Недвижимость
В России увеличилась стоимость съемного жильяИзвестия 08:41
В России подорожали съемные квартиры. В некоторых регионах стоимость жилья увеличилась на 5–6%. Таким образом, сейчас средняя стоимость однокомнатной квартиры по стране составляет 15,8 тыс. рублей, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на данные «Авито Недвижимости».
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Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
Обновлено в 01:58
Происшествия
Гуф опубликовал видео пожара в доме соседей
Российский рэпер Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, выложил в Сеть видеозапись пожара на соседском участке в городском округе Наро-Фоминска города Апрелевки.
Обновлено в 09:40
Энергетика
Миллер заявил об интересе Китая к большим поставкам газа из России
В октябре 2018 года об обсуждении с китайскими партнерами возможностей поставок газа сверх контрактного объема Миллер говорил во время Петербургского международного газового форума.
Обновлено в 08:24
Шоу-бизнес
Лобода отказалась от участия в «Голосе»
Во время обоих выступлений десятилетняя Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу, набрала больше всего голосов и одержала победу.
Обновлено вчера в 09:53
Происшествия
В Ростовской области при падении машины в реку погибли пять человек
В Ростовской области устанавливаются обстоятельства гибели водителя и четырех пассажиров во время падения автомобиля в реку Дон.
Обновлено в 09:45
Культура
Ведущая «Голос. Дети» прокомментировала финал конкурса
Обновлено вчера в 10:18
Шоу-бизнес
Ушедшая в монастырь певица раскрыла тайну Пугачевой
Юлия Матвеева с детства мечтала о карьере певицы. Окончив школу, она уехала из родной Тюмени покорять столицу.
Обновлено в 06:40
Футбол
Кафельников обвинил Кононова в предательстве
Самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников раскритиковал главного тренера "Спартака" Олега Кононова, передает "Советский спорт".
Обновлено в 08:36
Армия и оружие
Разработчик самолета МС-21 опубликовал видео его полета
Корпорация «Иркут» опубликовала на своем канале на YouTube видео полета опытного самолета МС-21-300, который 27 апреля совершил беспересадочный перелет из Иркутска в Ульяновск.
Обновлено в 07:23
Происшествия
Более 50 машин столкнулись на дороге в ФРГ, более 20 пострадавших
Отмечается, что крупная авария произошла из-за гололедицы и града на дороге. Пострадавших эвакуировали на двух вертолетах.
Обновлено в 10:56
Происшествия
«Подруга Саакашвили» попала в ДТП на Минском шоссе
Елена Бурчак, которая рассказывала об отношениях с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, попала в ДТП на Минском шоссе в Москве.
Обновлено в 09:04
Происшествия
В Казани автомобиль сбил женщину с коляской
Обновлено в 10:44
Происшествия
В Нидерландах нашли украденную в США 400-летнюю Библию
Женевская Библия 1615 года, которая была украдена два десятилетия назад из Библиотеки Карнеги в Питтсбурге, была обнаружена в Американском музее паломников в Нидерландах, при содействии директора музея Джереми Бэнгса.
Обновлено в 06:54
Футбол
«Ротор» забил первый гол в матче со «СКА-Хабаровск»
Обновлено в 07:38
Авто
Опубликованы средние траты россиян на бензин
На фоне относительной стабилизации цен на топливо, установившейся в России к концу весны, самое время вспомнить, сколько денег россияне ежемесячно тратят на бензин.
Обновлено вчера в 10:28
Шоу-бизнес
Менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП
Певица МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) чувствует себя лучше, ее состояние оценивается как средней тяжести.
Обновлено вчера в 15:54
Армия и оружие
В Эстонии пройдут масштабные учения НАТО с Украиной
Обновлено в 09:55
Автоспорт
Боттас стал победителем этапа «Формулы-1» Гран-при Азербайджана
Пилот "Мерседеса" финн Вальттери Боттас победил на этапе чемпионата "Формулы-1" Гран-при Азербайджана в Баку.
Обновлено в 09:55
Происшествия
Задержаны двое главных подозреваемых в терактах на Шри-Ланке
Двое главных подозреваемых, разыскиваемых в связи с терактами на Шри-Ланке, задержаны.
Обновлено в 04:42
Авто
Названы самые бесполезные функции современных автомобилей
Автомобильные эксперты составили рейтинг опций, которые сейчас активно рекламируются в автопроме, но не несут полезной нагрузки.
Обновлено в 10:22
Политика
В Раде потребовали от России отменить указ о паспортах Донбассу
Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко потребовала от России отменить решение об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 10:11
Шоу-бизнес
Алла Пугачева угощала гостей юбилея редкими деликатесами
Две недели назад Алла Пугачева начала грандиозно отмечать свой 70-летний юбилей.
Обновлено в 10:23
Политика
На Украине решили ликвидировать «Укроборонпром»
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поддержал инициативу ликвидировать государственный концерн "Укроборонпром" и создать вместо него отдельный орган с расширенными полномочиями.
Обновлено в 07:36
Экономика
Счетная палата Дагестана выявила 280 недостроев на 21 млрд рублей
"С учетом рекомендаций Счетной палаты и в целях сокращения объемов незавершенного строительства в 2019 году правительством республики запланированы расходы на 1 млрд 846 млн рублей на строительство 21 объекта, финансирование которых ранее было приостановлено", - сообщил глава Счетной палаты региона.
Обновлено 26 апреля в 11:00
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»
Ранее телеведущий Максим Галкин заявил, что не пустит своих детей на "Голос" после победы дочери Алсу.
Обновлено в 05:13
Политика
Лидер Китая сравнил современный мир с «Игрой престолов»
Председатель КНР Си Цзиньпин на одной из встреч в Пекине удивил присутствующих сравнением современного мира с ситуацией в выдуманных Джорджем Мартиным семи королевствах.
Обновлено в 10:48
Гаджеты
Не все старые системные платы с разъёмом AM4 смогут работать с новыми семинанометровыми процессорами Ryzen
Новейшие семинанометровые процессоры AMD Ryzen должны показать уже на Computex 2019, а в продаже они якобы появятся в июле.
Обновлено в 04:58
Шоу-бизнес
Полина Гагарина без макияжа короновала себя
Известная певица Полина Гагарина своим подписчикам в Инстаграм рассказала о том, как она себя короновала.
Обновлено вчера в 10:48