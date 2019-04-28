Недвижимость

В России увеличилась стоимость съемного жильяИзвестия 08:41

В России подорожали съемные квартиры. В некоторых регионах стоимость жилья увеличилась на 5–6%. Таким образом, сейчас средняя стоимость однокомнатной квартиры по стране составляет 15,8 тыс. рублей, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на данные «Авито Недвижимости».
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В России выросла стоимость арендного жилья

Московский Комсомолец11:54

В России выросла стоимость аренды квартир

Life.ru11:21

Снять в Петербурге однушку стало дороже

АБН04:09

В России выросла стоимость съемного жилья, пишут СМИ

РИА Новости09:27

В России увеличилась стоимость съемного жилья

Известия08:41

СМИ сообщили о росте цен на аренду квартир в России

Российская газета10:42

Съемные квартиры выросли в цене

Коммерсантъ03:16
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Шоу-бизнес

Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»

Обновлено в 05:13
Шоу-бизнес

Лолита Милявская провела с супругом «битву» пасхальными яйцами

Артистка провела с мужем Дмитрием Ивановым «битву» пасхальными яйцами, из которой победителем вышел супруг.
Обновлено в 09:13
Футбол

«Зенит» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

Обновлено в 11:41
Культура

Победа дочери Алсу в проекте «Голос. Дети» вызвала скандал

По данным «Газеты.ру», руководство канала решило перепроверить результаты после того, как победительницей была объявлена дочь некогда популярной певицы Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено вчера в 02:01
Шоу-бизнес

Менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП

Певица МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) чувствует себя лучше, ее состояние оценивается как средней тяжести.
Обновлено вчера в 15:54
Происшествия

На пожаре в дачном доме в Гусь-Хрустальном районе погиб школьник

«Сообщение о пожаре в дачном доме по адресу: Гусь-Хрустальный р-н, н. п. Бабино, СНТ «Сады-огороды» поступило в 00:45», - сообщают в региональном управлении МЧС.
Обновлено в 11:43
Путешествия

Застрявшие в Гуанчжоу российские туристы вылетели в Москву

В транзитной зоне находились 27 человек, в их числе один ребенок. Россияне летели из Таиланда и Индонезии в Москву транзитом через Китай.
Обновлено в 11:06
Происшествия

Гуф опубликовал видео пожара в доме соседей

Российский рэпер Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, выложил в Сеть видеозапись пожара на соседском участке в городском округе Наро-Фоминска города Апрелевки.
Обновлено в 09:40
Шоу-бизнес

Артистку Ирину Цывину похоронили под другой фамилией

Советская и российская актриса Ирина Цывина — последняя супруга актёра Евгения Евстигнеева — похоронена под другой фамилией на Троекуровском кладбище Москвы.
Обновлено в 11:54
Гаджеты

На что способны пять камер Samsung Galaxy S10 Plus. Тест фотографа

В Samsung Galaxy S10+ есть много интересного для любителя фотографии, начиная от процесса съёмки и заканчивая постобработкой.
Обновлено в 10:05
Транспорт

Самолет Москва-Париж сел в Калуге из-за запрета французских властей

Первый рейс из московского аэропорта Жуковский в Париж приземлился в Калуге. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.
Обновлено в 12:03
Энергетика

Миллер заявил об интересе Китая к большим поставкам газа из России

В октябре 2018 года об обсуждении с китайскими партнерами возможностей поставок газа сверх контрактного объема Миллер говорил во время Петербургского международного газового форума.
Обновлено в 08:24
Происшествия

Катер затонул в Финском заливе в Петербурге

Спасатели ищут человека, который был на катере, затонувшем в Финском заливе у берегов Санкт-Петербурга.
Обновлено вчера в 16:45
Автоспорт

Боттас стал победителем этапа «Формулы-1» Гран-при Азербайджана

Обновлено в 09:55
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

Обновлено в 01:58
Происшествия

В Казани сбили женщину, перебегавшую магистраль с коляской

Обновлено в 08:43
Происшествия

В Ростовской области при падении машины в реку погибли пять человек

В Ростовской области устанавливаются обстоятельства гибели водителя и четырех пассажиров во время падения автомобиля в реку Дон.
Обновлено в 09:45
Политика

На Украине решили ликвидировать «Укроборонпром»

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поддержал инициативу ликвидировать государственный концерн "Укроборонпром" и создать вместо него отдельный орган с расширенными полномочиями.
Обновлено в 07:36
Общество

В России могут изменить график работы детских садов и школ

Речь идет о том, чтобы сделать график работы детских дошкольных учреждений и школьных учреждений «семейным», то есть более гибким и удобным для родителей.
Обновлено в 10:26
Политика

НТВ покажет шоу с Зеленским в качестве ведущего

Телеканал НТВ анонсировал показ шоу «Магия» с победившим на украинских президентских выборах Владимиром Зеленским в качестве ведущего.
Обновлено в 11:41
Футбол

«Вольфсбург» разгромил «Хоффенхайм»

«Вольфсбург» набрал 49 очков и поднялся в таблице на 8-е место. «Хоффенхайм» с 50 очками занимает 7-ю строчку.
Обновлено в 11:28
Общество

В соцсетях публикуют доказательства накруток голосования в пользу дочери Алсу

Обновлено вчера в 05:00
Происшествия

На набережной в Санкт-Петербурге прогремел взрыв

Обновлено в 09:31
Политика

В Великобритании занялись усилением мер противодействия России и Китаю

Британское правительство работает над пакетом мер по противодействию РФ и КНР, в частности, в финансовой сфере, пишет британская газета The Sunday Times.
Обновлено в 07:29
Политика

В Германии предложили новую стратегию по Донбассу

Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
Обновлено в 02:41
Шоу-бизнес

Понаровская назвала позором присуждение звания народного артиста

Обновлено в 06:24
Политика

Зеленский обсудит новые условия сосуществования России и Украины

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность обсуждать новые условия сосуществования с Россией.
Обновлено вчера в 16:45
Футбол

Краснодар — ЦСКА 1:0 (1-й тайм)

Обновлено в 11:22
Шоу-бизнес

Анжелика Варум прокомментировала информацию об изменах Леонида Агутина

Известная российская певица Анжелика Варум ответила в соцсети подписчикам на тему неравенства между мужчинами и женщинами.
Обновлено вчера в 09:36
Религия

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь.
Обновлено вчера в 07:49
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