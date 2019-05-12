Шоу-бизнес
Отец дочери Алсу потребовал засекретить итоги проверки «Голоса»Газета.Ru 07:25
Бизнесмен полагает, что такая травля может способствовать появлению у дочери психологических травм. Также, по мнению Абрамова, обнародование результатов проверки привлечет дополнительное внимание к этой ситуации, уточняет телеграм.
Читать в источнике
Оценить428
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 10:53, Ашберн
Происшествия
В жилом доме в Ростовской области взорвался газ
Обновлено вчера в 19:56
Общество
В России упростили правила получения детских пособий
В воскресенье, 12 мая, в России вступили в силу поправки, упрощающие порядок оформления пособий на первого и второго ребёнка.
Обновлено в 09:39
Футбол
«Зенит» и ЦСКА представили стартовые составы на матч
Тренерский штаб «Зенита» во главе с Сергеем Семаком назвал стартовый состав команды на матч 28-го тура РПЛ против московского ЦСКА.
Обновлено в 10:38
Происшествия
Александр Емельяненко вновь оказался в полиции
Известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко снова оказался в центре скандала.
Обновлено в 09:22
Политика
Команда Зеленского опубликовала народную видеопетицию
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского разместила в YouTube видеоролик, на котором киевляне отвечали на вопрос, поддерживают ли они роспуск Верховной рады Украины.
Обновлено в 07:26
Экономика
Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании
Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Общество
Супруга музыканта Манагадзе обвинила таможенников в грабеже
Сотрудники таможни в аэропорту Домодедово изъяли у музыканта Николая Манагадзе скрипку XVIII века, принадлежащую швейцарскому фонду.
Обновлено в 08:29
Шоу-бизнес
Дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания с отцом
Дочь скончавшегося 9 мая журналиста Сергея Доренко Екатерина сообщила журналистам, что извиняется на отмену церемонии прощания, на которую пришло много людей.
Обновлено в 08:16
Хоккей
Путин объяснил частые победы своей хоккейной команды в матчах
Частые победы команды «Легенды хоккея», в которой играет президент России Владимир Путин, в рамках Ночной хоккейной лиги объясняются тем, что в ее составе много сильных игроков.
Обновлено в 10:22
Шоу-бизнес
Алсу стала долгожданной гостьей программы Максима Галкина
Обновлено вчера в 23:23
Гаджеты
У Samsung очередные проблемы: на этот раз отложен выпуск умной колонки Galaxy Home
Обновлено в 01:32
Спорт
Скончался олимпийский чемпион по велоспорту Виктор Манаков
Обновлено в 10:17
Происшествия
В Киеве сожгли автомобиль главного редактора телеканала TVi
Неизвестные сожгли в Киеве в ночь на воскресенье автомобиль главного редактора телеканала TVi Владимира Егорова.
Обновлено в 07:25
Хоккей
Международная федерация хоккея изменила формат чемпионата мира
Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что формат проведения полуфиналов чемпионатов мира по данному виду спорта изменен, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:20
Общество
В Эстонии перезахоронили останки 143 бойцов Красной армии
Власти Эстонии провели перезахоронение останков 143 бойцов Красной армии, погибших при освобождении страны от фашистов.
Обновлено в 10:12
Авто
Салон нового Porsche Taycan впервые «засветился» на камеру
На минувшей неделе Интернет-пользователям на добытых фотошпионами высококачественных снимках продемонстрировали на сто процентов электрифицированный седан Porsche Taycan.
Обновлено в 09:45
Шоу-бизнес
Бывший муж Меган Маркл женился на девушке моложе, чем она
Бывший муж Меган Маркл Тревор Энгельсон несколько дней назад женился на девушке, которая моложе его бывшей избранницы.
Обновлено в 01:37
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова побрилась наголо
27-летняя Дарья Мельникова побрилась наголо "Обнуление", — коротко подписала черно-белый ролик Дарья.
Обновлено в 08:40
Политика
В России тайно реабилитировали десятки сталинских чекистов и Новодворскую
В России несколько лет назад официально реабилитировали десятки сотрудников НКВД, расстрелянных в 1930-х — 1950-х годах.
Обновлено в 09:48
Здоровье
Проверь себя: названы пять «странных» признаков диабета
Медики назвали пять ранних симптомов, которые могут свидетельствовать о заболевании диабетом.
Обновлено в 05:00
Культура
Умер актер Клемент фон Франкенстайн
Американский актер с кудрявой генеалогией Клемент Сейнт-Джордж фон Франкенстайн умер на 75-м году жизни в четверг в госпитале в Лос-Анджелесе, не выходя из десятидневной искусственной комы.
Обновлено вчера в 15:24
Шоу-бизнес
Вдова Доренко рассказала о его проблемах с сердцем
Телеведущий Сергей Доренко за последние три года несколько раз проходил обследования сердца.
Обновлено в 06:40
Политика
В Литве проходят президентские выборы
В Литве сегодня проходят выборы президента республики.
Обновлено в 04:51
Хоккей
Умер олимпийский чемпион по хоккею Анатолий Ионов
Обновлено в 06:01
Общество
В Киеве началось шествие матерей погибших в Донбассе военных
Ежегодное шествие матерей началось в центре Киева в воскресенье, 12 мая.
Обновлено в 07:44
Армия и оружие
Зенитная система С-300 замечена в США
В Сети появились спутниковый снимок американского военного полигона, на котором, как утверждается, размещены пусковые установки и машины управления советской зенитной системы С-300ПТ.
Обновлено в 05:57