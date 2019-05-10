Футбол
Семшов — о матче с «Анжи»: самое главное, что «Арсенал» взял три очкаЧемпионат 15:12
Тренер тульского «Арсенала» Игорь Семшов прокомментировал победу со счётом 1:0 в выездном матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Анжи».
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