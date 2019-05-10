Семшов — о матче с «Анжи»: самое главное, что «Арсенал» взял три очкаЧемпионат 15:12

Тренер тульского «Арсенала» Игорь Семшов прокомментировал победу со счётом 1:0 в выездном матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Анжи».

Семшов — о матче с «Анжи»: самое главное, что «Арсенал» взял три очка

Армия и оружие Опубликовано видео перехвата беспилотника США истребителем ВКС РФ Перехват российским самолетом американского ударного беспилотного летательного аппарата был заснят на видео и выложен в Сеть.

Хоккей Путин упал на ковер на гала-матче НХЛ Президент России Владимир Путин упал на льду во время участия в гала-матче Ночной хоккейной лиги.

Шоу-бизнес Ким Кардашьян и Канье Уэст стали родителями в четвёртый раз Американская звёздная пара — фотомодель Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст в четвёртый раз стали родителями.

Политика Бутину перевели в другую тюрьму Осуждённая в Соединённых Штатах гражданка России Мария Бутина была переведена из тюрьмы в Александрии, расположенной в американском штате Виргиния.

Общество Перекрывавшая МКАД певица отметила День Победы танцем на шесте Певица Оксана Яковлева, которая в прошлом году ради съемок видеоклипа перекрывала МКАД, поздравила подписчиков с Днем Победы, опубликовав видео с танцем на шесте.

Технологии За 50 лет человечество уничтожило порядка 20% видов животных на Земле За последние 50 лет активной промышленной и сельскохозяйственной деятельности человека удалось "добиться" того, что порядка 20% видов животных на планете исчезли навсегда, ещё более 1 миллиона находятся под угрозой полного исчезновения, говорится в статье IPBES.

Происшествия Пилот из Австралии летел в одиночку без сознания в течение 40 минут В Австралии пилот-стажёр в ходе учебного полёта 40 минут летел в одиночку без сознания.

Здоровье Названы основные симптомы разрыва аорты При разрыве аорты грудного отдела сильные боли ощущаются в груди, возможна одышка и отек шеи, кожа синеет, вены набухают, пишет kp.ru.

Авто Продажи внедорожной Suzuki Ertiga Cross стартуют осенью Внедорожная Ertiga Cross получит увеличенный клиренс, большие колёса, защитные накладки из неокрашенного пластика, расширители колёсных арок, а также рейлинги на крыше.

Экономика Россия обогнала США по дешевизне куриного мяса Россия догнала и перегнала США по дешевизне курицы: за последние годы разница в ценах на российское и американское мясо достигла рекордного уровня.

Общество Высокоскоростной катер разрабатывают в России Высокоскоростной катер «Кречет» с глиссирующими лыжами разрабатывает Центральное конструкторское бюро имени Алексеева.

Общество Законопроект о допуске учителей к выбору учебников внесли в Госдуму Учитывая общее качество современных учебников, фактически сложилась ситуация, когда большое количество учебников и учебных пособий, заказанных без учета мнения учителей, скапливается в школьных библиотеках, так как они не получают применения в учебном процессе.

Происшествия Буксир и нефтяной танкер столкнулись в Хьюстонском судоходном канале Буксир, толкавший две баржи, столкнулся с нефтяным танкером в Хьюстонском судоходном канале.

Шоу-бизнес Катя Лель показала своим подписчикам НЛО В Instagram российская певица Катя Лель разместила видеоролик, на котором якобы запечатлен неопознанный летающий объект.

Политика Трамп поручил повысить пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд Президент США Дональд Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд, сообщил представитель Вашингтона на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер.

Экономика Богатейший человек Индии купил сеть магазинов игрушек Hamleys Reliance Industries, которая принадлежит богатейшему жителю Индии Мукешу Амбани, приобрела сеть магазинов игрушек Hamleys, сообщает Guardian.

Политика На Украине рассказали о будущем железнодорожного сообщения с Россией Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.

Общество МВД сообщило о планах ужесточить требования к производству автобусов В МВД сообщили, что ужесточение требований к производителям автобусов ожидается до 2025 года.