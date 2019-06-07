Шоу-бизнес

Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»РБК 09:50

Родственники продюсера Бари Алибасова, ранее госпитализированного с отравлением, намерены подать в суд на производителя средства для очистки труб «Крот». Об этом РБК сообщил PR-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.
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Семья Алибасова подаст в суд на производителя средства «Крот»

Семья создателя группы «На-На» Бари Алибасова подает в суд на производителя средства «Крот». Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь музыканта Вадим Горжанкин. По словам пиар-директора, иск будет подавать супруга музыканта Лидия Федосеева-Шукшина.
ФАН09:39

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Семья Алибасова подает в суд на производителя «Крота»

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Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»

РБК09:50

Семья Алибасова подаст в суд на производителя средства для прочистки труб

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Семья Бари Алибасова решила подать в суд на производителя «Крота»

BFM.ru09:22
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Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Организатор и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
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