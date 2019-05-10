Футбол
Семшов — о матче с «Анжи»: самое главное, что «Арсенал» взял три очкаЧемпионат вчера в 15:12
Тренер тульского «Арсенала» Игорь Семшов прокомментировал победу со счётом 1:0 в выездном матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Анжи».
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Тренер «Арсенала» Семшов: «Травма Джорджевича? Ничего страшного не случилось»
Евро-футбол.рувчера в 11:42
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Издание Le Parisien прокомментировало заявление председателя партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен касательно предстоящих выборов в Европарламент, назвав его ультиматумом президенту Франции Эммануэлю Макрону, заставляющим вспомнить о Шарле Де Голле.
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Осуждённая в Соединённых Штатах гражданка России Мария Бутина была переведена из тюрьмы в Александрии, расположенной в американском штате Вирджиния.
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Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с требованием "от имени народа" провести церемонию инаугурации в воскресенье, 19 мая.
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Актер Йохан Филип Асбек, исполнивший роль Эурона Грейджоя в «Игре престолов», опубликовал в Instagram пост, который взволновал поклонников сериала.
Обновлено 09 мая в 13:23
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В МВД сообщили, что ужесточение требований к производителям автобусов ожидается до 2025 года.
Обновлено вчера в 22:59
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Под Саратовом в ДТП с автобусом погибли два человека
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Умерла народная артистка России Нелли Корниенко
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Обновлено вчера в 13:12
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Чистую российскую нефть начали загружать на танкеры в порту Усть-Луга
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Жители Башкирии стали реже болеть ветрянкой
Взрослые болеют ею реже, так как большинство из них уже перенесли эту инфекцию в детстве, и их организм выработал иммунитет.
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