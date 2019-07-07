Армия и оружие
Съемочная группа «Звезды» попала под обстрел в ДонбассеИнтерфакс 10:18
Съемочная группа "Звезды" попала под обстрел в районе села Коминтерново Донецкой области, сообщает телеканал. Как рассказала корреспондент телеканала Екатерина Габель, группа направилась в село для того, чтобы записать сюжет о последствиях обстрела местной церкви.
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с чего всё началось
Съемочная группа телеканала «Звезда» попала под обстрел в селе Коминтерново Донецкой области. Журналисты работали на площади у местного дворца культуры, когда ВСУ нанесли минометный удар по району. По предварительным данным, никто не пострадал.ТК Звезда06:45
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