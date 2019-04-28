Недвижимость

Съемные квартиры выросли в ценеКоммерсантъ 03:16

Съемные квартиры выросли в цене Собственники жилья начали проще относиться к увеличению запрашиваемых ставок. В некоторых регионах только за месяц съемные квартиры подорожали на 5–6%.
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В России выросла стоимость арендного жилья

Московский Комсомолец11:54

В России выросла стоимость аренды квартир

Life.ru11:21

СМИ сообщили о росте цен на аренду квартир в России

Российская газета10:42

В России выросла стоимость съемного жилья, пишут СМИ

РИА Новости09:27

В России увеличилась стоимость съемного жилья

Известия08:41

Снять в Петербурге однушку стало дороже

АБН04:09

Съемные квартиры выросли в цене

Коммерсантъ03:16
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Музыка

Первый канал проведет проверку результатов голосования «Голос. Дети»

Обновлено 26 апреля в 22:22
Политика

В США умер экс-сенатор Ричард Лугар

Бывший сенатор Конгресса США, автор программы по предоставлению финансовой помощи бывшим союзным республикам для ликвидации ядерных вооружений Ричард Лугар умер на 88-м году жизни в американском штате Вирджиния.
Обновлено в 13:03
Происшествия

Под Воронежем загорелся распределительный центр сети «Магнит»

На ул. Виноградная загорелись склады — здание распределительного центра, который использует торговая сеть «Магнит».
Обновлено вчера в 19:41
Футбол

«Краснодар» обыграл ЦСКА и вышел на третье место в чемпионате России

Обновлено в 14:21
Общество

За сутки Нева обмелела почти на полметра

Показатели уровня воды возле Горного университета составили - 43 сантиметра к вечеру 28 апреля. Зафиксирован показатель был в 20:00.
Обновлено в 14:28
Политика

Умер авиаконструктор Генрих Новожилов

Обновлено в 14:46
Авто

Еще есть шанс купить: у Bugatti осталось всего 100 «Широнов»

У компании Bugatti осталось менее ста непроданных гиперкаров Chiron. Всего производитель планирует собрать 500 автомобилей.
Обновлено в 02:00
Происшествия

Появилось видео с места взрыва на набережной в Петербурге

В Сети появилось видео с места взрыва на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге, запись опубликовал «Пятый канал».
Обновлено в 15:01
Политика

В Великобритании занялись усилением мер противодействия России и Китаю

Британское правительство работает над пакетом мер по противодействию РФ и КНР, в частности, в финансовой сфере, пишет британская газета The Sunday Times.
Обновлено в 07:29
Происшествия

На Boeing 737 MAX продолжают жаловаться

Авиационные власти США получили около десяти новых жалоб на проблемы с безопасностью самолетов Boeing 737 MAX.
Обновлено в 13:20
Политика

Филиппинские СМИ увидели крах политики США в отношении Венесуэлы

Очередной пакет санкций в отношении Венесуэлы предусматривает запрет на импорт ее «черного золота» как американскими компаниями, так и корпорациями других стран.
Обновлено в 12:21
Общество

Букмекеры составили портрет будущего наследника британского престола

Обновлено в 06:00
Авто

Составлен топ-10 самых популярных автомобилей бизнес-класса в России

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ-Инфо» назвали ТОП-10 самых популярных автомобилей бизнес-класса на рынке РФ.
Обновлено вчера в 14:01
Автоспорт

Квят подвёл итоги Гран-при Азербайджана

Обновлено в 12:46
Автоспорт

Кими Райкконену грозит старт с пит-лейн

Если в FIA подтвердят нарушение технического регламента на машине Райкконена, то финну придется стартовать с пит-лейн.
Обновлено в 05:44
Религия

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь.
Обновлено вчера в 07:49
Футбол

«Бавария» потеряла очки в матче Бундеслиги с «Нюрнбергом»

Обновлено в 14:04
Футбол

Киевское «Динамо» вдевятером обыграло «Львов» в чемпионате Украины

Футболисты киевского "Динамо" в меньшинстве победили "Львов" в гостевом матче 26-го тура чемпионата Украины.
Обновлено в 14:44
Футбол

«Зенит-2» разгромил «Краснодар-2» в матче ФНЛ

«Зенит-2» одержал крупную домашнюю победу над «Краснодаром-2» в матче 34-го тура первенства ФНЛ.
Обновлено в 06:51
Происшествия

Автомобиль во время автошоу в Орле врезался в зрителей

Легковой автомобиль врезался в толпу зрителей в Орле. Инцидент произошел 27 апреля у торгового комплекса.
Обновлено в 14:51
Авто

Эксперты рассказали о судьбе автомобилей СССР в Кубе, Китае и Корее

Эксперты рассказали о судьбе автомобилей СССР в разных социалистических странах.
Обновлено вчера в 22:30
Наука

Ученые выяснили, к чему приводят стресс на работе и недосып

Стресс на работе вместе с нарушением сна у людей с гипертонией связаны с трехкратным повышением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 09:15
Религия

Премьер Канады поздравил православных сограждан с праздником Пасхи

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравил православных сограждан с праздником Пасхи.
Обновлено в 10:53
Наука

Волны и скорость ветра в Мировом океане увеличиваются с каждым годом

Скорость ветра и высота волн всех океанах значительно увеличивается каждый год, сообщает информационный новостной портал Машины и Механизмы.
Обновлено 26 апреля в 07:31
Шоу-бизнес

Певица МакSим пережила потерю памяти после аварии

После серьезной аварии, в которую попала певица МакSим, у артистки была кратковременная потеря памяти.
Обновлено вчера в 15:37
Армия и оружие

Литва получила в подарок от США винтовки 50-х годов

Обновлено в 00:52
Общество

В некоторых регионах устроители шествия «Бессмертный полк» уже распределили места между предприятиями и организациями

В некоторых российских регионах устроители шествия "Бессмертный полк" уже распределили места между предприятиями и организациями.
Обновлено в 14:01
Экономика

Названа тройка стран, где россияне чаще всего покупают жилье

Тройку лидеров замыкает Турция, ее доля – 13,9%. При этом, стоит отметить, что популярность турецкой недвижимости из квартала в квартал растет, в то время как востребованность жилья в Болгарии среди россиян снижается.
Обновлено в 05:00
Политика

Украинский министр обозвал «мразями» жителей ДНР и ЛНР

Министр социальной политики Украины Андрей Рева назвал "мразями" жителей ДНР и ЛНР, желающих получить гражданство РФ.
Обновлено в 09:34
Авто

Инстаграм недели

Обновлено в 05:40
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