Армия и оружие

Журналисты ВГТРК попали под обстрел в ДонецкеBFM.ru 08:10

Съемочная группа ВГТРК попала под минометный обстрел со стороны ВСУ в поселке Александровка на западе Донецка.
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Журналисты ВГТРК попали под минометный обстрел в Донецке

Газета.Ru12:30

Корреспондент ВГТРК раскрыл детали обстрела съемочной группы в Донбассе

ТАСС12:11

Журналисты ВГТРК засняли обстрел со стороны украинских силовиков в Донбассе

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Корреспондент Андрей Руденко: ВСУ с радостью стреляют по журналистам

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Коммерсантъ08:42

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РБК08:22

Съёмочная группа ВГТРК попала под обстрел в Донбассе

RT на русском08:13
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 14:24, Вашингтон
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Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту артиллерийского обстрела гражданских лиц, включая журналистов, на территории самопровозглашенной ДНР.
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Что касается российских боевых самолетов, то они станут альтернативой американским, пока Турция будет заниматься разработкой собственных истребителей и баллистических ракет.
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По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
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"В связи с решением авиационных властей Чешской Республики аннулировать ранее выданные разрешения на выполнение рейсов по маршруту Москва — Прага — Москва, Аэрофлот вынужден отменить следующие рейсы", - заявили в компании "Аэрофлот".
Обновлено в 04:16
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