Шоу-бизнес

Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса»РБК 07:00

Абрамовы, уточнил Фадеев, считают, что эту информацию распространили «с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Первый канал отреагировал на сообщения о засекречивании проверки «Голоса»

РИА Новости12:15

«Первый канал» ответил на сообщения о засекречивании проверки «Голоса»

РБК11:19

Семья Алсу не требует засекретить итоги проверки шоу «Голос. Дети»

Телепрограмма09:01

Первый канал не знает о просьбе засекретить результаты расследования по шоу «Голос. Дети»

ТАСС08:31

Директор Алсу опроверг слухи о засекреченном расследовании по итогам шоу «Голос. Дети»

Интерфакс06:56

Семья Алсу выступила с заявлением после скандала на «Голос.Дети»

Дни.ру07:37

Муж Алсу просит засекретить результаты проверки финала шоу «Голос. Дети»

StarHit.ru07:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 13:57, Ашберн
Происшествия

Емельяненко отреагировал на информацию о своем задержании

Обновлено в 11:41
Общество

В России упростили правила получения детских пособий

В воскресенье, 12 мая, в России вступили в силу поправки, упрощающие порядок оформления пособий на первого и второго ребёнка.
Обновлено в 09:39
Шоу-бизнес

Меган Маркл опубликовала новое фото новорожденного сына

12 мая на официальной странице герцога и герцогини Сассекских появился снимок, приуроченный к празднованию Дня матери.
Обновлено в 10:32
Политика

Советник Трампа сообщил о встрече с Си Цзиньпином на саммите G20

Обновлено в 10:56
Происшествия

Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Мьянмы

Обновлено в 06:56
Происшествия

Молния убила украинца, его жена в реанимации

Во время воскресной грозы молния ударила в украинских дачников, муж погиб на месте, жена находится в реанимации, сообщает департамент по гражданской защите Львовской областной администрации.
Обновлено в 10:11
Происшествия

В Буркина-Фасо неизвестные атаковали церковь

Обновлено в 11:10
Шоу-бизнес

Опубликованы документы о реальных проблемах Доренко с сердцем

Обновлено в 13:51
Футбол

Умер главред «Интерпресса» Александр Николаев

Александр Николаев работал фотожурналистом почти 40 лет. Фотоинформационное агентство "Интерпресс" он создал в 1997 году.
Обновлено в 13:12
Происшествия

Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни

Обновлено вчера в 12:37
Общество

Голая правда: за счет кого процветает Запад?

Другими словами, в строго физическом смысле страны за границами США ежегодно беднеют на тот же эквивалент, на который богатеют американцы.
Обновлено в 07:00
Общество

В МВД по Мордовии объяснили одинаковые портреты на «Бессмертном полку»

Обновлено в 12:43
Политика

Реабилитированы сотрудники НКВД, участвовавшие в репрессиях

В 2012-м Бусаров начал подавать в прокуратуру запросы о реабилитации сотрудников НКВД, непосредственно участвовавших в репрессиях и расстрелянных в 1930-е годы.
Обновлено в 07:55
Культура

Умерла актриса Пегги Липтон, звезда сериала «Твин Пикс»

Американская актриса и бывшая модель Пегги Липтон, сыгравшая в сериале "Твин Пикс", скончалась в возрасте 72 лет, сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на дочерей актрисы.
Обновлено в 00:58
Автоспорт

Хэмилтон победил в гонке Гран-при Испании

Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Mercedes Льюис Хэмилтон победил в гонке на этапе Гран-при в Испании.
Обновлено в 11:40
Шоу-бизнес

Алисса Милано объявила секс-бойкот из-за закона об абортах

Обновлено вчера в 13:58
Футбол

«Спартак» обыграл «Уфу» в матче РПЛ

Обновлено в 11:28
Спорт

Щербакова огласила музыку для короткой программы

Российская фигуристка Анна Щербакова огласила выбор музыки для новой короткой программы, которую будет исполнять в сезоне 2019/20.
Обновлено в 13:46
Спорт

Фигуристка Медведева ответила канадцу на предложение выйти замуж

Российская фигуристка Евгения Медведева в Instagram выложила видео, которое взбудоражило множество болельщиков спортсменки.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес

Лена Миро осудила меркантильность дочерей Сергея Доренко

Из-за действий дочерей начались проблемы — похороны Сергея Доренко 12 мая отменили из-за того, что судмедэксперты не закончили повторное обследование.
Обновлено в 07:36
Транспорт

В МВД допустили рост числа ДТП из-за уменьшенных дорожных знаков

Уменьшенные дорожные знаки могут спровоцировать рост числа ДТП, заявили ТАСС в пресс-центре МВД.
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия

Бывший тренер «Анжи» пережил клиническую смерть

Бывший тренер футбольного клуба «Анжи» Рафаэль Сафаров пережил клиническую смерть.
Обновлено в 13:00
Футбол

Мане, Салах и Обамеянг стали лучшими бомбардирами АПЛ

Напомним, в прошлом сезоне лучшим бомбардиром АПЛ стал Салах с 32 голами.
Обновлено в 13:00
Хоккей

Сборная Швеции разгромила команду Италии на ЧМ-2019

Сборная Швеции одержала разгромную победу над национальной командой Италии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено в 13:00
Общество

В центре Харькова снесут палатку в честь погибших украинских солдат

Власти Харькова обязали в течение трех дней убрать агитационную палатку «Все для победы», установленную волонтерами в центре города в честь погибших украинских солдат.
Обновлено в 11:43
Происшествия

В ОАЭ четыре корабля подверглись вандализму в районе Фуджейры

"Четыре торговых судна, приписанных к различным странам, подверглись утром актам вандализма рядом с территориальными водами ОАЭ у восточного берега рядом с эмиратом Фуджейра", - цитирует госагентство WAM заявление МИД страны.
Обновлено в 12:28
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Обновлено в 01:44
Кино

Спойлеры к финалу «Игры престолов» попали в Сеть

Как сообщает издание The Sun, в Сеть попали спойлеры к пятой и шестой сериям «Игры престолов».
Обновлено вчера в 09:41
Футбол

«Манчестер Сити» второй раз подряд стал чемпионом АПЛ

Основанный в 1880 году «Манчестер Сити» шесть раз становился чемпионом Англии и пять раз — вице-чемпионом.
Обновлено в 11:51
Происшествия

Взорвавшийся дом скорее всего снесут

Напомним, минувшей ночью взрыв газа частично обрушил 16-квартирный дом. Три квартиры разрушены полностью, ещё четыре повреждены.
Обновлено в 10:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алсу
Российская певица
Российская певица, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации, Заслуженная артистка Республики Татарстан, Народная артистка Республики Татарстан. Известна мононимно как Алсу. Артист ЮНЕСКО во имя мира. Член Международного союза деятелей эстрадного искусства, г. Москва. Представитель России на конкурсе песни «Евровидение-2000», проходившем в Стокгольме, где заняла второе место, уступив датскому дуэту «Olsen Brothers».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное