голами.
Обновлено в 13:00
Хоккей
Сборная Швеции разгромила команду Италии на ЧМ-2019
Сборная Швеции одержала разгромную победу над национальной командой Италии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено в 13:00
Общество
В центре Харькова снесут палатку в честь погибших украинских солдат
Власти Харькова обязали в течение трех дней убрать агитационную палатку «Все для победы», установленную волонтерами в центре города в честь погибших украинских солдат.
Обновлено в 11:43
Происшествия
В ОАЭ четыре корабля подверглись вандализму в районе Фуджейры
"Четыре торговых судна, приписанных к различным странам, подверглись утром актам вандализма рядом с территориальными водами ОАЭ у восточного берега рядом с эмиратом Фуджейра", - цитирует госагентство WAM заявление МИД страны.
Обновлено в 12:28
Кино
Спойлеры к финалу «Игры престолов» попали в Сеть
Как сообщает издание The Sun, в Сеть попали спойлеры к пятой и шестой сериям «Игры престолов».
Обновлено вчера в 09:41
Футбол
«Манчестер Сити» второй раз подряд стал чемпионом АПЛ
Основанный в 1880 году «Манчестер Сити» шесть раз становился чемпионом Англии и пять раз — вице-чемпионом.
Обновлено в 11:51
Происшествия
Взорвавшийся дом скорее всего снесут
Напомним, минувшей ночью взрыв газа частично обрушил 16-квартирный дом. Три квартиры разрушены полностью, ещё четыре повреждены.
Обновлено в 10:32