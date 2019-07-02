Съемочная группа ВГТРК попала под минометный обстрел со стороны ВСУ в поселке Александровка на западе Донецка.

Журналисты ВГТРК попали под обстрел в Донецке

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