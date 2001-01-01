Шоу-бизнес
Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»РБК 09:50
Родственники продюсера Бари Алибасова, ранее госпитализированного с отравлением, намерены подать в суд на производителя средства для очистки труб «Крот». Об этом РБК сообщил PR-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.
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с чего всё началось
Поскольку Бари Каримович сейчас не в состоянии заниматься такими вопросами, его супруга, Лидия Федосеева-Шукшина решила подать иск на ООО «АМС Медиа» - производителя жидкого средства «Крот.Агентство Москва09:23
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Бывший нападающий «Манчестер Сити» может перейти в клуб РПЛ
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Украина арестовала российские «Русланы»
Пять грузовых самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр" арестованы по постановлению Подольского суда.
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Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео
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«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча: текстовая трансляция матча Анисимова — Барти на «Ролан Гаррос».
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Энергетика
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В «Нафтогазе» назвали условие переговоров с «Газпромом»
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев написал на своей странице в Facebook, что компания готова к переговорам с «Газпромом», но исключительно в трёхстороннем формате.
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Российский лидер Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что не отказывался от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, отметив, что пока предложений о переговорах даже не поступало.
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Председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер рассказал о причинах давления на Евросоюз со стороны США из-за «Северного потока-2».
Обновлено в 02:50
Армия и оружие
«Азов»* назвал имена уничтоженных ополченцами Донбасса карателей
Минувшей ночью на Светлодарской дуге в Донбассе погибли двое карателей нацистского полка "Азов"* - Пругло и Олексюк.
Обновлено в 06:25
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено вчера в 16:20
Происшествия
В Подмосковье задержали находившуюся 17 лет в розыске женщину
Полиция задержала в Подмосковье находившуюся 17 лет в федеральном розыске 51-летнюю женщину, пишет News.ru со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.
Обновлено в 10:52
Шоу-бизнес
Суд признал Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой
Щелковский городской суд МО признал актера Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой.
Обновлено вчера в 15:32
Происшествия
В Москве задержали корреспондента «Медузы»
Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов задержан в Москве, сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.
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Шоу-бизнес
Бузова появилась на Премии МУЗ-ТВ на верблюдах и в окружении 10 мужчин
Певица снова решила отличиться. На каждую красную дорожку Премии МУЗ-ТВ звезды приезжают на автомобилях.
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Московская полиция начала задерживать участников одиночных пикетов в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого подозревают в сбыте наркотиков.
Обновлено в 10:17
Энергетика
Путин объяснил формулу образования цен на газ
Цена на газ зависит от корзины энергетических продуктов, в том числе от колебания цены сырой нефти - такова формула ценообразования, изменение которой, впрочем, можно обсуждать, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.
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ФБР опубликовало полное досье на снежного человека
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Футбол
«Реал» хочет избавиться от девяти игроков
Руководство мадридского «Реала» определило список игроков, которые могут покинуть команду в летнее трансферное окно.
Обновлено в 11:40
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Генпрокуратур Украины Юрий Луценко заявил, что зарегистрировал в едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) три уголовных дела — о подготовке к финансированию терроризма, о подготовке к препятствованию деятельности ВСУ и по факту государственной измены.
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Полузащитник «Суонси Сити» Даниэль Джеймс продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает пресс-служба «красных дьяволов».
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Игры
В PlayStation Store стартовала большая летняя распродажа
Стартовала глобальная распродажа игр на PlayStation. В течение 11 дней пользователи смогут купить игры от компании Sony со скидкой до 70%.
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Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось
Обновлено в 16:15 Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
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Игры
Студия Playtonic анонсировала Yooka-Laylee and the Impossible Lair
Студия Playtonic совместно с Team 17 анонсировала Yooka-Laylee and the Impossible Lair — это спин-офф оригинального платформера, где основными перспективами станут 2.5D и вид сверху.
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