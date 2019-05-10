Футбол
Семшов считает, что у «Арсенала» многое не получалось в матче с «Анжи»Спорт-Экспресс 11:41
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Футбол
Клопп раскритиковал решение УЕФА провести финал ЛЕ в Баку
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил недоумение тем фактом, что финал Лиги Европы-2019 состоится в азербайджанском Баку.
Обновлено в 09:31
Политика
Общественники требуют запретить Парубию подписывать закон о госязыке
Закон предполагает использование только украинского языка почти во всех сферах общественной жизни Украины Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной подал иск в суд с требованием запретить спикеру Верховной рады Андрею Парубию подписывать закон о государственном языке.
Обновлено в 12:06
Происшествия
Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца
Дочери журналиста Сергея Доренко попросили правоохранительные органы расследовать обстоятельства смерти отца, сообщил РИА Новости продюсер Андрей Разин, общавшийся с дочерьми Доренко.
Обновлено в 13:46
Авто
Стартовали продажи кросс-купе Geely FY11 на базе Volvo XC40
Стоимость Geely FY11 в Китае составляет минимум 1 360 000 юаней или 1 300 000 рублей.
Обновлено в 11:29
Футбол
«Локомотив» разгромил «Рубин» в матче РПЛ
Московский «Локомотив» одержал разгромную победу над казанским «Рубином» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 13:56
Экономика
Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт
В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено вчера в 02:23
Политика
В Крыму ответили на претензии Украины на Керченский пролив
Президент Украины Петр Порошенко 16 апреля заявил, что поручил МИД страны обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом принудить Россию к освобождению украинских кораблей и моряков.
Обновлено в 09:49
Общество
В США посадили в тюрьму дочь российского дальнобойщика
В США вынесли приговор уроженке России и гражданке Германии Анне Сорокиной за хищение более 200 тысяч долларов.
Обновлено в 07:39
Шоу-бизнес
Экс-солистку «Тату» Юлию Волкову перестали узнавать после пластики
Певица Юлия Волкова опубликовала у себя в инстаграме кадр, вызвавший спор у ее поклонников.
Обновлено в 08:28
Авто
42% в продажах LADA XRAY приходится на Cross-версию
Чаще всего россияне выбирают автомобили в комплектации Luxe, причем в такой комплектации в первые три месяца года купили 1 642 хэтчбека в версии LADA XRAY Cross, а это 60% от всех продаж такой комплектации модели.
Обновлено вчера в 11:38
Происшествия
Черный гроб с гранатами проплыл по каналу в Петербурге
Петербуржцы выложили 10 мая в Сети видео, на котором чёрный гроб плывёт по каналу Грибоедова.
Обновлено в 10:39
Космос
К новому году заработает система радиолокационных спутников
Представители Минобороны сообщили, что до начала 2020-года на орбите Земли будет сформирована уникальная система радиолокационной разведки «Лиана».
Обновлено вчера в 20:21
Кино
В прокат вышел фильм Павла Лунгина «Братство»
В российский прокат вышла драма Павла Лунгина об афганской войне «Братство».
Обновлено в 09:37
Политика
Лукашенко ужесточил ответственность за коррупцию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет, по которому осуждённые за коррупционные преступления не смогут рассчитывать на условно-досрочное освобождение или замену части наказания более мягким.
Обновлено в 11:11
Политика
На Украине поругались глава новой церкви и Филарет
Обновлено в 05:37
Политика
Госдеп раскрыл темы предстоящей встречи Помпео и Путина
Американская администрация считает, что результаты визита госсекретаря США Майкла Помпео в Россию 12-14 мая покажут в том числе перспективы организации новой встречи президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.
Обновлено в 12:14
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Шоу-бизнес
Канье Уэст и Ким Кардашьян стали родителями в четвертый раз
Ранее сообщалось, что у их суррогатной матери начались роды. Будущие родители приехали к ней в больницу.
Обновлено в 12:49
Политика
Мэр Харькова пообещал вернуть проспекту имя маршала Жукова
Жители Харькова организовали сбор подписей за возвращение проспекту Григоренко имени маршала Жукова. Об этом пишет издание «Страна.UA».
Обновлено в 06:23
Политика
Зеленский сравнил Порошенко с ворующим тапочки из отеля туристом
Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил действующего главу государства Петра Порошенко с туристом, который перед отъездом ворует имущество отеля.
Обновлено в 12:24
Общество
Почти все работники киевского суда заболели перед экзаменом
34 судьи киевского Окружного административного арбитража, принявшие решение о признании незаконной национализации ПриватБанка, не явились в Высшую квалификационную комиссию (ВККС) на оценку.
Обновлено в 09:55
Экономика
Богатейший человек Индии купил сеть магазинов игрушек Hamleys
Reliance Industries, которая принадлежит богатейшему жителю Индии Мукешу Амбани, приобрела сеть магазинов игрушек Hamleys, сообщает Guardian.
Обновлено в 10:44
Недвижимость
Названы страны с самым дешевым жильем у моря
Топ-5 стран с самой доступной приморской недвижимостью по итогам первого квартала 2019 года составили Болгария, Турция, Черногория, Греция и Испания.
Обновлено вчера в 09:26
Происшествия
В Дагестане сняли на видео селевой поток, уносящий коров и машины
В дагестанском селе Нижний Инхо селевой поток унес стадо коров и несколько автомобилей. Видео инцидента опубликовал канал "360".
Обновлено в 06:48
Шоу-бизнес
Конфликт Самбурской и режиссёра Яковлева набирает обороты
Конфликт режиссёра Театра на Малой Бронной Антона Яковлева и актрисы Настасьи Самбурской обрастает новыми подробностями.
Обновлено в 08:53
Политика
Адвокат Трампа намерен встретиться с Зеленским
Адвокат президента США Рудольф Джулиани может в ближайшие дни отправиться в Киев для встречи с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.
Обновлено в 06:30