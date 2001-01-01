Шоу-бизнес

Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»РБК 09:50

Родственники продюсера Бари Алибасова, ранее госпитализированного с отравлением, намерены подать в суд на производителя средства для очистки труб «Крот». Об этом РБК сообщил PR-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.
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с чего всё началось

Семья продюсера Б.Алибасова намерена подать в суд на производителя средства для очистки труб «Крот»

Поскольку Бари Каримович сейчас не в состоянии заниматься такими вопросами, его супруга, Лидия Федосеева-Шукшина решила подать иск на ООО «АМС Медиа» - производителя жидкого средства «Крот.
Агентство Москва09:23

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Жена Бари Алибасова подает в суд на производителя средства для прочистки труб

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ТАСС10:20

Семья Бари Алибасова решила подать в суд на производителя «Крота»

BFM.ru09:22
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Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Организатор и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
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