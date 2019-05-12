Шоу-бизнес

Отец дочери Алсу потребовал засекретить итоги проверки «Голоса»Газета.Ru 07:25

Бизнесмен полагает, что такая травля может способствовать появлению у дочери психологических травм. Также, по мнению Абрамова, обнародование результатов проверки привлечет дополнительное внимание к этой ситуации, уточняет телеграм.
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Семья Алсу не требует засекретить итоги проверки шоу «Голос. Дети»

Телепрограмма09:01

Первый канал не знает о просьбе засекретить результаты расследования по шоу «Голос. Дети»

ТАСС08:31

Семья Алсу выступила с заявлением после скандала на «Голос.Дети»

Дни.ру07:37

Семья Алсу отреагировала на новости о требовании засекретить проверку «Голоса»

Lenta.ru08:04

Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса»

РБК07:00

Семья Алсу опровергла сообщения о требовании засекретить итоги «Голоса»

РИА Новости07:23

Муж Алсу просит засекретить результаты проверки финала шоу «Голос. Дети»

StarHit.ru07:00
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В жилом доме в Ростовской области взорвался газ

Обновлено вчера в 19:56
Происшествия

В Казахстане полиция задержала активистку за воображаемый плакат

Обновлено в 10:43
Общество

В России упростили правила получения детских пособий

В воскресенье, 12 мая, в России вступили в силу поправки, упрощающие порядок оформления пособий на первого и второго ребёнка.
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Футбол

«Зенит» и ЦСКА представили стартовые составы на матч

Тренерский штаб «Зенита» во главе с Сергеем Семаком назвал стартовый состав команды на матч 28-го тура РПЛ против московского ЦСКА.
Обновлено в 10:38
Происшествия

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Известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко снова оказался в центре скандала.
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Политика

Команда Зеленского опубликовала народную видеопетицию

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского разместила в YouTube видеоролик, на котором киевляне отвечали на вопрос, поддерживают ли они роспуск Верховной рады Украины.
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Экономика

Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании

Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Общество

Супруга музыканта Манагадзе обвинила таможенников в грабеже

Сотрудники таможни в аэропорту Домодедово изъяли у музыканта Николая Манагадзе скрипку XVIII века, принадлежащую швейцарскому фонду.
Обновлено в 08:29
Шоу-бизнес

Дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания с отцом

Дочь скончавшегося 9 мая журналиста Сергея Доренко Екатерина сообщила журналистам, что извиняется на отмену церемонии прощания, на которую пришло много людей.
Обновлено в 08:16
Хоккей

Путин объяснил частые победы своей хоккейной команды в матчах

Частые победы команды «Легенды хоккея», в которой играет президент России Владимир Путин, в рамках Ночной хоккейной лиги объясняются тем, что в ее составе много сильных игроков.
Обновлено в 10:22
Шоу-бизнес

Алсу стала долгожданной гостьей программы Максима Галкина

Обновлено вчера в 23:23
Гаджеты

У Samsung очередные проблемы: на этот раз отложен выпуск умной колонки Galaxy Home

Обновлено в 01:32
Спорт

Скончался олимпийский чемпион по велоспорту Виктор Манаков

Обновлено в 10:17
Происшествия

В Киеве сожгли автомобиль главного редактора телеканала TVi

Неизвестные сожгли в Киеве в ночь на воскресенье автомобиль главного редактора телеканала TVi Владимира Егорова.
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Хоккей

Международная федерация хоккея изменила формат чемпионата мира

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что формат проведения полуфиналов чемпионатов мира по данному виду спорта изменен, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:20
Армия и оружие

Украинские военные отработали захват судов в открытом море

Обновлено в 09:28
Общество

В Эстонии перезахоронили останки 143 бойцов Красной армии

Власти Эстонии провели перезахоронение останков 143 бойцов Красной армии, погибших при освобождении страны от фашистов.
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Авто

Салон нового Porsche Taycan впервые «засветился» на камеру

На минувшей неделе Интернет-пользователям на добытых фотошпионами высококачественных снимках продемонстрировали на сто процентов электрифицированный седан Porsche Taycan.
Обновлено в 09:45
Шоу-бизнес

Бывший муж Меган Маркл женился на девушке моложе, чем она

Бывший муж Меган Маркл Тревор Энгельсон несколько дней назад женился на девушке, которая моложе его бывшей избранницы.
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27-летняя Дарья Мельникова побрилась наголо "Обнуление", — коротко подписала черно-белый ролик Дарья.
Обновлено в 08:40
Политика

В России тайно реабилитировали десятки сталинских чекистов и Новодворскую

В России несколько лет назад официально реабилитировали десятки сотрудников НКВД, расстрелянных в 1930-х — 1950-х годах.
Обновлено в 09:48
Здоровье

Проверь себя: названы пять «странных» признаков диабета

Медики назвали пять ранних симптомов, которые могут свидетельствовать о заболевании диабетом.
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Культура

Умер актер Клемент фон Франкенстайн

Американский актер с кудрявой генеалогией Клемент Сейнт-Джордж фон Франкенстайн умер на 75-м году жизни в четверг в госпитале в Лос-Анджелесе, не выходя из десятидневной искусственной комы.
Обновлено вчера в 15:24
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Обновлено в 01:44
Шоу-бизнес

Вдова Доренко рассказала о его проблемах с сердцем

Телеведущий Сергей Доренко за последние три года несколько раз проходил обследования сердца.
Обновлено в 06:40
Происшествия

В ОАЭ опровергли сообщения о взрывах на нефтяных танкерах

Обновлено в 10:21
Политика

В Литве проходят президентские выборы

В Литве сегодня проходят выборы президента республики.
Обновлено в 04:51
Хоккей

Умер олимпийский чемпион по хоккею Анатолий Ионов

Обновлено в 06:01
Общество

В Киеве началось шествие матерей погибших в Донбассе военных

Ежегодное шествие матерей началось в центре Киева в воскресенье, 12 мая.
Обновлено в 07:44
Армия и оружие

Зенитная система С-300 замечена в США

В Сети появились спутниковый снимок американского военного полигона, на котором, как утверждается, размещены пусковые установки и машины управления советской зенитной системы С-300ПТ.
Обновлено в 05:57
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Российская певица
Российская певица, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации, Заслуженная артистка Республики Татарстан, Народная артистка Республики Татарстан. Известна мононимно как Алсу. Артист ЮНЕСКО во имя мира. Член Международного союза деятелей эстрадного искусства, г. Москва. Представитель России на конкурсе песни «Евровидение-2000», проходившем в Стокгольме, где заняла второе место, уступив датскому дуэту «Olsen Brothers».
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