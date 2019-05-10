Футбол

Семшов считает, что у «Арсенала» многое не получалось в матче с «Анжи»Спорт-Экспресс 11:41

Многое не получалось, но три очка взяли, двигаемся вперед.
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Семшов: «У „Арсенала“ многое не получалось, но главное, что взяли три очка»

Sport24.ru11:49

Игорь Семшов — о матче с «Анжи»: «Коллективизм ребят, желание, настрой — все это помогло взять три очка»

Матч ТВ11:47

Игорь Семшов — о матче с «Анжи»: «Коллективизм ребят, желание, настрой — все это помогло взять три очка»

Sportbox.RU11:47

Тренер «Арсенала» Семшов: «Травма Джорджевича? Ничего страшного не случилось»

Евро-футбол.ру11:42

Семшов считает, что у «Арсенала» многое не получалось в матче с «Анжи»

Спорт-Экспресс11:41
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 14:23, Ашберн
Кино

Стало известно об участии сестер Вачовски в перезапуске «Матрицы»

Обновлено в 13:51
Футбол

Клопп раскритиковал решение УЕФА провести финал ЛЕ в Баку

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил недоумение тем фактом, что финал Лиги Европы-2019 состоится в азербайджанском Баку.
Обновлено в 09:31
Политика

Общественники требуют запретить Парубию подписывать закон о госязыке

Закон предполагает использование только украинского языка почти во всех сферах общественной жизни Украины Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной подал иск в суд с требованием запретить спикеру Верховной рады Андрею Парубию подписывать закон о государственном языке.
Обновлено в 12:06
Происшествия

Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца

Дочери журналиста Сергея Доренко попросили правоохранительные органы расследовать обстоятельства смерти отца, сообщил РИА Новости продюсер Андрей Разин, общавшийся с дочерьми Доренко.
Обновлено в 13:46
Авто

Стартовали продажи кросс-купе Geely FY11 на базе Volvo XC40

Стоимость Geely FY11 в Китае составляет минимум 1 360 000 юаней или 1 300 000 рублей.
Обновлено в 11:29
Футбол

«Локомотив» разгромил «Рубин» в матче РПЛ

Московский «Локомотив» одержал разгромную победу над казанским «Рубином» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 13:56
Экономика

Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт

В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено вчера в 02:23
Авто

Составлен рейтинг самых популярных в России дизельных кроссоверов

Обновлено в 01:21
Политика

В Крыму ответили на претензии Украины на Керченский пролив

Президент Украины Петр Порошенко 16 апреля заявил, что поручил МИД страны обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом принудить Россию к освобождению украинских кораблей и моряков.
Обновлено в 09:49
Общество

В США посадили в тюрьму дочь российского дальнобойщика

В США вынесли приговор уроженке России и гражданке Германии Анне Сорокиной за хищение более 200 тысяч долларов.
Обновлено в 07:39
Шоу-бизнес

Экс-солистку «Тату» Юлию Волкову перестали узнавать после пластики

Певица Юлия Волкова опубликовала у себя в инстаграме кадр, вызвавший спор у ее поклонников.
Обновлено в 08:28
Авто

42% в продажах LADA XRAY приходится на Cross-версию

Чаще всего россияне выбирают автомобили в комплектации Luxe, причем в такой комплектации в первые три месяца года купили 1 642 хэтчбека в версии LADA XRAY Cross, а это 60% от всех продаж такой комплектации модели.
Обновлено вчера в 11:38
Происшествия

Черный гроб с гранатами проплыл по каналу в Петербурге

Петербуржцы выложили 10 мая в Сети видео, на котором чёрный гроб плывёт по каналу Грибоедова.
Обновлено в 10:39
Хоккей

Сборная России стартовала на чемпионате мира с победы над Норвегией

Обновлено в 12:24
Космос

К новому году заработает система радиолокационных спутников

Представители Минобороны сообщили, что до начала 2020-года на орбите Земли будет сформирована уникальная система радиолокационной разведки «Лиана».
Обновлено вчера в 20:21
Кино

В прокат вышел фильм Павла Лунгина «Братство»

В российский прокат вышла драма Павла Лунгина об афганской войне «Братство».
Обновлено в 09:37
Политика

Лукашенко ужесточил ответственность за коррупцию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет, по которому осуждённые за коррупционные преступления не смогут рассчитывать на условно-досрочное освобождение или замену части наказания более мягким.
Обновлено в 11:11
Политика

На Украине поругались глава новой церкви и Филарет

Обновлено в 05:37
Происшествия

В Петербурге девять человек пострадали в ДТП с двумя маршрутками

Обновлено в 11:52
Политика

Госдеп раскрыл темы предстоящей встречи Помпео и Путина

Американская администрация считает, что результаты визита госсекретаря США Майкла Помпео в Россию 12-14 мая покажут в том числе перспективы организации новой встречи президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.
Обновлено в 12:14
Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено вчера в 13:21
Шоу-бизнес

Канье Уэст и Ким Кардашьян стали родителями в четвертый раз

Ранее сообщалось, что у их суррогатной матери начались роды. Будущие родители приехали к ней в больницу.
Обновлено в 12:49
Политика

Мэр Харькова пообещал вернуть проспекту имя маршала Жукова

Жители Харькова организовали сбор подписей за возвращение проспекту Григоренко имени маршала Жукова. Об этом пишет издание «Страна.UA».
Обновлено в 06:23
Политика

Зеленский сравнил Порошенко с ворующим тапочки из отеля туристом

Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил действующего главу государства Петра Порошенко с туристом, который перед отъездом ворует имущество отеля.
Обновлено в 12:24
Общество

Почти все работники киевского суда заболели перед экзаменом

34 судьи киевского Окружного административного арбитража, принявшие решение о признании незаконной национализации ПриватБанка, не явились в Высшую квалификационную комиссию (ВККС) на оценку.
Обновлено в 09:55
Экономика

Богатейший человек Индии купил сеть магазинов игрушек Hamleys

Reliance Industries, которая принадлежит богатейшему жителю Индии Мукешу Амбани, приобрела сеть магазинов игрушек Hamleys, сообщает Guardian.
Обновлено в 10:44
Недвижимость

Названы страны с самым дешевым жильем у моря

Топ-5 стран с самой доступной приморской недвижимостью по итогам первого квартала 2019 года составили Болгария, Турция, Черногория, Греция и Испания.
Обновлено вчера в 09:26
Происшествия

В Дагестане сняли на видео селевой поток, уносящий коров и машины

В дагестанском селе Нижний Инхо селевой поток унес стадо коров и несколько автомобилей. Видео инцидента опубликовал канал "360".
Обновлено в 06:48
Шоу-бизнес

Конфликт Самбурской и режиссёра Яковлева набирает обороты

Конфликт режиссёра Театра на Малой Бронной Антона Яковлева и актрисы Настасьи Самбурской обрастает новыми подробностями.
Обновлено в 08:53
Политика

Адвокат Трампа намерен встретиться с Зеленским

Адвокат президента США Рудольф Джулиани может в ближайшие дни отправиться в Киев для встречи с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.
Обновлено в 06:30
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Игорь Семшов
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник. Выступал за сборную России. Заслуженный мастер спорта России. Занимает четвёртое место по количеству проведённых матчей и седьмое место по количеству забитых мячей в истории чемпионатов России.
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Анжи
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
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