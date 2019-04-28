Недвижимость
В России увеличилась стоимость съемного жильяИзвестия 08:41
В России подорожали съемные квартиры. В некоторых регионах стоимость жилья увеличилась на 5–6%. Таким образом, сейчас средняя стоимость однокомнатной квартиры по стране составляет 15,8 тыс. рублей, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на данные «Авито Недвижимости».
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Шоу-бизнес
Лолита Милявская провела с супругом «битву» пасхальными яйцами
Артистка провела с мужем Дмитрием Ивановым «битву» пасхальными яйцами, из которой победителем вышел супруг.
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Культура
Победа дочери Алсу в проекте «Голос. Дети» вызвала скандал
По данным «Газеты.ру», руководство канала решило перепроверить результаты после того, как победительницей была объявлена дочь некогда популярной певицы Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено вчера в 02:01
Шоу-бизнес
Менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП
Певица МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) чувствует себя лучше, ее состояние оценивается как средней тяжести.
Обновлено вчера в 15:54
Происшествия
На пожаре в дачном доме в Гусь-Хрустальном районе погиб школьник
«Сообщение о пожаре в дачном доме по адресу: Гусь-Хрустальный р-н, н. п. Бабино, СНТ «Сады-огороды» поступило в 00:45», - сообщают в региональном управлении МЧС.
Обновлено в 11:43
Путешествия
Застрявшие в Гуанчжоу российские туристы вылетели в Москву
В транзитной зоне находились 27 человек, в их числе один ребенок. Россияне летели из Таиланда и Индонезии в Москву транзитом через Китай.
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Происшествия
Гуф опубликовал видео пожара в доме соседей
Российский рэпер Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, выложил в Сеть видеозапись пожара на соседском участке в городском округе Наро-Фоминска города Апрелевки.
Обновлено в 09:40
Шоу-бизнес
Артистку Ирину Цывину похоронили под другой фамилией
Советская и российская актриса Ирина Цывина — последняя супруга актёра Евгения Евстигнеева — похоронена под другой фамилией на Троекуровском кладбище Москвы.
Обновлено в 11:54
Гаджеты
На что способны пять камер Samsung Galaxy S10 Plus. Тест фотографа
В Samsung Galaxy S10+ есть много интересного для любителя фотографии, начиная от процесса съёмки и заканчивая постобработкой.
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Транспорт
Самолет Москва-Париж сел в Калуге из-за запрета французских властей
Первый рейс из московского аэропорта Жуковский в Париж приземлился в Калуге. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.
Обновлено в 12:03
Энергетика
Миллер заявил об интересе Китая к большим поставкам газа из России
В октябре 2018 года об обсуждении с китайскими партнерами возможностей поставок газа сверх контрактного объема Миллер говорил во время Петербургского международного газового форума.
Обновлено в 08:24
Происшествия
Катер затонул в Финском заливе в Петербурге
Спасатели ищут человека, который был на катере, затонувшем в Финском заливе у берегов Санкт-Петербурга.
Обновлено вчера в 16:45
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
Обновлено в 01:58
Происшествия
В Ростовской области при падении машины в реку погибли пять человек
В Ростовской области устанавливаются обстоятельства гибели водителя и четырех пассажиров во время падения автомобиля в реку Дон.
Обновлено в 09:45
Политика
На Украине решили ликвидировать «Укроборонпром»
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поддержал инициативу ликвидировать государственный концерн "Укроборонпром" и создать вместо него отдельный орган с расширенными полномочиями.
Обновлено в 07:36
Общество
В России могут изменить график работы детских садов и школ
Речь идет о том, чтобы сделать график работы детских дошкольных учреждений и школьных учреждений «семейным», то есть более гибким и удобным для родителей.
Обновлено в 10:26
Политика
НТВ покажет шоу с Зеленским в качестве ведущего
Телеканал НТВ анонсировал показ шоу «Магия» с победившим на украинских президентских выборах Владимиром Зеленским в качестве ведущего.
Обновлено в 11:41
Футбол
«Вольфсбург» разгромил «Хоффенхайм»
«Вольфсбург» набрал 49 очков и поднялся в таблице на 8-е место. «Хоффенхайм» с 50 очками занимает 7-ю строчку.
Обновлено в 11:28
Общество
В соцсетях публикуют доказательства накруток голосования в пользу дочери Алсу
Обновлено вчера в 05:00
Происшествия
На набережной в Санкт-Петербурге прогремел взрыв
Обновлено в 09:31
Политика
В Великобритании занялись усилением мер противодействия России и Китаю
Британское правительство работает над пакетом мер по противодействию РФ и КНР, в частности, в финансовой сфере, пишет британская газета The Sunday Times.
Обновлено в 07:29
Политика
В Германии предложили новую стратегию по Донбассу
Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
Обновлено в 02:41
Политика
Зеленский обсудит новые условия сосуществования России и Украины
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность обсуждать новые условия сосуществования с Россией.
Обновлено вчера в 16:45
Футбол
Краснодар — ЦСКА 1:0 (1-й тайм)
Обновлено в 11:22
Шоу-бизнес
Анжелика Варум прокомментировала информацию об изменах Леонида Агутина
Известная российская певица Анжелика Варум ответила в соцсети подписчикам на тему неравенства между мужчинами и женщинами.
Обновлено вчера в 09:36
Религия
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь.
Обновлено вчера в 07:49