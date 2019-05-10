Футбол

Семшов считает, что у «Арсенала» многое не получалось в матче с «Анжи»Спорт-Экспресс 11:41

Многое не получалось, но три очка взяли, двигаемся вперед.
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Семшов — о матче с «Анжи»: самое главное, что «Арсенал» взял три очка

Чемпионат15:12

«Арсенал»: игра забывается, результат остается

MySLO.ru14:21

Тренер «Арсенала» Семшов: «Травма Джорджевича? Ничего страшного не случилось»

Евро-футбол.ру11:42

Игорь Семшов — о матче с «Анжи»: «Коллективизм ребят, желание, настрой — все это помогло взять три очка»

Матч ТВ11:47

Игорь Семшов — о матче с «Анжи»: «Коллективизм ребят, желание, настрой — все это помогло взять три очка»

Sportbox.RU11:47

Семшов: «У „Арсенала“ многое не получалось, но главное, что взяли три очка»

Sport24.ru11:49

Семшов считает, что у «Арсенала» многое не получалось в матче с «Анжи»

Спорт-Экспресс11:41
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Политика

Порошенко допрашивают следователи Генпрокуратуры по делу «майдана»

Следователи генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) допрашивают в пятницу президента Петра Порошенко в качестве свидетеля по делу о расстрелах на "майдане" в феврале 2014 года.
Обновлено в 14:56
Происшествия

Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца

Дочери журналиста Сергея Доренко попросили правоохранительные органы расследовать обстоятельства смерти отца, сообщил РИА Новости продюсер Андрей Разин, общавшийся с дочерьми Доренко.
Обновлено в 13:46
Политика

Зеленский сравнил Порошенко с ворующим тапочки из отеля туристом

Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил действующего главу государства Петра Порошенко с туристом, который перед отъездом ворует имущество отеля.
Обновлено в 12:24
Армия и оружие

Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по ситуации в Идлибе

Россия заблокировала подготовленное рядом стран заявление Совбеза ООН по гуманитарному положению в Сирии, в котором искажалась реальная ситуация в сирийском Идлибе.
Обновлено в 15:32
Общество

Перекрывавшая МКАД певица отметила День Победы танцем на шесте

Певица Оксана Яковлева, которая в прошлом году ради съемок видеоклипа перекрывала МКАД, поздравила подписчиков с Днем Победы, опубликовав видео с танцем на шесте.
Обновлено в 11:59
Происшествия

Пассажира с миной времен войны сняли с рейса в Домодедово

В Домодедово служба безопасности аэропорта сняла с рейса пассажира, у которого обнаружили, по предварительным данным, мину времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 15:14
Футбол

«Анжи» вылетел из российской футбольной Премьер-лиги

Матч 28-го тура чемпионата России по футболу между «Анжи» и «Арсеналом» завершился выездной победой тульского клуба со счетом 1:0. Единственный гол на 34-й минуте забил Зелимхан Бакаев, реализовавший пенальти.
Обновлено в 11:45
Происшествия

Главред Mash сообщил об обысках в редакции

Главный редактор телеграм-канала Mash Максим Иксанов рассказал, что в редакции проходят обыски, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:57
Происшествия

Норвежская туристка умерла после укуса щенка на Филиппинах

Обновлено в 10:07
Шоу-бизнес

Канье Уэст и Ким Кардашьян стали родителями в четвертый раз

Ранее сообщалось, что у их суррогатной матери начались роды. Будущие родители приехали к ней в больницу.
Обновлено в 12:49
Гаджеты

Xiaomi снизила стоимость смартфона Xiaomi Mi Mix 2S

Китайская компания Xiaomi снизила стоимость своего смартфона Mi Mix 2S, представленного в 2018 году, до 293 долларов.
Обновлено в 04:53
Экономика

Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на €225 млн

Коммерческий суд Высокого суда Лондона 30 апреля выпустил предписание о замораживании по всему миру активов Антипинского НПЗ группы «Новый поток» (New Stream) на сумму €225 млн по иску VTB Commodities Trading, сообщает Reuters со ссылкой на документ суда.
Обновлено в 12:47
Происшествия

В Петербурге девять человек пострадали в ДТП с двумя маршрутками

Обновлено в 11:52
Политика

Киев ответил на неявку России в трибунал по делу украинских моряков

Отсутствие России на публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву (ITLOS) по делу украинских моряков 10 мая не освобождает Москву от выполнения обязательного решения суда.
Обновлено в 08:33
Футбол

Погребняк спас «Урал» от поражения в Оренбурге

Обновлено в 06:39
Общество

В Ингушетии умер самый пожилой мужчина России

Самый пожилой мужчина России - 123-летний житель Ингушетии Аппаз Илиев - умер в пятницу в Ингушской республиканской клинической больнице (ИРКБ), сообщила ТАСС замглавврача больницы Тамара Касиева.
Обновлено в 15:40
Футбол

Семин: «Локомотив» реабилитировался за поражение от «Арсенала»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился впечатлениями от матча 28-го тура чемпионата России с «Рубином» (4:0).
Обновлено в 14:31
Музыка

Николай Басков анонсировал выход клипа на песню «Караоке»

Обновлено в 12:11
Шоу-бизнес

Николаев признался, что чуть не погиб вместе с Пугачевой

Певец Игорь Николаев рассказал, что он вместе с Аллой Пугачевой чуть не погиб под колесами автобуса.
Обновлено в 00:43
Происшествия

Сергей Доренко умер от разрыва аорты

Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 04:18
Происшествия

В Дагестане сняли на видео селевой поток, уносящий коров и машины

В дагестанском селе Нижний Инхо селевой поток унес стадо коров и несколько автомобилей. Видео инцидента опубликовал канал "360".
Обновлено в 06:48
Происшествия

Автомобильный мост рухнул в Свободненском районе Амурской области

Автомобильный мост возле села Чембары в Свободненском районе Амурской области рухнул в пятницу.
Обновлено в 03:36
Политика

Трамп оценил торговые переговоры США с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что торговые переговоры Вашингтона с Пекином проходят в благоприятном ключе, однако торопиться с заключением соглашения странам не стоит.
Обновлено в 08:29
Авто

Citroen выпустит в 2021 году флагманский седан

Компания Citroen скоро выпустить новый флагманский седан.
Обновлено в 06:27
Политика

Путин отметил стойкость участников «Бессмертного полка» в Москве 9 мая

Президент России Владимир Путин не удивился стойкости участников акции "Бессмертный полк", которые 9 мая прошли по улицам Москвы под проливным дождем.
Обновлено в 13:37
Армия и оружие

NBC сообщил о тайном совещании в ЦРУ

В ЦРУ прошло совещание по иранскому вопросу, сообщают СМИ.
Обновлено в 05:28
Политика

Министр экономики Австрии высказалась в поддержку «Северного потока-2»

Министр экономики Австрии Маргарет Шрамбок высказалась в поддержку строительства газопровода "Северный поток-2" и заявила, что такой же позиции придерживается руководство страны.
Обновлено в 02:46
Политика

Латвия признала депортацию крымских татар геноцидом

Геноцидом признал депортацию крымских татар в 1944 году латвийский сейм 9 мая, сообщает пресс-служба сейма на официальном сайте.
Обновлено в 05:46
Политика

Глава ПЦУ заявил о возможном отзыве томоса у Украины

Вероятное восстановление Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) может привести к отзыву томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ).
Обновлено в 12:56
Происшествия

Гроб с фруктами проплыл по каналу Грибоедова в Петербурге на видео

По водам канала имени Грибоедова неспешно проплыл черный гроб, наполненный гранатами и цветами.
Обновлено в 08:30
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Игорь Семшов
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник. Выступал за сборную России. Заслуженный мастер спорта России. Занимает четвёртое место по количеству проведённых матчей и седьмое место по количеству забитых мячей в истории чемпионатов России.
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Анжи
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
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