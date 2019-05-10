Футбол
Семшов — о матче с «Анжи»: самое главное, что «Арсенал» взял три очкаЧемпионат 15:12
Тренер тульского «Арсенала» Игорь Семшов прокомментировал победу со счётом 1:0 в выездном матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Анжи».
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Россия пожаловалась в NASA на запах спирта на борту МКС
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Екатерина, дочь Сергея Доренко, написала заявление в полицию с просьбой провести проверку причин смерти отца.
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Ученые остановили онкогенез у мышей
Опыты на мышах, осуществленные сотрудниками Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария), продемонстрировали, что применение нескольких специфических белков может остановить процесс зарождения и развития раковой опухоли — онкогенез.
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Порошенко допросили по делу о гибели людей на майдане
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Турция опровергла сообщения об отказе покупать российские С-400
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Больше двигаемся – меньше подвергаемся сердечно-сосудистым заболеваниям, а малоподвижный образ жизни отнимает до четырех лет жизни.
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Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы
Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать "уже нечего".
Обновлено вчера в 19:55
Футбол
Неймара дисквалифицировали за удар болельщика
Нападающий футбольно клуба PSG Неймар был дисквалифицирован на три матча дисциплинарной комиссией Федерации футбола Франции.
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В Дагестане сняли на видео селевой поток, уносящий коров и машины
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Экономика
Uber привлек в ходе IPO $8,1 млрд
Американская компания Uber привлекла в ходе первичного размещения акций (IPO) $8,1 млрд, сообщил Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет, согласно которому осужденные за коррупционные преступления не смогут рассчитывать на условно-досрочное освобождение или замену части наказания более мягким, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского лидера.
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Истребители ВВС Индии посадили в Джайпуре украинский самолет
Истребители ВВС Индии перехватили украинский грузовой самолет Ан-12, вылетевший из Тбилиси.
Обновлено в 15:36
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На газовой заправке в Чечне прогремел взрыв
На окраине Ножай-Юрта в Чечне произошел пожар на газовой заправке. Из-за возгорания произошел взрыв одной из цистерн с газом.
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ФИФА отстранила Райолу от агентской работы на три месяца
ФИФА отстранила Мино Райолу и его брата Винченцо от агентской деятельности.
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Запад прорабатывает захват Калининграда
Западные страны прорабатывают сценарий захвата Калининграда.
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Крым отверг претензии Украины на Керченский пролив
Как пояснил Молохов, «вопросы суверенитета над Крымом как неотъемлемой частью Российской Федерации и прилежащей морской зоной в принципе не могут быть предметом каких-либо судебных разбирательств».
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Катя Лель снова рассказала, что видела НЛО
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