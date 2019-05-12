Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса»РБК 07:00

Абрамовы, уточнил Фадеев, считают, что эту информацию распространили «с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».

Общество В России упростили правила получения детских пособий В воскресенье, 12 мая, в России вступили в силу поправки, упрощающие порядок оформления пособий на первого и второго ребёнка.

Шоу-бизнес Меган Маркл опубликовала новое фото новорожденного сына 12 мая на официальной странице герцога и герцогини Сассекских появился снимок, приуроченный к празднованию Дня матери.

Происшествия Молния убила украинца, его жена в реанимации Во время воскресной грозы молния ударила в украинских дачников, муж погиб на месте, жена находится в реанимации, сообщает департамент по гражданской защите Львовской областной администрации.

Футбол Умер главред «Интерпресса» Александр Николаев Александр Николаев работал фотожурналистом почти 40 лет. Фотоинформационное агентство "Интерпресс" он создал в 1997 году.

Общество Голая правда: за счет кого процветает Запад? Другими словами, в строго физическом смысле страны за границами США ежегодно беднеют на тот же эквивалент, на который богатеют американцы.

Политика Реабилитированы сотрудники НКВД, участвовавшие в репрессиях В 2012-м Бусаров начал подавать в прокуратуру запросы о реабилитации сотрудников НКВД, непосредственно участвовавших в репрессиях и расстрелянных в 1930-е годы.

Культура Умерла актриса Пегги Липтон, звезда сериала «Твин Пикс» Американская актриса и бывшая модель Пегги Липтон, сыгравшая в сериале "Твин Пикс", скончалась в возрасте 72 лет, сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на дочерей актрисы.

Автоспорт Хэмилтон победил в гонке Гран-при Испании Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Mercedes Льюис Хэмилтон победил в гонке на этапе Гран-при в Испании.

Спорт Щербакова огласила музыку для короткой программы Российская фигуристка Анна Щербакова огласила выбор музыки для новой короткой программы, которую будет исполнять в сезоне 2019/20.

Спорт Фигуристка Медведева ответила канадцу на предложение выйти замуж Российская фигуристка Евгения Медведева в Instagram выложила видео, которое взбудоражило множество болельщиков спортсменки.

Шоу-бизнес Лена Миро осудила меркантильность дочерей Сергея Доренко Из-за действий дочерей начались проблемы — похороны Сергея Доренко 12 мая отменили из-за того, что судмедэксперты не закончили повторное обследование.

Происшествия Бывший тренер «Анжи» пережил клиническую смерть Бывший тренер футбольного клуба «Анжи» Рафаэль Сафаров пережил клиническую смерть.

Футбол Мане, Салах и Обамеянг стали лучшими бомбардирами АПЛ Напомним, в прошлом сезоне лучшим бомбардиром АПЛ стал Салах с 32 голами.

Хоккей Сборная Швеции разгромила команду Италии на ЧМ-2019 Сборная Швеции одержала разгромную победу над национальной командой Италии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.

Общество В центре Харькова снесут палатку в честь погибших украинских солдат Власти Харькова обязали в течение трех дней убрать агитационную палатку «Все для победы», установленную волонтерами в центре города в честь погибших украинских солдат.

Происшествия В ОАЭ четыре корабля подверглись вандализму в районе Фуджейры "Четыре торговых судна, приписанных к различным странам, подверглись утром актам вандализма рядом с территориальными водами ОАЭ у восточного берега рядом с эмиратом Фуджейра", - цитирует госагентство WAM заявление МИД страны.

Кино Спойлеры к финалу «Игры престолов» попали в Сеть Как сообщает издание The Sun, в Сеть попали спойлеры к пятой и шестой сериям «Игры престолов».

Футбол «Манчестер Сити» второй раз подряд стал чемпионом АПЛ Основанный в 1880 году «Манчестер Сити» шесть раз становился чемпионом Англии и пять раз — вице-чемпионом.