Футбол

Семшов — о матче с «Анжи»: самое главное, что «Арсенал» взял три очкаЧемпионат вчера в 15:12

Тренер тульского «Арсенала» Игорь Семшов прокомментировал победу со счётом 1:0 в выездном матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Анжи».
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Семшов — о матче с «Анжи»: самое главное, что «Арсенал» взял три очка

Чемпионатвчера в 15:12

Семшов считает, что у «Арсенала» многое не получалось в матче с «Анжи»

Спорт-Экспрессвчера в 11:41

Семшов: «У „Арсенала“ многое не получалось, но главное, что взяли три очка»

Sport24.ruвчера в 11:49

Игорь Семшов — о матче с «Анжи»: «Коллективизм ребят, желание, настрой — все это помогло взять три очка»

Sportbox.RUвчера в 11:47

Игорь Семшов — о матче с «Анжи»: «Коллективизм ребят, желание, настрой — все это помогло взять три очка»

Матч ТВвчера в 11:47

Тренер «Арсенала» Семшов: «Травма Джорджевича? Ничего страшного не случилось»

Евро-футбол.рувчера в 11:42

«Арсенал»: игра забывается, результат остается

MySLO.ruвчера в 14:21
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Происшествия

Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты

Обновлено вчера в 06:31
Политика

Трамп прокомментировал ракетные пуски КНДР

Президент США Дональд Трамп в интервью Politico прокомментировал недавний ракетный пуск КНДР.
Обновлено вчера в 20:30
Хоккей

В Швеции опасаются россиян на чемпионате мира в Словакии

Нападающий сборной Швеции Вильям Нюландер поделился ожиданиями от матча с национальной командой России на чемпионате мира по хоккею, который стартовал в Словакии.
Обновлено вчера в 21:14
Общество

Стало известно, какие продукты подорожали в Башкирии

В Башкирии за неделю подорожал ряд продуктов.
Обновлено вчера в 22:49
Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено 09 мая в 13:21
Армия и оружие

Заместители министров обороны США и Польши провели переговоры

Замглавы министерства обороны США по политическим вопросам Джон Руд и замминистра национальной обороны Польши Томаш Шатковский провели переговоры, в ходе которых обсудили укрепление восточного фланга НАТО за счет расширения присутствия США на территории Польши, говорится в заявлении минобороны США.
Обновлено вчера в 23:40
Политика

Киев ответил на неявку России в трибунал по делу украинских моряков

Отсутствие России на публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву (ITLOS) по делу украинских моряков 10 мая не освобождает Москву от выполнения обязательного решения суда.
Обновлено вчера в 08:33
Общество

Перекрывавшая МКАД певица отметила День Победы танцем на шесте

Певица Оксана Яковлева, которая в прошлом году ради съемок видеоклипа перекрывала МКАД, поздравила подписчиков с Днем Победы, опубликовав видео с танцем на шесте.
Обновлено вчера в 11:59
Армия и оружие

Американский военный корабль зашел в территориальные воды Венесуэлы

Обновлено в 00:31
Происшествия

На Алтае приостановили поиски попавших под лавину туристов

Спасатели в субботу утром приняли решение приостановить на полтора месяца поиски туристов, попавших под лавину в горах Алтая, из-за опасности повторного схода лавины, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС региона.
Обновлено вчера в 23:26
Наука

Продемонстрированы возможности глобальных корпораций влиять на науку

На примере корпорации Coca-Cola авторы показывают, как финансирование науки позволяет бизнесу контролировать ее.
Обновлено 08 мая в 03:58
Политика

Марин Ле Пен выдвинула ультиматум президенту Франции

Издание Le Parisien прокомментировало заявление председателя партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен касательно предстоящих выборов в Европарламент, назвав его ультиматумом президенту Франции Эммануэлю Макрону, заставляющим вспомнить о Шарле Де Голле.
Обновлено вчера в 21:42
Происшествия

Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца

Обновлено вчера в 13:46
Политика

Бутину перевели в другую тюрьму

Осуждённая в Соединённых Штатах гражданка России Мария Бутина была переведена из тюрьмы в Александрии, расположенной в американском штате Вирджиния.
Обновлено вчера в 21:54
Политика

Зеленский обратился к Раде с требованием по инаугурации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с требованием "от имени народа" провести церемонию инаугурации в воскресенье, 19 мая.
Обновлено вчера в 13:04
Кино

Умер сценарист фильмов о Человеке-пауке Элвин Сарджент

Обновлено в 00:41
Кино

Новый дракон может появиться в «Игре престолов»

Актер Йохан Филип Асбек, исполнивший роль Эурона Грейджоя в «Игре престолов», опубликовал в Instagram пост, который взволновал поклонников сериала.
Обновлено 09 мая в 13:23
Авто

Составлен топ-10 популярных дизельных внедорожников в России

Обновлено вчера в 09:34
Хоккей

Путин упал на ковер на гала-матче НХЛ

Президент России Владимир Путин упал на льду во время участия в гала-матче Ночной хоккейной лиги.
Обновлено вчера в 15:56
Общество

МВД сообщило о планах ужесточить требования к производству автобусов

В МВД сообщили, что ужесточение требований к производителям автобусов ожидается до 2025 года.
Обновлено вчера в 22:59
Общество

Умер самый пожилой житель России

Обновлено вчера в 15:54
Происшествия

Под Саратовом в ДТП с автобусом погибли два человека

В результате ДТП погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по области.
Обновлено вчера в 21:40
Общество

Виторган объяснился за призыв отказаться от празднования Дня Победы

Российский актер Максим Виторган объяснил свой призыв не праздновать День Победы.
Обновлено вчера в 04:40
Общество

Уроженку России в США посадили на 12 лет за мошенничество

Суд в Нью-Йорке приговорил к 12 годам уроженку России, гражданку Германии Анну Сорокину за крупное мошенничество, сообщает Guardian.
Обновлено вчера в 08:36
Шоу-бизнес

Со скандалом уволенная Самбурская рассекретила переписку с режиссером

«Почему вы влезли между театром и мной со своими условиями — непонятно», - написала Самбурская по этому поводу в своем блоге.
Обновлено в 00:52
Происшествия

Пять человек пострадали в аварии с самолетом и бензовозом в Торонто

Обновлено вчера в 12:40
Кино

Умерла народная артистка России Нелли Корниенко

Народная артистка России Нелли Корниенко умерла в возрасте 80 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщается на сайте Малого театра.
Обновлено вчера в 13:12
Экономика

Standard Chartered отмечает ужесточение монетарных условий по всему миру

Standard Chartered отмечает ужесточение монетарных условий по всему миру, и на то есть несколько причин.
Обновлено вчера в 11:06
Политика

Чистую российскую нефть начали загружать на танкеры в порту Усть-Луга

"Ранее, 8 мая, кондиционная нефть поступила на узел учета порта Усть-Луга, 9 мая начала поступать в резервуарный парк для погрузки на танкеры", — говорится в сообщении ведомства.
Обновлено вчера в 10:17
Здоровье

Жители Башкирии стали реже болеть ветрянкой

Взрослые болеют ею реже, так как большинство из них уже перенесли эту инфекцию в детстве, и их организм выработал иммунитет.
Обновлено вчера в 22:38
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Игорь Семшов
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник. Выступал за сборную России. Заслуженный мастер спорта России. Занимает четвёртое место по количеству проведённых матчей и седьмое место по количеству забитых мячей в истории чемпионатов России.
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Анжи
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
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