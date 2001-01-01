Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»РБК 09:50

Поскольку Бари Каримович сейчас не в состоянии заниматься такими вопросами, его супруга, Лидия Федосеева-Шукшина решила подать иск на ООО «АМС Медиа» - производителя жидкого средства «Крот.

с чего всё началось

Родственники продюсера Бари Алибасова, ранее госпитализированного с отравлением, намерены подать в суд на производителя средства для очистки труб «Крот». Об этом РБК сообщил PR-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.

Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»

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