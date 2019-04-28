Недвижимость
Съемные квартиры выросли в ценеКоммерсантъ 03:16
Съемные квартиры выросли в цене Собственники жилья начали проще относиться к увеличению запрашиваемых ставок. В некоторых регионах только за месяц съемные квартиры подорожали на 5–6%.
Читать в источнике
Оценить21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 15:07, Ашберн
Музыка
Первый канал проведет проверку результатов голосования «Голос. Дети»
Обновлено 26 апреля в 22:22
Политика
В США умер экс-сенатор Ричард Лугар
Бывший сенатор Конгресса США, автор программы по предоставлению финансовой помощи бывшим союзным республикам для ликвидации ядерных вооружений Ричард Лугар умер на 88-м году жизни в американском штате Вирджиния.
Обновлено в 13:03
Происшествия
Под Воронежем загорелся распределительный центр сети «Магнит»
На ул. Виноградная загорелись склады — здание распределительного центра, который использует торговая сеть «Магнит».
Обновлено вчера в 19:41
Общество
За сутки Нева обмелела почти на полметра
Показатели уровня воды возле Горного университета составили - 43 сантиметра к вечеру 28 апреля. Зафиксирован показатель был в 20:00.
Обновлено в 14:28
Политика
Умер авиаконструктор Генрих Новожилов
Обновлено в 14:46
Авто
Еще есть шанс купить: у Bugatti осталось всего 100 «Широнов»
У компании Bugatti осталось менее ста непроданных гиперкаров Chiron. Всего производитель планирует собрать 500 автомобилей.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Появилось видео с места взрыва на набережной в Петербурге
В Сети появилось видео с места взрыва на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге, запись опубликовал «Пятый канал».
Обновлено в 15:01
Политика
В Великобритании занялись усилением мер противодействия России и Китаю
Британское правительство работает над пакетом мер по противодействию РФ и КНР, в частности, в финансовой сфере, пишет британская газета The Sunday Times.
Обновлено в 07:29
Происшествия
На Boeing 737 MAX продолжают жаловаться
Авиационные власти США получили около десяти новых жалоб на проблемы с безопасностью самолетов Boeing 737 MAX.
Обновлено в 13:20
Политика
Филиппинские СМИ увидели крах политики США в отношении Венесуэлы
Очередной пакет санкций в отношении Венесуэлы предусматривает запрет на импорт ее «черного золота» как американскими компаниями, так и корпорациями других стран.
Обновлено в 12:21
Авто
Составлен топ-10 самых популярных автомобилей бизнес-класса в России
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ-Инфо» назвали ТОП-10 самых популярных автомобилей бизнес-класса на рынке РФ.
Обновлено вчера в 14:01
Автоспорт
Квят подвёл итоги Гран-при Азербайджана
Обновлено в 12:46
Автоспорт
Кими Райкконену грозит старт с пит-лейн
Если в FIA подтвердят нарушение технического регламента на машине Райкконена, то финну придется стартовать с пит-лейн.
Обновлено в 05:44
Религия
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь.
Обновлено вчера в 07:49
Футбол
«Бавария» потеряла очки в матче Бундеслиги с «Нюрнбергом»
Обновлено в 14:04
Футбол
Киевское «Динамо» вдевятером обыграло «Львов» в чемпионате Украины
Футболисты киевского "Динамо" в меньшинстве победили "Львов" в гостевом матче 26-го тура чемпионата Украины.
Обновлено в 14:44
Футбол
«Зенит-2» разгромил «Краснодар-2» в матче ФНЛ
«Зенит-2» одержал крупную домашнюю победу над «Краснодаром-2» в матче 34-го тура первенства ФНЛ.
Обновлено в 06:51
Происшествия
Автомобиль во время автошоу в Орле врезался в зрителей
Легковой автомобиль врезался в толпу зрителей в Орле. Инцидент произошел 27 апреля у торгового комплекса.
Обновлено в 14:51
Авто
Эксперты рассказали о судьбе автомобилей СССР в Кубе, Китае и Корее
Эксперты рассказали о судьбе автомобилей СССР в разных социалистических странах.
Обновлено вчера в 22:30
Наука
Ученые выяснили, к чему приводят стресс на работе и недосып
Стресс на работе вместе с нарушением сна у людей с гипертонией связаны с трехкратным повышением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 09:15
Религия
Премьер Канады поздравил православных сограждан с праздником Пасхи
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравил православных сограждан с праздником Пасхи.
Обновлено в 10:53
Наука
Волны и скорость ветра в Мировом океане увеличиваются с каждым годом
Скорость ветра и высота волн всех океанах значительно увеличивается каждый год, сообщает информационный новостной портал Машины и Механизмы.
Обновлено 26 апреля в 07:31
Шоу-бизнес
Певица МакSим пережила потерю памяти после аварии
После серьезной аварии, в которую попала певица МакSим, у артистки была кратковременная потеря памяти.
Обновлено вчера в 15:37
Армия и оружие
Литва получила в подарок от США винтовки 50-х годов
Обновлено в 00:52
Общество
В некоторых регионах устроители шествия «Бессмертный полк» уже распределили места между предприятиями и организациями
В некоторых российских регионах устроители шествия "Бессмертный полк" уже распределили места между предприятиями и организациями.
Обновлено в 14:01
Экономика
Названа тройка стран, где россияне чаще всего покупают жилье
Тройку лидеров замыкает Турция, ее доля – 13,9%. При этом, стоит отметить, что популярность турецкой недвижимости из квартала в квартал растет, в то время как востребованность жилья в Болгарии среди россиян снижается.
Обновлено в 05:00
Политика
Украинский министр обозвал «мразями» жителей ДНР и ЛНР
Министр социальной политики Украины Андрей Рева назвал "мразями" жителей ДНР и ЛНР, желающих получить гражданство РФ.
Обновлено в 09:34
Авто
Инстаграм недели
Обновлено в 05:40