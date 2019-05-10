Футбол

Семшов — о матче с «Анжи»: самое главное, что «Арсенал» взял три очкаЧемпионат 15:12

Тренер тульского «Арсенала» Игорь Семшов прокомментировал победу со счётом 1:0 в выездном матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Анжи».
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Семшов — о матче с «Анжи»: самое главное, что «Арсенал» взял три очка

Чемпионат15:12

Семшов считает, что у «Арсенала» многое не получалось в матче с «Анжи»

Спорт-Экспресс11:41

Семшов: «У „Арсенала“ многое не получалось, но главное, что взяли три очка»

Sport24.ru11:49

Игорь Семшов — о матче с «Анжи»: «Коллективизм ребят, желание, настрой — все это помогло взять три очка»

Sportbox.RU11:47

Игорь Семшов — о матче с «Анжи»: «Коллективизм ребят, желание, настрой — все это помогло взять три очка»

Матч ТВ11:47

Тренер «Арсенала» Семшов: «Травма Джорджевича? Ничего страшного не случилось»

Евро-футбол.ру11:42

«Арсенал»: игра забывается, результат остается

MySLO.ru14:21
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Общество

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Обновлено в 12:45
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Американская звёздная пара — фотомодель Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст в четвёртый раз стали родителями.
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Спасатели нашли три тела на месте схода лавины на Алтае

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Политика

Бутину перевели в другую тюрьму

Осуждённая в Соединённых Штатах гражданка России Мария Бутина была переведена из тюрьмы в Александрии, расположенной в американском штате Виргиния.
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За последние 50 лет активной промышленной и сельскохозяйственной деятельности человека удалось "добиться" того, что порядка 20% видов животных на планете исчезли навсегда, ещё более 1 миллиона находятся под угрозой полного исчезновения, говорится в статье IPBES.
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Продажи внедорожной Suzuki Ertiga Cross стартуют осенью

Внедорожная Ertiga Cross получит увеличенный клиренс, большие колёса, защитные накладки из неокрашенного пластика, расширители колёсных арок, а также рейлинги на крыше.
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Экономика

Россия обогнала США по дешевизне куриного мяса

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САА и военная полиция РФ нашли тайник боевиков в Эль-Кунейтре

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Высокоскоростной катер «Кречет» с глиссирующими лыжами разрабатывает Центральное конструкторское бюро имени Алексеева.
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Законопроект о допуске учителей к выбору учебников внесли в Госдуму

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МВД сообщило о планах ужесточить требования к производству автобусов

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Игорь Семшов
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник. Выступал за сборную России. Заслуженный мастер спорта России. Занимает четвёртое место по количеству проведённых матчей и седьмое место по количеству забитых мячей в истории чемпионатов России.
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Анжи
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
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