Шоу-бизнес
Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»РБК 09:50
Родственники продюсера Бари Алибасова, ранее госпитализированного с отравлением, намерены подать в суд на производителя средства для очистки труб «Крот». Об этом РБК сообщил PR-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.
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с чего всё началось
Семья создателя группы «На-На» Бари Алибасова подает в суд на производителя средства «Крот». Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь музыканта Вадим Горжанкин. По словам пиар-директора, иск будет подавать супруга музыканта Лидия Федосеева-Шукшина.ФАН09:39
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Украина — Сербия 5:0
Сборная Украины по футболу одержала разгромную победу над командой Сербии в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020.
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Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео
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Авто
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Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий операторов проводить фотофиксацию техосмотра транспортных средств.
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Врач рассказала, чего нельзя делать при укусе клеща
Врач-инфекционист Елена Нурмухаметова рассказала о самых распространенных ошибках, совершаемых людьми, которых укусил клещ.
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В пятницу, 7 июня, в городе на Неве небо затянули облака-мамматусы (от латинского mamma – «вымя», «грудь») – вымяобразные или трубчатые облака, которые обычно встречаются в тропических широтах и связаны с образованием тёплых циклонов.
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Двое украинских военных погибли при попытке прорыва позиций ДНР
В результате атаки на позиции Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли двое боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил 7 июня начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
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Хэмилтон врезался в стену в практике перед Гран-при Канады
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Обновлено в 14:31
Кино
Софи Тернер указала на виновника киноляпа в «Игре престолов»
Известная британская актриса Софи Тернер, исполнившая роль Сансы Старк в сериале «Игра престолов», думает, что разобралась с поиском виновного в киноляпе со стаканом кофе.
Обновлено в 14:45
Экономика
РЖД закупит 13 новых «Сапсанов»
Совет директоров ОАО "РЖД" одобрил сделку по покупке 13 новых высокоскоростных поездов "Сапсан", и компания планирует заключить соответствующий контракт в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Обновлено 05 июня в 11:01
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено вчера в 16:20
Происшествия
Пьяный водитель иномарки стал виновником ДТП с детским автобусом на Алтае
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Обновлено в 06:15
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При исследовании сыворотки крови крупного рогатого скота в ФГБУ «Башкирский референтный центр Россельхознадзора» отобранного у главы крестьянского фермерского хозяйства Кушнаренковского района Республики Башкортостан, были обнаружены антитела к возбудителю лейкоза.
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Армия и оружие
В американских ВВС появился бородатый летчик в тюрбане
ВВС США впервые разрешили пилоту-сикху носить бороду, тюрбан и длинные волосы, сообщают СМИ.
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Политика
Украина арестовала пять «Русланов» российской авиакомпании
Подольский районный суд Киева арестовал пять самолетов Ан-124 «Руслан» российской авиакомпании «Волга-Днепр» за то, что технологическое обслуживание воздушных судов грузоперевозчик производил в обход украинского авиаконцерна «Антонов».
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