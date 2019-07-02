Армия и оружие
Журналисты ВГТРК попали под обстрел в ДонецкеBFM.ru 08:10
Съемочная группа ВГТРК попала под минометный обстрел со стороны ВСУ в поселке Александровка на западе Донецка.
Читать в источнике
Оценить31
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 14:24, Вашингтон
Происшествия
14 российских моряков погибли при пожаре на подлодке
Обновлено в 09:34
Здоровье
Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население.
Обновлено в 13:45
Армия и оружие
СК возбудил дело после обстрела журналистов в Донбассе
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту артиллерийского обстрела гражданских лиц, включая журналистов, на территории самопровозглашенной ДНР.
Обновлено в 11:41
Игры
Дополнение The Delicious Last Course для Cuphead выйдет только в 2020 году
Создатели Cuphead впервые показали игровой процесс дополнения The Delicious Last Course, релиз которого изначально был запланирован на этот год, однако разработчики решили лишний раз не торопиться — поэтому выход DLC перенесли на 2020-й.
Обновлено в 12:11
Путешествия
В Анапе из-за опасного течения запретили купание на всех пляжах
В Анапе на всех пляжах курорта запретили купание из-за шторма и сильного донного течения.
Обновлено вчера в 05:03
Происшествия
Врача задержали из-за смерти младенца в роддоме
В Калининграде задержали врача-реаниматолога Элину Сушкевич по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме.
Обновлено 29 июня в 16:16
Армия и оружие
На границе с Украиной найден танк КВ-1 с погибшим экипажем
В Ростовской области на границе с Украиной поисковики обнаружили советский тяжелый танк КВ-1.
Обновлено в 06:01
Экономика
Медведев рассказал, как изменится система поддержки малоимущих граждан
Росстат с 2020 года будет адресно рассчитывать уровень благосостояния с помощью специальной информационной системы, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 10:47
Происшествия
В Ленобласти около озера обнаружили химическое вещество
Обновлено в 13:22
Авто
«АвтоВАЗ» приостанавливает производство
Обновлено в 11:16
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала
В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
Обновлено вчера в 12:40
Армия и оружие
Турция собралась покупать российские истребители
Что касается российских боевых самолетов, то они станут альтернативой американским, пока Турция будет заниматься разработкой собственных истребителей и баллистических ракет.
Обновлено в 06:26
Политика
Лидеры ЕС согласовали кандидатуры на ключевые европейские посты
На саммите в Брюсселе лидеры Евросоюза согласовали «пакет» кандидатур на ключевые посты в политических и экономических структурах ЕС.
Обновлено в 13:50
Хоккей
Панарин выбрал номер в «Рейнджерс»
Обновлено в 14:15
Технологии
Сбербанк запустит депозитарную систему на блокчейн
Сбербанк запустит депозитарную систему, построенную на технологии блокчейн.
Обновлено в 14:20
Общество
В Самарской области ввели режим ЧС из-за нашествия саранчи
По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в Чапаевске развернули штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации, а министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области разрабатывает план по снижению возможных последствий.
Обновлено в 11:28
Происшествия
В небе над Лондоном из самолета выпал безбилетник
Время полёта самолёта составляет чуть менее девяти часов, предполагается, что мужчина умер из-за сильного переохлаждения, после чего он выпал по вине плохой герметичности отсека.
Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева впервые показала фото с мужем
В своем блоге в Instagram Макеева опубликовала первую совместную фотографию с «секретным» мужем.
Обновлено в 11:39
Авто
Bentley представила лимитированные варианты кроссовера Bentayga
Два варианта Bentayga созданы Bentley совместными усилиями с компанией Mulliner и швейным ателье Savile Row Huntsman.
Обновлено в 11:42
Общество
Член «Единой России» намерен подать в суд на ФБК Навального
Обновлено в 09:38
Футбол
«Спартак» продал Зе Луиша в «Порту»
Обновлено в 09:06
Футбол
Футболисты московского «Динамо» сыграли вничью с пражской «Спартой»
Футболисты московского "Динамо" сыграли вничью с пражской "Спартой" в контрольном матче на учебно-тренировочном сборе в Австрии.
Обновлено в 14:20
Происшествия
В Екатеринбурге застрелили бывшего лидера уральских киргизов
В Екатеринбурге убили бизнесмена Камчы Каримова, который ранее занимал пост главы киргизской диаспоры в городе.
Обновлено в 11:36
Авто
Названы трехлетние кроссоверы с наилучшей остаточной стоимостью
Проведя собственное исследование среди среднеразмерных кроссоверов, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» составили рейтинг моделей, которые лучше других сохраняют свою стоимость спустя три года после покупки.
Обновлено в 06:44
Политика
ЦИК Украины зарегистрировал блогера Шария кандидатом на выборах в Раду
Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) зарегистрировала кандидатом в депутаты главу «Партии Шария», известного блогера и журналиста Анатолия Шария, исполнив тем самым постановление Верховного суда Украины, сообщило 2 июля издание Strana.ua.
Обновлено в 08:37
Авто
Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»
По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
Обновлено в 01:50
Происшествия
Клад из монет XIX-XX веков нашли в центре Москвы
При раскопках в центре Москвы археологи обнаружили клад из монет XIX–XX веков. Об этом 2 июля сообщается на сайте столичной мэрии.
Обновлено в 08:08
Экономика
Медведев обсудит с регионами реализацию нацпроектов
В мае Медведев поручил своим заместителям следить за реализацией национальных проектов в регионах, "просто ездить в командировки и на месте смотреть, чего и как делается".
Обновлено вчера в 17:04
Транспорт
В Чехии прокомментировали отмену рейсов российских авиакомпаний
"В связи с решением авиационных властей Чешской Республики аннулировать ранее выданные разрешения на выполнение рейсов по маршруту Москва — Прага — Москва, Аэрофлот вынужден отменить следующие рейсы", - заявили в компании "Аэрофлот".
Обновлено в 04:16