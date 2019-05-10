Футбол
Семшов считает, что у «Арсенала» многое не получалось в матче с «Анжи»Спорт-Экспресс 11:41
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Политика
Порошенко допрашивают следователи Генпрокуратуры по делу «майдана»
Следователи генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) допрашивают в пятницу президента Петра Порошенко в качестве свидетеля по делу о расстрелах на "майдане" в феврале 2014 года.
Обновлено в 14:56
Происшествия
Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца
Дочери журналиста Сергея Доренко попросили правоохранительные органы расследовать обстоятельства смерти отца, сообщил РИА Новости продюсер Андрей Разин, общавшийся с дочерьми Доренко.
Обновлено в 13:46
Политика
Зеленский сравнил Порошенко с ворующим тапочки из отеля туристом
Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил действующего главу государства Петра Порошенко с туристом, который перед отъездом ворует имущество отеля.
Обновлено в 12:24
Армия и оружие
Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по ситуации в Идлибе
Россия заблокировала подготовленное рядом стран заявление Совбеза ООН по гуманитарному положению в Сирии, в котором искажалась реальная ситуация в сирийском Идлибе.
Обновлено в 15:32
Общество
Перекрывавшая МКАД певица отметила День Победы танцем на шесте
Певица Оксана Яковлева, которая в прошлом году ради съемок видеоклипа перекрывала МКАД, поздравила подписчиков с Днем Победы, опубликовав видео с танцем на шесте.
Обновлено в 11:59
Происшествия
Пассажира с миной времен войны сняли с рейса в Домодедово
В Домодедово служба безопасности аэропорта сняла с рейса пассажира, у которого обнаружили, по предварительным данным, мину времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 15:14
Футбол
«Анжи» вылетел из российской футбольной Премьер-лиги
Матч 28-го тура чемпионата России по футболу между «Анжи» и «Арсеналом» завершился выездной победой тульского клуба со счетом 1:0. Единственный гол на 34-й минуте забил Зелимхан Бакаев, реализовавший пенальти.
Обновлено в 11:45
Происшествия
Главред Mash сообщил об обысках в редакции
Главный редактор телеграм-канала Mash Максим Иксанов рассказал, что в редакции проходят обыски, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:57
Шоу-бизнес
Канье Уэст и Ким Кардашьян стали родителями в четвертый раз
Ранее сообщалось, что у их суррогатной матери начались роды. Будущие родители приехали к ней в больницу.
Обновлено в 12:49
Гаджеты
Xiaomi снизила стоимость смартфона Xiaomi Mi Mix 2S
Китайская компания Xiaomi снизила стоимость своего смартфона Mi Mix 2S, представленного в 2018 году, до 293 долларов.
Обновлено в 04:53
Экономика
Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на €225 млн
Коммерческий суд Высокого суда Лондона 30 апреля выпустил предписание о замораживании по всему миру активов Антипинского НПЗ группы «Новый поток» (New Stream) на сумму €225 млн по иску VTB Commodities Trading, сообщает Reuters со ссылкой на документ суда.
Обновлено в 12:47
Политика
Киев ответил на неявку России в трибунал по делу украинских моряков
Отсутствие России на публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву (ITLOS) по делу украинских моряков 10 мая не освобождает Москву от выполнения обязательного решения суда.
Обновлено в 08:33
Футбол
Погребняк спас «Урал» от поражения в Оренбурге
Обновлено в 06:39
Общество
В Ингушетии умер самый пожилой мужчина России
Самый пожилой мужчина России - 123-летний житель Ингушетии Аппаз Илиев - умер в пятницу в Ингушской республиканской клинической больнице (ИРКБ), сообщила ТАСС замглавврача больницы Тамара Касиева.
Обновлено в 15:40
Футбол
Семин: «Локомотив» реабилитировался за поражение от «Арсенала»
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился впечатлениями от матча 28-го тура чемпионата России с «Рубином» (4:0).
Обновлено в 14:31
Музыка
Николай Басков анонсировал выход клипа на песню «Караоке»
Обновлено в 12:11
Шоу-бизнес
Николаев признался, что чуть не погиб вместе с Пугачевой
Певец Игорь Николаев рассказал, что он вместе с Аллой Пугачевой чуть не погиб под колесами автобуса.
Обновлено в 00:43
Происшествия
Сергей Доренко умер от разрыва аорты
Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 04:18
Происшествия
В Дагестане сняли на видео селевой поток, уносящий коров и машины
В дагестанском селе Нижний Инхо селевой поток унес стадо коров и несколько автомобилей. Видео инцидента опубликовал канал "360".
Обновлено в 06:48
Происшествия
Автомобильный мост рухнул в Свободненском районе Амурской области
Автомобильный мост возле села Чембары в Свободненском районе Амурской области рухнул в пятницу.
Обновлено в 03:36
Политика
Трамп оценил торговые переговоры США с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил, что торговые переговоры Вашингтона с Пекином проходят в благоприятном ключе, однако торопиться с заключением соглашения странам не стоит.
Обновлено в 08:29
Авто
Citroen выпустит в 2021 году флагманский седан
Компания Citroen скоро выпустить новый флагманский седан.
Обновлено в 06:27
Политика
Путин отметил стойкость участников «Бессмертного полка» в Москве 9 мая
Президент России Владимир Путин не удивился стойкости участников акции "Бессмертный полк", которые 9 мая прошли по улицам Москвы под проливным дождем.
Обновлено в 13:37
Армия и оружие
NBC сообщил о тайном совещании в ЦРУ
В ЦРУ прошло совещание по иранскому вопросу, сообщают СМИ.
Обновлено в 05:28
Политика
Министр экономики Австрии высказалась в поддержку «Северного потока-2»
Министр экономики Австрии Маргарет Шрамбок высказалась в поддержку строительства газопровода "Северный поток-2" и заявила, что такой же позиции придерживается руководство страны.
Обновлено в 02:46
Политика
Латвия признала депортацию крымских татар геноцидом
Геноцидом признал депортацию крымских татар в 1944 году латвийский сейм 9 мая, сообщает пресс-служба сейма на официальном сайте.
Обновлено в 05:46
Политика
Глава ПЦУ заявил о возможном отзыве томоса у Украины
Вероятное восстановление Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) может привести к отзыву томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ).
Обновлено в 12:56
Происшествия
Гроб с фруктами проплыл по каналу Грибоедова в Петербурге на видео
По водам канала имени Грибоедова неспешно проплыл черный гроб, наполненный гранатами и цветами.
Обновлено в 08:30