Семшов — о матче с «Анжи»: самое главное, что «Арсенал» взял три очкаЧемпионат вчера в 15:12

Тренер тульского «Арсенала» Игорь Семшов прокомментировал победу со счётом 1:0 в выездном матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Анжи».

Семшов — о матче с «Анжи»: самое главное, что «Арсенал» взял три очка

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