Экономика
Съемные квартиры выросли в ценеКоммерсантъ 03:16
Съемные квартиры выросли в цене Собственники жилья начали проще относиться к увеличению запрашиваемых ставок. В некоторых регионах только за месяц съемные квартиры подорожали на 5–6%. Но спрос на них тем не менее остается стабильным.
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Происшествия
На место взрыва в Петербурге выехали сотрудники ОМОН
Обновлено в 09:58
Энергетика
Миллер заявил об интересе Китая к большим поставкам газа из России
В октябре 2018 года об обсуждении с китайскими партнерами возможностей поставок газа сверх контрактного объема Миллер говорил во время Петербургского международного газового форума.
Обновлено в 08:24
Музыка
Дочь Алсу победила в детском «Голосе»
Абрамова входила в команду Светланы Лободы, в финале она исполнила композицию Джуди Гарленд под названием «Somewhere Over The Rainbow».
Обновлено 26 апреля в 18:41
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой дала первое интервью после смерти мамы
Появилась в студии и 12-летняя дочь певицы Вера Алдонина. 27 апреля вышел новый выпуск программы «Привет, Андрей».
Обновлено вчера в 14:42
Автоспорт
Тото Вольфф: «Если бы Леклер прошел в третий сегмент, то выиграл бы поул»
Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф прокомментировал результаты квалификации к Гран-при Азербайджана.
Обновлено вчера в 11:29
Космос
Сибирские ученые обнаружили признаки жизни на Венере
Ученые, описывая признаки жизни на Венере, подчеркивают, что в этом ничего удивительного нет - инопланетная жизнь может разительно отличаться от земной.
Обновлено вчера в 02:00
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
В заявлении Зеленский прокомментировал слова Путина о том, что Россия может начать выдавать гражданам Украины российские паспорта в упрощенном режиме, а также заявил о готовности к встрече с российским президентом.
Обновлено в 01:58
Политика
Записанное в 2011 году шоу «Магия с Владимиром Зеленским» покажет НТВ
Отмечается, что шоу "Магия" с Зеленским было записано в 2011 году, однако в эфире оно появится в 2019 году.
Обновлено в 10:29
Политика
В Раде потребовали от России отменить указ о паспортах Донбассу
Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко потребовала от России отменить решение об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 10:11
Политика
«Порошенко воскрес»: Зеленского раскритиковали за обращение к Путину
Журналист Михаил Мищишин даже написал, комментируя обращение: "Порошенко воскрес".
Обновлено в 09:22
Происшествия
В Ростовской области при падении машины в реку погибли пять человек
В Ростовской области устанавливаются обстоятельства гибели водителя и четырех пассажиров во время падения автомобиля в реку Дон.
Обновлено в 09:45
Происшествия
Пять дачных домов загорелись в СНТ «Газовик» в Новой Москве
Пожар произошел в Михаило-Ярцевском поселении в Новой Москве, горят пять дачных домов, сообщил ТАСС в воскресенье источник в экстренных службах.
Обновлено в 09:50
Происшествия
«Подруга Саакашвили» попала в ДТП на Минском шоссе
Обновлено в 09:04
Политика
Продавцов российских книг оштрафовали на Украине
Госкомтелерадио Украины оштрафовало продавцов за ввоз в страну, вопреки запрету, печатной продукции из России.
Обновлено в 08:22
Армия и оружие
В Эстонии пройдут масштабные учения НАТО с Украиной
Обновлено в 09:55
Общество
Рабочая неделя в Петербурге начнется с похолодания
В Петербурге ожидается похолодания в начале следующей неделе.
Обновлено в 09:06
Политика
В ФРГ предупредили о растущей угрозе со стороны правых экстремистов
Готовые пойти на насилие правые радикалы в Германии представляют всё большую опасность для общества и государства.
Обновлено в 07:14
Футбол
«Локомотив» обыграл «Енисей» в матче РПЛ
Обновлено в 09:17
Политика
Порошенко назвал празднование Пасхи на Украине уникальным
«Пасха ныне уникальная», - написал президент Украины. Гражданам он пожелал радости, счастья и благополучия.
Обновлено в 04:45
Шоу-бизнес
Наталья Андрейченко продолжает воспитывать бывшего мужа
Актриса считает поведение Максима Дунаевского неэтичным Наталья Андрейченко стала гостьей программы "Звезды сошлись", в которой взялась за обсуждение личной жизни своего первого супруга Максима Дунаевского.
Обновлено в 08:49
Политика
В Великобритании занялись усилением мер противодействия России и Китаю
Британское правительство работает над пакетом мер по противодействию РФ и КНР, в частности, в финансовой сфере, пишет британская газета The Sunday Times.
Обновлено в 07:29
Армия и оружие
Разработчик самолета МС-21 опубликовал видео его полета
Корпорация «Иркут» опубликовала на своем канале на YouTube видео полета опытного самолета МС-21-300, который 27 апреля совершил беспересадочный перелет из Иркутска в Ульяновск.
Обновлено в 07:23
Происшествия
В Кисловодске полицейский спас семью из горящей квартиры
Отважный поступок участкового уполномоченного полиции Владимира Хнырева помог спастись из горящей квартиры четверым детям и их матери.
Обновлено в 10:11
Шоу-бизнес
Анжелика Варум прокомментировала информацию об изменах Леонида Агутина
Известная российская певица Анжелика Варум ответила в соцсети подписчикам на тему неравенства между мужчинами и женщинами.
Обновлено вчера в 09:36
Политика
Спикер штаба Зеленского поддержал показ советских фильмов на Украине
Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что хотел бы видеть советские фильмы на украинском телевидении.
Обновлено в 03:53
Политика
В Кремле поделились впечатлениями о Ким Чен Ыне
Обновлено в 08:13
Происшествия
Гуф опубликовал видео пожара в доме соседей
Российский рэпер Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, выложил в Сеть видеозапись пожара на соседском участке в городском округе Наро-Фоминска города Апрелевки.
Обновлено в 09:40
Политика
В Германии предложили новую стратегию по Донбассу
Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
Обновлено в 02:41