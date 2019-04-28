Недвижимость
Съемные квартиры выросли в ценеКоммерсантъ вчера в 03:16
Съемные квартиры выросли в цене Собственники жилья начали проще относиться к увеличению запрашиваемых ставок. В некоторых регионах только за месяц съемные квартиры подорожали на 5–6%.
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Музыка
Победа дочери Алсу на шоу «Голос» вызвала скандал
Обновлено вчера в 02:37
Происшествия
В Башкирии ветер сдул крыши с домов, больницы и других зданий
Сильный ветер в Башкирии сорвал крыши с 12 жилых домов, больницы, фельдшерского пункта и объектов ЖКХ.
Обновлено вчера в 13:47
Авто
Renault объявила дату презентации нового кросс-купе Arkana
Официальная презентация серийного купе-кроссовера Renaut Arkana состоится 22 мая 2019 года на специальном мероприятии в Москве.
Обновлено вчера в 07:20
Общество
Мокрый снег и сильный ветер идут на Южный Урал
На смену почти летнему теплу на Южный Урал прибыли порывистый ветер, заморозки и мокрый снег с дождем.
Обновлено вчера в 10:44
Армия и оружие
Япония решила вдвое увеличить дальность своих ракет
По данным издания, ведомство намерено увеличить дальность этих ракет до 400 км. Как отмечается, это позволит военным Японии усилить контроль над стратегически важными проливами в Восточно-Китайском море.
Обновлено вчера в 22:15
Политика
Во Франции надеются на снятие с России санкций через два года
Французские парламентарии намерены поднять вопрос об отмене антироссийских санкций на общеевропейском уровне.
Обновлено вчера в 23:02
Здоровье
В Волгограде выписали малышку, родившуюся весом менее 1 кг
Обновлено вчера в 07:27
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
Обновлено вчера в 01:58
Футбол
Гаттузо продолжит тренировать «Милан»
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия
Жителя Якутии осудили за убийство двух человек в пожарной части
Верховный суд Якутии приговорил жителя Томпонского района республики к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство двух человек в здании пожарной части.
Обновлено вчера в 23:28
Шоу-бизнес
Елена Летучая удивила занятиями отца
Сегодня, в день Воскресения Христова, телеведущая передала своим подписчикам поздравления от него.
Обновлено вчера в 10:25
Музыка
Пригожин объяснил победу дочери Алсу в «Голосе»
"За Микеллу голосовали поклонники Алсу, которых у нее очень много", - написал Пригожин.
Обновлено вчера в 20:22
Транспорт
Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базу
Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения.
Обновлено вчера в 18:07
Армия и оружие
Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами
Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:53
Политика
Собчак похвалилась, что сидела на коленях у Зеленского
Телеведущая Ксения Собчак рассказала, как она сидела на коленях у избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:17
Происшествия
На Урале из-за снегопада на трассе застрял автобус со школьниками
Обновлено вчера в 16:10
Общество
Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе
В Федеральной службе по труду и занятости России (Роструд) напомнили, что наступающая рабочая неделя продлится только два дня — с понедельника, 29 апреля, по вторник, 30 апреля.
Обновлено 27 апреля в 14:40
Футбол
«Зенит» победил «Крылья Советов»
Обновлено вчера в 11:33
Музыка
Мик Джаггер успешно восстанавливается после операции
Обновлено вчера в 21:03
Общество
Норвежские рыбаки поймали белуху с российским оборудованием
Как сообщает телеканал NRK, рыбаки возле норвежских островов обнаружили белуху, на которой был обвес с надписью: «Оборудование Санкт-Петербурга».
Обновлено вчера в 17:54
Общество
Облачная и прохладная погода ожидает москвичей в воскресенье
Ранее сообщалось, что в майские праздники жителей Москвы ждет солнечная и малооблачная погода.
Обновлено вчера в 02:30
Политика
НТВ покажет шоу с Зеленским в качестве ведущего
Обновлено вчера в 09:46
Политика
В турецком отеле рассказали об отдыхе Зеленского
Обновлено вчера в 08:27
Футбол
Агуэро вышел на шестое место в списке лучших бомбардиров АПЛ в истории
«Манчестер Сити» со счетом 1:0 обыграл «Бернли» в матче 36-го тура АПЛ и вернул себе лидерство в турнирной таблице, опережая на 1 очко «Ливерпуль» за 2 тура до окончания чемпионата.
Обновлено вчера в 15:39
Происшествия
Подросток подорвался в Туве на снаряде на военном полигоне
Как доложил на совещании военный комиссар Тувы Николай Францевич, на полигон в селе Кара-Хаак проникли трое подростков, ранение получил один из них.
Обновлено в 00:09
Футбол
«Бавария» потеряла очки в матче Бундеслиги с «Нюрнбергом»
Обновлено вчера в 14:04
Хоккей
Сборная России проиграла Швеции в финале юниорского ЧМ по хоккею
Обновлено вчера в 16:39
Автоспорт
Даниил Квят: куплю Риккардо зеркало заднего вида на следующую гонку
Обновлено вчера в 16:33
Технологии
На сетевых торговых площадках обнаружили утечку 2,2 млн паспортных данных
В открытом доступе находится не менее 2,24 млн записей с паспортными данными, номерами СНИЛС и сведениями о трудоустройстве россиян.
Обновлено в 00:32
Происшествия
На Красноярском алюминиевом заводе загорелся трансформатор
На Красноярском алюминиевом заводе (КрАЗ, АО «Русал Красноярск») произошло возгорание.
Обновлено вчера в 23:41