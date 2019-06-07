Общество

Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»РБК 09:50

Родственники продюсера Бари Алибасова, ранее госпитализированного с отравлением, намерены подать в суд на производителя средства для очистки труб «Крот». Об этом РБК сообщил PR-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.
Читать в источнике
с чего всё началось

Семья Алибасова подаст в суд на производителя средства «Крот»

Семья создателя группы «На-На» Бари Алибасова подает в суд на производителя средства «Крот». Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь музыканта Вадим Горжанкин. По словам пиар-директора, иск будет подавать супруга музыканта Лидия Федосеева-Шукшина.
ФАН09:39

Подробнее о событии

Супруга Бари Алибасова подаст в суд на производителя чистящего средства

ТАСС10:20

Семья Бари Алибасова решила подать в суд на производителя «Крота»

Говорит Москва10:01

Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»

РБК09:50

Родные Алибасова подадут в суд на производителя «Крота»

Известия09:49

Семья Алибасова подаст в суд на производителя средства «Крот»

ФАН09:39

Семья Алибасова подаст в суд на производителя средства для труб

RT на русском10:00

Семья Бари Алибасова решила подать в суд на производителя «Крота»

BFM.ru09:22
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 11:18, Ашберн
Политика

Путин ответил на вопрос о торговой войне пословицей про обезьяну

Российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос о схватке за экономическое равенство китайской пословицей, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 10:26
Происшествия

Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве

Обновлено в 05:51
Политика

Путин подписал закон о фотофиксации техосмотра

Закон, который вводит обязательную фотофиксацию автомобилей во время прохождения технического осмотра, подписал президент России Владимир Путин.
Обновлено в 08:58
Происшествия

В Калужской области трое рабочих утонули в навозе

Обновлено в 10:04
Происшествия

По делу об убийстве экс-бойца спецназа ГРУ задержаны еще трое

Обновлено в 08:46
Игры

Утечка: дебютный трейлер новой игры Ninja Theory — Bleeding Edge

Словацкий портал Xboxer опубликовал дебютный трейлер Bleeding Edge — это соревновательный боевик за авторством Ninja Theory, где две команды по четыре игрока сражаются друг против друга в рукопашных боях.
Обновлено в 10:56
Армия и оружие

Число пострадавших боевиков «Азова» около Новолуганского увеличилось

Еще трое украинских военнослужащих полка Национальной гвардии «Азов», признанного Конгрессом США неонацистским, были ранены в ходе боевых действий около поселка Новолуганского Донецкой области в ночь на 7 июня.
Обновлено в 10:54
Авто

В России отзывают более 300 автомобилей BMW X7

Причиной отзыва автомобилей является возможность неправильной установки левой и/или правой головной подушки безопасности в области центральной стойки.
Обновлено в 07:15
Общество

Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон

Создатель группы «На-На» Бари Алибасов, который по ошибке выпил средство для прочистки труб, находится в медикаментозном сне, сообщил 6 июня участник эстрадного коллектива Владимир Политов.
Обновлено вчера в 09:02
Политика

Путин рассказал, почему не поздравил Зеленского с победой на выборах

Президент РФ Владимир Путин рассказал, почему не поздравил украинского лидера Владимира Зеленского после победы на выборах главы Незалежной.
Обновлено в 10:12
Происшествия

В Подмосковье особенная девочка забеременела от 47-летнего иностранца

Обновлено в 06:44
Происшествия

Расплакавшегося майора ФСБ признали виновным в убийстве на Кавказе

Присяжные признали виновным майора ФСБ России Павла Стерлягова в смерти жителя Кабардино-Балкарии Хусея Макитова.
Обновлено в 09:34
Происшествия

Полиция задержала участников пикетов в поддержку журналиста «Медузы»

Московская полиция начала задерживать участников одиночных пикетов в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого подозревают в сбыте наркотиков.
Обновлено в 10:17
Политика

Миллер заявил о готовности продавать газ Украине со скидкой

Глава российского "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что компания готова предоставить Украине скидку на поставки российского газа, и эта скидка может составить 25% от той цены, по которой сейчас получает газ Украина путем реверса из Европы.
Обновлено в 09:10
Происшествия

МВД объявило о проверке Голунова на причастность к группировке дилеров

Фотографии пакетов с веществом, которые, как ранее заявляли в МВД, «были обнаружены по месту проживания» Голунова, были сделаны «в рамках оперативных мероприятий и следственных действий» в отношении группы, на связь с которой проверяют Голунова, говорят теперь полицейские.
Обновлено в 09:40
Общество

Чиновники в Сургуте сэкономят 7 млн рублей, питаясь школьными обедами

Сотрудники администрации Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) с 1 июля перейдут на питание обедами, приготовленными местным комбинатом школьного питания.
Обновлено в 07:11
Происшествия

Росгвардия задержала забравшегося на крышу «Москва-Сити» руфера

Обновлено в 08:44
Общество

Беременную Симоньян оставили в больнице после инцидента с Соболь

Обновлено в 00:28
Хоккей

«Сент-Луис» обыграл «Бостон» и повёл в серии финала Кубка Стэнли

«Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Бостон Брюинз» в пятом матче серии финала Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 01:10
Экономика

Wainbridge построит штаб-квартиру для «Тинькофф» за 15 млрд руб

Строительство офисного центра "Акватория" обойдется в 15 млрд руб. Эта сумма с учетом проектирования объекта, аренды и отделки помещений, сообщили в компании, сообщили в Wainbridge.
Обновлено в 04:00
Экономика

Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.
Обновлено в 03:07
Происшествия

В Москве полицейский застрелил подозреваемого во время погони

На севере Москвы полицейский застрелил мужчину, который сбежал из отделения и пытался отобрать табельное оружие.
Обновлено в 04:05
Шоу-бизнес

Алена Кравец получила в подарок от поклонника квартиру в Швейцарии

Квартиру в «100 уютных квадратов» светской львице преподнес в качестве подарка на день рождения поклонник, но она не считает это поводом отвечать на его ухаживания.
Обновлено в 02:12
Армия и оружие

Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео

В социальных сетях появилось видео инцидента с участием боевых кораблей США и России в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 10:37
Космос

Жители 70 стран дадут имена планетным системам

Международный астрономический союз объявил о начале конкурса NameExoWorlds, в ходе которого жители 70 стран смогут дать имена выбранным астрономами планетным системам.
Обновлено в 11:12
Общество

В Москве благоустроят 60 парков

Обновлено в 04:54
Экономика

Ford договорился с ВЭБом о реструктуризации кредита

Обновлено в 09:05
Наука

Найдены следы охватившей всю Европу эпидемии чумы

Эксперимент увенчался успехом – в восьми из 183 образцов сохранились следы, пригодные для дальнейшего исследования.
Обновлено 05 июня в 05:50
Происшествия

Омичка убила двухлетнюю дочь из-за крошек от булочки

По версии следствия, 9 мая пьяная мать увидела, что двухлетняя дочь, которая ела булочку, накрошила.
Обновлено в 03:02
Шоу-бизнес

Музыка объединяет: сегодня пройдет премия МУЗ-ТВ в прямом эфире

Обновлено в 09:17
ещё по теме
Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Организатор и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное